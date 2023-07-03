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Очередь при въезде на Крымский мост выросла до восьми километров

Очередь при въезде на Крымский мост выросла до восьми километров - РИА Новости, 03.07.2023

Очередь при въезде на Крымский мост выросла до восьми километров

Автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани снова увеличилась до восьми километров, сообщил в Telegram-канале министр транспорта Крыма... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T08:01

2023-07-03T08:01

2023-07-03T08:28

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авто

краснодарский край

россия

николай лукашенко

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости. Автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани снова увеличилась до восьми километров, сообщил в Telegram-канале министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. "Маршрут через Крымский мост Краснодарский край — Республика Крым по состоянию на 7:00 — пробка восемь километров, время ожидания до пяти часов", — написал он. В обратном направлении, на выезд из Крыма, очередь сейчас не превышает полкилометра, время ожидания проезда — 40 минут, добавил Лукашенко.В субботу, 1 июля, пробка на подъезде к Крымскому мосту достигала девяти километров, а в воскресенье, 2 июля, — восьми. К вечеру она сократилась до шести километров, но с утра снова начала расти. Как пояснили в Минтрансе, образование очередей связано с увеличением количества транспорта и багажа, который подлежит досмотру. В ведомстве увеличили количество постов и смен для проведения досмотра — сейчас на мосту работают 80 пунктов. Водителям рекомендуется заранее паковать вещи в удобные для выгрузки сумки.

https://ria.ru/20230702/most-1881787065.html

https://ria.ru/20230702/most-1881702087.html

краснодарский край

россия

республика крым

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общество, авто, краснодарский край, россия, николай лукашенко, республика крым