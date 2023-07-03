https://ria.ru/20230703/programma-1881979032.html
Севастополь запустит спецпрограмму по отдыху для семей участников СВО
Севастополь запустит спецпрограмму по отдыху для семей участников СВО - РИА Новости, 03.07.2023
Севастополь запустит спецпрограмму по отдыху для семей участников СВО
Севастополь запустит специальную льготную программу по отдыху для участников специальной военной операции и их семей, сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T17:41
2023-07-03T17:41
2023-07-03T17:41
общество
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михаил развожаев
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Севастополь запустит специальную льготную программу по отдыху для участников специальной военной операции и их семей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "Мы стараемся загрузить наши места размещения и для предоставления возможности участникам специальной военной операции, которым по решению президента предоставляется обязательный отпуск, сделать специальный льготный пакет, чтобы они с семьями могли приехать и отдохнуть. Их точно не напугаешь никакой прифронтовой обстановкой, при том, что абсолютно спокойно те, кто добираются, отдыхают", - сказал Развожаев в ходе рабочей встречи с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко. По его словам, подобная программа уже дорабатывается и при согласовании с властями Республики Крым может также быть распространена на весь полуостров.
https://ria.ru/20230628/trudoustroystvo-1880973117.html
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общество, севастополь, михаил развожаев, республика крым, валентина матвиенко, совет федерации рф, россия
Общество, Севастополь, Михаил Развожаев, Республика Крым, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Россия
Севастополь запустит спецпрограмму по отдыху для семей участников СВО
Губернатор Развожаев: Севастополь запустит программу по отдыху для семей участников СВО