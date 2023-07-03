Киев за сутки потерял до 20 военных на Купянском направлении
ВС России за сутки пресекли деятельность группы диверсантов на Купянском направлении
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ управляет беспилотным летательным аппаратом в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ управляет беспилотным летательным аппаратом в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки уничтожили на Купянском направлении до 20 украинских военных, два броневика и гаубицу Д-20, сообщили в сводке Минобороны РФ.
"На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Артемовка Луганской народной республики, Новомлынск, Котляровка, Красное Первое и Синьковка Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Уточняется, что в районе Синьковки в Харьковской области была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.
"За сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30", - добавили в МО РФ.
В районе населенного пункта Песчанка Харьковской области был уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.