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В Гааге начал работу Центр по расследованию военных преступлений на Украине - РИА Новости, 03.07.2023
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15:49 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/prestupleniya-1881948156.html
В Гааге начал работу Центр по расследованию военных преступлений на Украине
В Гааге начал работу Центр по расследованию военных преступлений на Украине - РИА Новости, 03.07.2023
В Гааге начал работу Центр по расследованию военных преступлений на Украине
Международный Центр по расследованию предполагаемых военных преступлений на Украине (ICPA) начал работу в понедельник при Евроюсте в Гааге, передает... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T15:49
2023-07-03T15:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
гаага
андрей костин (банкир)
дидье рейндерс
международный уголовный суд
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ГААГА, 3 июл - РИА Новости. Международный Центр по расследованию предполагаемых военных преступлений на Украине (ICPA) начал работу в понедельник при Евроюсте в Гааге, передает корреспондент РИА Новости. На мероприятии, посвященном открытию центра в Гааге, присутствовали президент Евроюста Ладислав Хамран, европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан, помощник генпрокурора США Кеннет Полите, министр юстиции Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус и генпрокурор Украины Андрей Костин. "Мы не на стороне Украины, мы на стороне правосудия. Этот Центр - независимый и объективный орган. Это должно стать общим делом для всех, кто желает будущего для нас и для наших детей, в котором будет меньше преступлений и больше справедливости. И этот шаг является важным на пути к этому", - сказал прокурор МУС Карим Хан на пресс-конференции по случаю открытия центра. Хан также обратил внимание на то, что создание Центра расследований получило поддержку США. Помощник американского генпрокурора Кеннет Полите отметил, что назначенная недавно представителем США в этом Центре спецпрокурор Джессика Ким будет иметь "неограниченный доступ к значительному объему сведений и ресурсов". "США уже заявляли, что намерены внести свой вклад в базу данных Евроюста по основным доказательствам международных преступлений. И я рад объявить, что на прошлой неделе Соединенные Штаты уже внесли свой первый вклад. И он, конечно, не будет последним", - сказал Полите. По словам еврокомиссара Дидье Рейндерса, Центр предоставит все необходимые инструменты прокурорам, а также судам и трибуналам для организации необходимых расследований. "Но главная задача (Центра) - это сбор доказательств. И такого рода доказательства мы сможем направить в базу данных Евроюста, который будет обмениваться ими со всеми остальными прокурорами, ответственными за возможное судебное преследование", - заявил он. Как отметил президент Евроюста Ладислав Хамран, новая инстанция не будет иметь прямых полномочий для проведения расследований, будет представлять собой координационную платформу. Как сообщали ранее в Евроюсте, Международный Центр по расследованию предполагаемых военный преступлений на Украине (ICPA) станет частью существующей структуры поддержки Совместной следственной группы (ССГ), созданной в марте 2022 года, по предполагаемым основным международным преступлениям, совершенным на Украине. В состав этой группы входят Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, Украина, Литва, Польша, Эстония, Латвия, Словакия и Румыния. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20230703/evropa-1881763822.html
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в мире, украина, россия, гаага, андрей костин (банкир), дидье рейндерс, международный уголовный суд
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Гаага, Андрей Костин (банкир), Дидье Рейндерс, Международный уголовный суд
В Гааге начал работу Центр по расследованию военных преступлений на Украине

В Гааге начал работу Центр по расследованию предполагаемых военных преступлений на Украине

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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ГААГА, 3 июл - РИА Новости. Международный Центр по расследованию предполагаемых военных преступлений на Украине (ICPA) начал работу в понедельник при Евроюсте в Гааге, передает корреспондент РИА Новости.
На мероприятии, посвященном открытию центра в Гааге, присутствовали президент Евроюста Ладислав Хамран, европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан, помощник генпрокурора США Кеннет Полите, министр юстиции Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус и генпрокурор Украины Андрей Костин.
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"Мы не на стороне Украины, мы на стороне правосудия. Этот Центр - независимый и объективный орган. Это должно стать общим делом для всех, кто желает будущего для нас и для наших детей, в котором будет меньше преступлений и больше справедливости. И этот шаг является важным на пути к этому", - сказал прокурор МУС Карим Хан на пресс-конференции по случаю открытия центра.
Хан также обратил внимание на то, что создание Центра расследований получило поддержку США.
Помощник американского генпрокурора Кеннет Полите отметил, что назначенная недавно представителем США в этом Центре спецпрокурор Джессика Ким будет иметь "неограниченный доступ к значительному объему сведений и ресурсов".
"США уже заявляли, что намерены внести свой вклад в базу данных Евроюста по основным доказательствам международных преступлений. И я рад объявить, что на прошлой неделе Соединенные Штаты уже внесли свой первый вклад. И он, конечно, не будет последним", - сказал Полите.
По словам еврокомиссара Дидье Рейндерса, Центр предоставит все необходимые инструменты прокурорам, а также судам и трибуналам для организации необходимых расследований.
"Но главная задача (Центра) - это сбор доказательств. И такого рода доказательства мы сможем направить в базу данных Евроюста, который будет обмениваться ими со всеми остальными прокурорами, ответственными за возможное судебное преследование", - заявил он.
Как отметил президент Евроюста Ладислав Хамран, новая инстанция не будет иметь прямых полномочий для проведения расследований, будет представлять собой координационную платформу.
Как сообщали ранее в Евроюсте, Международный Центр по расследованию предполагаемых военный преступлений на Украине (ICPA) станет частью существующей структуры поддержки Совместной следственной группы (ССГ), созданной в марте 2022 года, по предполагаемым основным международным преступлениям, совершенным на Украине. В состав этой группы входят Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, Украина, Литва, Польша, Эстония, Латвия, Словакия и Румыния.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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