https://ria.ru/20230703/port-1881941042.html

СМИ: НАТО хочет забрать все порты Греции для переброски техники

СМИ: НАТО хочет забрать все порты Греции для переброски техники - РИА Новости, 03.07.2023

СМИ: НАТО хочет забрать все порты Греции для переброски техники

Соединённые Штаты Америки и НАТО хотят заполучить в свои "руки" все порты Греции для переброски военной техники до границы с Россией - Транспортное командование РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T15:20

2023-07-03T15:20

2023-07-03T15:20

специальная военная операция на украине

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АФИНЫ, 3 июл - РИА Новости. Соединённые Штаты Америки и НАТО хотят заполучить в свои "руки" все порты Греции для переброски военной техники до границы с Россией - Транспортное командование США (USTRANSCOM), отвечающее за транспортные операции, объявило тендер на стивидорные работы "во всех портах Греции", пишет газета "Ризоспастис", орган Компартии Греции. "США, правительство и евроатлантические партии не теряли ни дня в процессе превращения всей страны в "американскую территорию" для переброски военной техники к границе с Россией. Тема, о которой ни слова не проронили (партии) "Новая демократия", СИРИЗА, ПАСОК, ("Курс свободы" Зои) Константинопулу, неонацисты в своих петушиных боях в предвыборный период, подтверждая свой стратегический союз по основным приоритетам местной буржуазии", - говорится в статье. "Уже на следующий день после выборов, в понедельник, 26 июня, учитывая новое правительство, его гарантии "стабильности" и сотрудничество других гражданских сил, американцы пригласили компании "рынка" отправить свои предложения не позднее 26 июля, чтобы в порты Пирей, Салоники, Александруполис, Волос, Кавала и другие порты страны назначить подрядчика и приступить к ряду работ и созданию инфраструктуры, чтобы американцы могли использовать их, по крайней мере до 2029 года для продвижения своих военных грузов и боеприпасов в Центральную и Восточную Европу, в то время как обостряются империалистические распри из-за источников и каналов, приносящих богатство", - пишет газета. Американцы ищут компании, которые окажут им "стивидорные и сопутствующие терминальные услуги - S&RTS" во всех портах Греции. "По последним данным, американцы предложили 42 тысячи долларов в год плюс 21 тысячу долларов при продлении на шесть месяцев, при этом общая стоимость контракта достигает 1 миллиона 143 тысяч 750 долларов за пять портов на пять с половиной лет эксплуатации", - говорится в статье. "Кроме того, если первоначальное планирование было "только" для пяти портов (Пирей, Салоники, Александруполис, Волос, Кавала), теперь в соответствующих документах они также ссылаются на "другие назначенные второстепенные морские порты в зависимости от потребностей по всей Греции", - отмечает "Ризопастис". По ее словам, американцы ясно дают понять, что "услуги S&RTS будут охватывать весь спектр операций с военными грузами США (например, контейнеры, транспортные средства, грузовики, вертолеты или самолеты с неподвижным крылом), которые проходят через назначенные порты". Американцы дали понять, что помимо портов, они используют автомобильные и железнодорожные сети, где это им нужно, как это уже происходит, например, в Александруполисе. "Подрядчик может быть обязан одновременно оказывать услуги в указанных портах 24 часа в сутки, семь дней в неделю, 365 дней в году", - пишет газета. Американцы требуют принять меры защиты, например, от "вандализма и терроризма, "воспрепятствовать несанкционированному доступу к объектам, оборудованию и ресурсам для защита персонала и имущества от повреждений". Американцы внесли еще один пункт, согласно которому лица, нанятые правительством, будут сообщать об инцидентах и угрозах начальнику службы безопасности объекта, военной контрразведке, ФБР или Управлению военной контрразведки и безопасности, пишет "Ризоспастис". Греция и США в 2019 и в 2021 годах внесли поправки в Соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве между Грецией и США, которые предоставляют Америке новые военные базы на греческой территории. Срок действия соглашения определен в пять лет вместо одного года. До 2019 года у США была одна военная база в Греции , сейчас их девять. США получили в свое распоряжение порт Александруполис на севере страны, который используют для перевозки военной техники. Как заявлял министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос, военная база США в Александруполисе может быть предназначена для переброски войск в Восточную Европу и на Украину. По словам греческого министра, база в Александруполисе предназначена для обслуживания интересов США в регионе и лучшего контроля. Ранее глава МИД Греции Никос Дендинас говорит, что правительство Греции хочет американского военного присутствия в своей стране. Премьер Кириакос Мицотакис заявлял, что обновленное соглашение превращает Грецию в главного партнера Америки в регионе, фиксирует новую реальность.

https://ria.ru/20230702/bayden-1881785286.html

https://ria.ru/20230623/syrskiy-1880041870.html

https://ria.ru/20230511/gretsiya-1870923366.html

https://ria.ru/20230410/ukraina-1864334275.html

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Кирилл Волков

в мире, греция, сша, нато, россия, ситуация в днр и лнр