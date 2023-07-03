https://ria.ru/20230703/polsha-1881955655.html

В Польше испугались ответа России после отчаянной выходки Варшавы

В Польше испугались ответа России после отчаянной выходки Варшавы - РИА Новости, 03.07.2023

В Польше испугались ответа России после отчаянной выходки Варшавы

Читатели польского издания Gazeta раскритиковали премьер-министра Матуеша Моравецкого за обращение к НАТО с просьбой разместить ядерное оружие на территории... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T16:14

2023-07-03T16:14

2023-07-03T17:49

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Читатели польского издания Gazeta раскритиковали премьер-министра Матуеша Моравецкого за обращение к НАТО с просьбой разместить ядерное оружие на территории республики. "Круто! Значит, будем в списке на ядерное уничтожение", — написал один из комментаторов. "Чего хотят эти идиоты? Ядерное оружие — угроза для всех. Людей, которые хотят разместить ядерное оружие в Польше, следует немедленно отстранить от власти. Они угрожают нашей жизни", — поддержал другой. "Американцам наплевать на поляков. Мы представляем для них интерес разве что в качестве пушечного мяса, как и украинцы. Когда вы, наконец, поймете это, болваны", — добавил третий. "Поляки страдают от ужасающей нехватки воображения и инстинкта самосохранения. Поэтому в войнах мы гибнем миллионами. Комплекс неполноценности в сочетании с зашкаливающей манией величия — гремучая смесь", — поделился мнением еще один пользователь. "Отстраните этих сумасшедших политиков от власти! Они принесут несчастье вашим семьям! Это полные идиоты, которые думают, что владение ядерным оружием обеспечит безопасность, — наоборот!" — заключили читатели.На прошлой неделе Моравецкий заявил, что Польша хочет разместить у себя американское ядерное оружие в ответ на размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. Однако в Белом доме эту просьбу комментировать не стали — координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби ответил журналистам, что ему нечего сказать на эту тему.Читайте остальные комментарии на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230701/polsha-1881639772.html

https://ria.ru/20230701/polsha-1881536163.html

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