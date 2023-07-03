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Посла США заметили на балконе подающей знаки Кремлю - РИА Новости, 03.07.2023
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04:05 03.07.2023 (обновлено: 05:30 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/posol-1881808094.html
Посла США заметили на балконе подающей знаки Кремлю
Посла США заметили на балконе подающей знаки Кремлю - РИА Новости, 03.07.2023
Посла США заметили на балконе подающей знаки Кремлю
Посла США в России Линн Трейси подавала в сторону Кремля какие-то знаки на балконе дома посла Великобритании в Москве, свидетельствуют фотографии, оказавшиеся в РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T04:05
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сша
великобритания
линн трейси
в мире
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Посла США в России Линн Трейси подавала в сторону Кремля какие-то знаки на балконе дома посла Великобритании в Москве, свидетельствуют фотографии, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости.Сделавший фотоснимки москвич рассказал агентству, что проезжал по Кремлевской набережной в минувший четверг."На другом берегу в резиденции посла Великобритании проходил прием. На балконе резиденции находилась посол США Линн Трейси, как мне показалось, которая переодически вытягивала руки с листом бумаги и текстом в сторону Кремля. Я успел сфотографировать из машины", — рассказал собеседник агентства.Мужчина пояснил, что в последнее время активно интересуется международной политикой и знает, кто занимает пост посла США, поэтому он смог ее в последствии узнать на полученном снимке и решил передать кадры СМИ.Видимых объяснений происходившему на балконе собеседник найти не смог, со стороны Кремля никаких ответных сигналов не поступало.
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сша, великобритания, линн трейси, в мире
США, Великобритания, Линн Трейси, В мире
Посла США заметили на балконе подающей знаки Кремлю

Посла США заметили подающей знаки Кремлю из резиденции британского посла

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол США Линн Мари Трейси
Чрезвычайный и полномочный посол США Линн Мари Трейси - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Чрезвычайный и полномочный посол США Линн Мари Трейси. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Посла США в России Линн Трейси подавала в сторону Кремля какие-то знаки на балконе дома посла Великобритании в Москве, свидетельствуют фотографии, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости.
Сделавший фотоснимки москвич рассказал агентству, что проезжал по Кремлевской набережной в минувший четверг.
"На другом берегу в резиденции посла Великобритании проходил прием. На балконе резиденции находилась посол США Линн Трейси, как мне показалось, которая переодически вытягивала руки с листом бумаги и текстом в сторону Кремля. Я успел сфотографировать из машины", — рассказал собеседник агентства.
Мужчина пояснил, что в последнее время активно интересуется международной политикой и знает, кто занимает пост посла США, поэтому он смог ее в последствии узнать на полученном снимке и решил передать кадры СМИ.
Видимых объяснений происходившему на балконе собеседник найти не смог, со стороны Кремля никаких ответных сигналов не поступало.
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