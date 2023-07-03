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Киев за сутки потерял до 20 военных на Купянском направлении - РИА Новости, 03.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:17 03.07.2023 (обновлено: 15:25 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/poteri-1881940300.html
Киев за сутки потерял до 20 военных на Купянском направлении
Киев за сутки потерял до 20 военных на Купянском направлении - РИА Новости, 03.07.2023
Киев за сутки потерял до 20 военных на Купянском направлении
Российские военнослужащие за сутки уничтожили на Купянском направлении до 20 украинских военных, два броневика и гаубицу Д-20, сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T15:17
2023-07-03T15:25
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки уничтожили на Купянском направлении до 20 украинских военных, два броневика и гаубицу Д-20, сообщили в сводке Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Артемовка Луганской народной республики, Новомлынск, Котляровка, Красное Первое и Синьковка Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Уточняется, что в районе Синьковки в Харьковской области была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы."За сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30", - добавили в МО РФ.В районе населенного пункта Песчанка Харьковской области был уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.
https://ria.ru/20230703/spetsoperatsiya-1881940508.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Киев за сутки потерял до 20 военных на Купянском направлении

ВС России за сутки пресекли деятельность группы диверсантов на Купянском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ управляет беспилотным летательным аппаратом в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ управляет беспилотным летательным аппаратом в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ управляет беспилотным летательным аппаратом в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки уничтожили на Купянском направлении до 20 украинских военных, два броневика и гаубицу Д-20, сообщили в сводке Минобороны РФ.
"На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Артемовка Луганской народной республики, Новомлынск, Котляровка, Красное Первое и Синьковка Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Уточняется, что в районе Синьковки в Харьковской области была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.
"За сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30", - добавили в МО РФ.
В районе населенного пункта Песчанка Харьковской области был уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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