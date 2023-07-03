https://ria.ru/20230703/programma-1881979032.html

Севастополь запустит спецпрограмму по отдыху для семей участников СВО

Севастополь запустит спецпрограмму по отдыху для семей участников СВО - РИА Новости, 03.07.2023

Севастополь запустит спецпрограмму по отдыху для семей участников СВО

Севастополь запустит специальную льготную программу по отдыху для участников специальной военной операции и их семей, сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T17:41

2023-07-03T17:41

2023-07-03T17:41

общество

севастополь

михаил развожаев

республика крым

валентина матвиенко

совет федерации рф

россия

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Севастополь запустит специальную льготную программу по отдыху для участников специальной военной операции и их семей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "Мы стараемся загрузить наши места размещения и для предоставления возможности участникам специальной военной операции, которым по решению президента предоставляется обязательный отпуск, сделать специальный льготный пакет, чтобы они с семьями могли приехать и отдохнуть. Их точно не напугаешь никакой прифронтовой обстановкой, при том, что абсолютно спокойно те, кто добираются, отдыхают", - сказал Развожаев в ходе рабочей встречи с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко. По его словам, подобная программа уже дорабатывается и при согласовании с властями Республики Крым может также быть распространена на весь полуостров.

https://ria.ru/20230628/trudoustroystvo-1880973117.html

севастополь

республика крым

россия

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общество, севастополь, михаил развожаев, республика крым, валентина матвиенко, совет федерации рф, россия