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Глава МИД Украины будет ждать посла Грузии в ведомстве во вторник - РИА Новости, 03.07.2023
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22:57 03.07.2023
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Глава МИД Украины будет ждать посла Грузии в ведомстве во вторник
Глава МИД Украины будет ждать посла Грузии в ведомстве во вторник - РИА Новости, 03.07.2023
Глава МИД Украины будет ждать посла Грузии в ведомстве во вторник
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире заявил, что посол Грузии должен прибыть для разговора в украинское внешнеполитическое ведомство во... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T22:57
2023-07-03T22:57
в мире
грузия
украина
тбилиси
петр порошенко
михаил саакашвили
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире заявил, что посол Грузии должен прибыть для разговора в украинское внешнеполитическое ведомство во вторник утром. Ранее в понедельник бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после долгого перерыва принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Он продемонстрировал свое исхудавшее тело и обратится к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они довели его до такого состояния. Позже Владимир Зеленский заявил, что поручил МИД вызвать посла Грузии и выразить решительный протест из-за ситуации с Саакашвили, предложив дипломату покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси. "Завтра с утра грузинский посол будет в МИД, с ним будет проведён соответствующий разговор. Консультироваться он должен со своим правительство о том, куда идёт Грузия и зачем они разрушают украинско-грузинские отношения и, что они должны сделать, чтобы их спасти. Мы считаем, что они должны прекратить издеваться над Саакашвили и вернуть его там, поскольку он гражданин Украины", - сказал Кулеба в эфире всеукраинского телемарафона. При экс-президенте Украины Петре Порошенко Саакашвили недолго возглавлял Одесскую область, но затем был уволен. Как заявлял Порошенко, Саакашвили не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Второй раз украинский паспорт политик получил уже при Зеленском. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
https://ria.ru/20230630/zelenskiy-1881376049.html
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в мире, грузия, украина, тбилиси, петр порошенко, михаил саакашвили, дмитрий кулеба
В мире, Грузия, Украина, Тбилиси, Петр Порошенко, Михаил Саакашвили, Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины будет ждать посла Грузии в ведомстве во вторник

Глава МИД Кулеба: посол Грузии должен прибыть в украинское ведомство в течение 48 часов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел Украины в Киеве
Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире заявил, что посол Грузии должен прибыть для разговора в украинское внешнеполитическое ведомство во вторник утром.
Ранее в понедельник бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после долгого перерыва принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Он продемонстрировал свое исхудавшее тело и обратится к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они довели его до такого состояния. Позже Владимир Зеленский заявил, что поручил МИД вызвать посла Грузии и выразить решительный протест из-за ситуации с Саакашвили, предложив дипломату покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси.
"Завтра с утра грузинский посол будет в МИД, с ним будет проведён соответствующий разговор. Консультироваться он должен со своим правительство о том, куда идёт Грузия и зачем они разрушают украинско-грузинские отношения и, что они должны сделать, чтобы их спасти. Мы считаем, что они должны прекратить издеваться над Саакашвили и вернуть его там, поскольку он гражданин Украины", - сказал Кулеба в эфире всеукраинского телемарафона.
При экс-президенте Украины Петре Порошенко Саакашвили недолго возглавлял Одесскую область, но затем был уволен. Как заявлял Порошенко, Саакашвили не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Второй раз украинский паспорт политик получил уже при Зеленском.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
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В миреГрузияУкраинаТбилисиПетр ПорошенкоМихаил СаакашвилиДмитрий Кулеба
 
 
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