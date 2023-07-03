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Очередь при въезде на Крымский мост выросла до восьми километров - РИА Новости, 03.07.2023
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08:01 03.07.2023 (обновлено: 08:28 03.07.2023)
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Очередь при въезде на Крымский мост выросла до восьми километров
Очередь при въезде на Крымский мост выросла до восьми километров - РИА Новости, 03.07.2023
Очередь при въезде на Крымский мост выросла до восьми километров
Автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани снова увеличилась до восьми километров, сообщил в Telegram-канале министр транспорта Крыма... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T08:01
2023-07-03T08:28
общество
авто
краснодарский край
россия
николай лукашенко
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости. Автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани снова увеличилась до восьми километров, сообщил в Telegram-канале министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. "Маршрут через Крымский мост Краснодарский край — Республика Крым по состоянию на 7:00 — пробка восемь километров, время ожидания до пяти часов", — написал он. В обратном направлении, на выезд из Крыма, очередь сейчас не превышает полкилометра, время ожидания проезда — 40 минут, добавил Лукашенко.В субботу, 1 июля, пробка на подъезде к Крымскому мосту достигала девяти километров, а в воскресенье, 2 июля, — восьми. К вечеру она сократилась до шести километров, но с утра снова начала расти. Как пояснили в Минтрансе, образование очередей связано с увеличением количества транспорта и багажа, который подлежит досмотру. В ведомстве увеличили количество постов и смен для проведения досмотра — сейчас на мосту работают 80 пунктов. Водителям рекомендуется заранее паковать вещи в удобные для выгрузки сумки.
https://ria.ru/20230702/most-1881787065.html
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общество, авто, краснодарский край, россия, николай лукашенко, республика крым
Общество, Авто, Краснодарский край, Россия, Николай Лукашенко, Республика Крым
Очередь при въезде на Крымский мост выросла до восьми километров

Минтранс Крыма: очередь машин у Крымского моста достигла восьми километров

© РИА НовостиОчередь автомобилей у Крымского моста
Очередь автомобилей у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости
Очередь автомобилей у Крымского моста
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости. Автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани снова увеличилась до восьми километров, сообщил в Telegram-канале министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
"Маршрут через Крымский мост Краснодарский край — Республика Крым по состоянию на 7:00 — пробка восемь километров, время ожидания до пяти часов", — написал он.
Вид на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
На Крымском мосту работают 80 досмотровых пунктов
Вчера, 21:23
В обратном направлении, на выезд из Крыма, очередь сейчас не превышает полкилометра, время ожидания проезда — 40 минут, добавил Лукашенко.
В субботу, 1 июля, пробка на подъезде к Крымскому мосту достигала девяти километров, а в воскресенье, 2 июля, — восьми. К вечеру она сократилась до шести километров, но с утра снова начала расти. Как пояснили в Минтрансе, образование очередей связано с увеличением количества транспорта и багажа, который подлежит досмотру.
В ведомстве увеличили количество постов и смен для проведения досмотра — сейчас на мосту работают 80 пунктов. Водителям рекомендуется заранее паковать вещи в удобные для выгрузки сумки.
Депутат Государственной Думы России Леонид Ивлев - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
Депутат Госдумы призвал увеличить число пунктов досмотра на Крымском мосту
Вчера, 01:01
 
ОбществоАвтоКраснодарский крайРоссияНиколай ЛукашенкоРеспублика Крым
 
 
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