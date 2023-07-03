СМИ: НАТО хочет забрать все порты Греции для переброски техники
"Ризоспастис": НАТО хочет забрать все порты Греции для переброски техники к границе России
© Фото : U.S. Army / Spc. Austin SteinbornВыгрузка американской военной техники в порту Александруполис, Греция
© Фото : U.S. Army / Spc. Austin Steinborn
Выгрузка американской военной техники в порту Александруполис, Греция. Архивное фото
АФИНЫ, 3 июл - РИА Новости. Соединённые Штаты Америки и НАТО хотят заполучить в свои "руки" все порты Греции для переброски военной техники до границы с Россией - Транспортное командование США (USTRANSCOM), отвечающее за транспортные операции, объявило тендер на стивидорные работы "во всех портах Греции", пишет газета "Ризоспастис", орган Компартии Греции.
"США, правительство и евроатлантические партии не теряли ни дня в процессе превращения всей страны в "американскую территорию" для переброски военной техники к границе с Россией. Тема, о которой ни слова не проронили (партии) "Новая демократия", СИРИЗА, ПАСОК, ("Курс свободы" Зои) Константинопулу, неонацисты в своих петушиных боях в предвыборный период, подтверждая свой стратегический союз по основным приоритетам местной буржуазии", - говорится в статье.
"Уже на следующий день после выборов, в понедельник, 26 июня, учитывая новое правительство, его гарантии "стабильности" и сотрудничество других гражданских сил, американцы пригласили компании "рынка" отправить свои предложения не позднее 26 июля, чтобы в порты Пирей, Салоники, Александруполис, Волос, Кавала и другие порты страны назначить подрядчика и приступить к ряду работ и созданию инфраструктуры, чтобы американцы могли использовать их, по крайней мере до 2029 года для продвижения своих военных грузов и боеприпасов в Центральную и Восточную Европу, в то время как обостряются империалистические распри из-за источников и каналов, приносящих богатство", - пишет газета.
Американцы ищут компании, которые окажут им "стивидорные и сопутствующие терминальные услуги - S&RTS" во всех портах Греции.
"По последним данным, американцы предложили 42 тысячи долларов в год плюс 21 тысячу долларов при продлении на шесть месяцев, при этом общая стоимость контракта достигает 1 миллиона 143 тысяч 750 долларов за пять портов на пять с половиной лет эксплуатации", - говорится в статье.
"Кроме того, если первоначальное планирование было "только" для пяти портов (Пирей, Салоники, Александруполис, Волос, Кавала), теперь в соответствующих документах они также ссылаются на "другие назначенные второстепенные морские порты в зависимости от потребностей по всей Греции", - отмечает "Ризопастис".
По ее словам, американцы ясно дают понять, что "услуги S&RTS будут охватывать весь спектр операций с военными грузами США (например, контейнеры, транспортные средства, грузовики, вертолеты или самолеты с неподвижным крылом), которые проходят через назначенные порты". Американцы дали понять, что помимо портов, они используют автомобильные и железнодорожные сети, где это им нужно, как это уже происходит, например, в Александруполисе.
"Подрядчик может быть обязан одновременно оказывать услуги в указанных портах 24 часа в сутки, семь дней в неделю, 365 дней в году", - пишет газета.
Американцы требуют принять меры защиты, например, от "вандализма и терроризма, "воспрепятствовать несанкционированному доступу к объектам, оборудованию и ресурсам для защита персонала и имущества от повреждений".
Американцы внесли еще один пункт, согласно которому лица, нанятые правительством, будут сообщать об инцидентах и угрозах начальнику службы безопасности объекта, военной контрразведке, ФБР или Управлению военной контрразведки и безопасности, пишет "Ризоспастис".
Греция и США в 2019 и в 2021 годах внесли поправки в Соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве между Грецией и США, которые предоставляют Америке новые военные базы на греческой территории. Срок действия соглашения определен в пять лет вместо одного года. До 2019 года у США была одна военная база в Греции , сейчас их девять. США получили в свое распоряжение порт Александруполис на севере страны, который используют для перевозки военной техники.
Как заявлял министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос, военная база США в Александруполисе может быть предназначена для переброски войск в Восточную Европу и на Украину. По словам греческого министра, база в Александруполисе предназначена для обслуживания интересов США в регионе и лучшего контроля.
Ранее глава МИД Греции Никос Дендинас говорит, что правительство Греции хочет американского военного присутствия в своей стране. Премьер Кириакос Мицотакис заявлял, что обновленное соглашение превращает Грецию в главного партнера Америки в регионе, фиксирует новую реальность.