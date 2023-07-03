Зеленский поручил выразить протест послу Грузии из-за ситуации с Саакашвили
Послу Грузии на Украине выразят протест и предложат покинуть страну из-за Саакашвили
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский с фотографиями Михаила Саакашвили
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский с фотографиями Михаила Саакашвили
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский поручил МИД Украины выразить протест послу Грузии из-за ситуации с Михаилом Саакашвили и предложить покинуть страну для консультаций с Тбилиси, об этом он сообщил в Telegram-канале.
"Мы неоднократно призывали Тбилиси остановить это издевательство и договориться о возвращении Саакашвили на Украину. Наши партнеры в координации также предлагали различные опции спасения. Сегодня я поручил Министерству иностранных дел вызвать посла Грузии, выразить ему решительный протест и предложить покинуть Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей", — говорится в заявлении.
Ранее в понедельник бывший президент Грузии после долгого перерыва дистанционно принял участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Он также обратился к властям и призвал из извиниться за то, что они довели его до измождения.
Во время президентства Петра Порошенко Саакашвили недолго возглавлял Одесскую область, но затем его уволили. По словам экс-главы киевского режима, грузинский политик не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В июле 2017 года его лишили украинского гражданства, которое он вновь восстановил при Владимире Зеленском.
В октябре 2021-го Саакашвили задержали в Грузии. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы — они пока находятся на рассмотрении судов.