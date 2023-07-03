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В Петербурге загорелось пятиэтажное здание
В Петербурге загорелось пятиэтажное здание - РИА Новости, 03.07.2023
В Петербурге загорелось пятиэтажное здание
Пожар произошел в административном здании в Василеостровском районе Санкт-Петербурга на площади 80 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T21:41
2023-07-03T21:41
2023-07-03T21:41
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Пожар произошел в административном здании в Василеостровском районе Санкт-Петербурга на площади 80 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС. Сообщение о пожаре по адресу: Кожевенная линия, дом 34 поступило в 20.53. "В 5-этажном административном здании на чердаке происходит горение на площади 80 квадратных метров. В 20.53 подан дополнительный номер 1-БИС. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 9 единиц техники и 38 человек. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе общественного пространства "Севкабель порт", пожар произошел не на территории пространства. "Это не территория "Севкабель порта", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20230527/pozhary-1874596846.html
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге загорелось пятиэтажное здание
В Петербурге загорелось здание рядом с общественным пространством "Севкабель порт"