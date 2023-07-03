https://ria.ru/20230703/predmet-1881934438.html
В Москве возле Площади трех вокзалов нашли предмет, похожий на мину
В Москве возле Площади трех вокзалов нашли предмет, похожий на мину - РИА Новости, 03.07.2023
В Москве возле Площади трех вокзалов нашли предмет, похожий на мину
Подозрительный предмет, внешне напоминающий мину, обнаружили в здании в центре Москвы, где расположено отделение "Почты России", рассказал РИА Новости... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T14:57
2023-07-03T14:57
2023-07-03T15:16
происшествия
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796296701_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1fe53a3ee3a1a71ff5c15ed7e59768b2.jpg
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Подозрительный предмет, внешне напоминающий мину, обнаружили в здании в центре Москвы, где расположено отделение "Почты России", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "На девятом этаже здания по адресу: Краснопрудный переулок, дом 7 обнаружен подозрительный предмет, похожий на мину", - сказал собеседник агентства. По его словам, в целях безопасности на время проверки из здания были эвакуированы 22 человека. По данным сервиса "Яндекс-карты", в здании расположено отделение "Почты России" №117676.
https://ria.ru/20230217/evakuatsiya-1852639480.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796296701_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e7ac3a64efd0d6a4f7ef5b4ae6b41ce3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве возле Площади трех вокзалов нашли предмет, похожий на мину
В Москве обнаружили похожий на мину предмет в здании, где находится отделение Почты России
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Подозрительный предмет, внешне напоминающий мину, обнаружили в здании в центре Москвы, где расположено отделение "Почты России", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На девятом этаже здания по адресу: Краснопрудный переулок, дом 7 обнаружен подозрительный предмет, похожий на мину", - сказал собеседник агентства. По его словам, в целях безопасности на время проверки из здания были эвакуированы 22 человека.
По данным сервиса "Яндекс-карты", в здании расположено отделение "Почты России" №117676.
В Москве эвакуировали Курский вокзал из-за мужчины с минами