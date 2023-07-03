https://ria.ru/20230703/poteri-1881940300.html

Киев за сутки потерял до 20 военных на Купянском направлении

Киев за сутки потерял до 20 военных на Купянском направлении - РИА Новости, 03.07.2023

Киев за сутки потерял до 20 военных на Купянском направлении

Российские военнослужащие за сутки уничтожили на Купянском направлении до 20 украинских военных, два броневика и гаубицу Д-20, сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T15:17

2023-07-03T15:17

2023-07-03T15:25

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки уничтожили на Купянском направлении до 20 украинских военных, два броневика и гаубицу Д-20, сообщили в сводке Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Артемовка Луганской народной республики, Новомлынск, Котляровка, Красное Первое и Синьковка Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Уточняется, что в районе Синьковки в Харьковской области была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы."За сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30", - добавили в МО РФ.В районе населенного пункта Песчанка Харьковской области был уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.

https://ria.ru/20230703/spetsoperatsiya-1881940508.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины