https://ria.ru/20230703/predmet-1881934438.html

В Москве возле Площади трех вокзалов нашли предмет, похожий на мину

В Москве возле Площади трех вокзалов нашли предмет, похожий на мину - РИА Новости, 03.07.2023

В Москве возле Площади трех вокзалов нашли предмет, похожий на мину

Подозрительный предмет, внешне напоминающий мину, обнаружили в здании в центре Москвы, где расположено отделение "Почты России", рассказал РИА Новости... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T14:57

2023-07-03T14:57

2023-07-03T15:16

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Подозрительный предмет, внешне напоминающий мину, обнаружили в здании в центре Москвы, где расположено отделение "Почты России", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "На девятом этаже здания по адресу: Краснопрудный переулок, дом 7 обнаружен подозрительный предмет, похожий на мину", - сказал собеседник агентства. По его словам, в целях безопасности на время проверки из здания были эвакуированы 22 человека. По данным сервиса "Яндекс-карты", в здании расположено отделение "Почты России" №117676.

https://ria.ru/20230217/evakuatsiya-1852639480.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, россия