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В Москве возле Площади трех вокзалов нашли предмет, похожий на мину - РИА Новости, 03.07.2023
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14:57 03.07.2023 (обновлено: 15:16 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/predmet-1881934438.html
В Москве возле Площади трех вокзалов нашли предмет, похожий на мину
В Москве возле Площади трех вокзалов нашли предмет, похожий на мину - РИА Новости, 03.07.2023
В Москве возле Площади трех вокзалов нашли предмет, похожий на мину
Подозрительный предмет, внешне напоминающий мину, обнаружили в здании в центре Москвы, где расположено отделение "Почты России", рассказал РИА Новости... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T14:57
2023-07-03T15:16
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Подозрительный предмет, внешне напоминающий мину, обнаружили в здании в центре Москвы, где расположено отделение "Почты России", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "На девятом этаже здания по адресу: Краснопрудный переулок, дом 7 обнаружен подозрительный предмет, похожий на мину", - сказал собеседник агентства. По его словам, в целях безопасности на время проверки из здания были эвакуированы 22 человека. По данным сервиса "Яндекс-карты", в здании расположено отделение "Почты России" №117676.
https://ria.ru/20230217/evakuatsiya-1852639480.html
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве возле Площади трех вокзалов нашли предмет, похожий на мину

В Москве обнаружили похожий на мину предмет в здании, где находится отделение Почты России

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСапер
Сапер - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Подозрительный предмет, внешне напоминающий мину, обнаружили в здании в центре Москвы, где расположено отделение "Почты России", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На девятом этаже здания по адресу: Краснопрудный переулок, дом 7 обнаружен подозрительный предмет, похожий на мину", - сказал собеседник агентства. По его словам, в целях безопасности на время проверки из здания были эвакуированы 22 человека.
По данным сервиса "Яндекс-карты", в здании расположено отделение "Почты России" №117676.
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