https://ria.ru/20230703/posol-1881808094.html

Посла США заметили на балконе подающей знаки Кремлю

Посла США заметили на балконе подающей знаки Кремлю - РИА Новости, 03.07.2023

Посла США заметили на балконе подающей знаки Кремлю

Посла США в России Линн Трейси подавала в сторону Кремля какие-то знаки на балконе дома посла Великобритании в Москве, свидетельствуют фотографии, оказавшиеся в РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T04:05

2023-07-03T04:05

2023-07-03T05:30

сша

великобритания

линн трейси

в мире

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Посла США в России Линн Трейси подавала в сторону Кремля какие-то знаки на балконе дома посла Великобритании в Москве, свидетельствуют фотографии, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости.Сделавший фотоснимки москвич рассказал агентству, что проезжал по Кремлевской набережной в минувший четверг."На другом берегу в резиденции посла Великобритании проходил прием. На балконе резиденции находилась посол США Линн Трейси, как мне показалось, которая переодически вытягивала руки с листом бумаги и текстом в сторону Кремля. Я успел сфотографировать из машины", — рассказал собеседник агентства.Мужчина пояснил, что в последнее время активно интересуется международной политикой и знает, кто занимает пост посла США, поэтому он смог ее в последствии узнать на полученном снимке и решил передать кадры СМИ.Видимых объяснений происходившему на балконе собеседник найти не смог, со стороны Кремля никаких ответных сигналов не поступало.

https://ria.ru/20230622/gershkovich-1879760753.html

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сша, великобритания, линн трейси, в мире