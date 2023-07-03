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Случаи предотвращения покушений на российских государственных деятелей - РИА Новости, 03.07.2023
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13:05 03.07.2023 (обновлено: 13:06 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/pokusheniya-1881896682.html
Случаи предотвращения покушений на российских государственных деятелей
Случаи предотвращения покушений на российских государственных деятелей - РИА Новости, 03.07.2023
Случаи предотвращения покушений на российских государственных деятелей
года ФСБ сообщила о предотвращении покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. По данным силовиков, задержан гражданин России 1988 года рождения, который был... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T13:05
2023-07-03T13:06
справки
происшествия
россия
украина
владимир путин
фсб
генеральная прокуратура рф
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3 июля 2023 года ФСБ сообщила о предотвращении покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. По данным силовиков, задержан гражданин России 1988 года рождения, который был завербован сотрудниками СБУ и прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе обучение минно-взрывному делу. Мужчина планировал взорвать машину Аксенова, но его поймали, когда он забирал бомбу из тайника. ФСБ завела уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконном приобретении взрывчатки. Подозреваемый арестован и дал признательные показания. В начале ноября 2015 года в Чечне правоохранители задержали порядка двух десятков жителей Аргуна, готовивших покушение на главу региона Рамзана Кадырова. Сам Кадыров, пообщавшись с несостоявшимися террористами, простил их и дал шанс исправиться. Глава республики в своем профиле в Instagram* сообщил, что провел беседу с жителями Аргуна, которым "имам-недоучка" давал искаженное представление о ваххабитской идеологии и представлял главу ЧР как главного врага ваххабизма. На ней присутствовали родители и родственники задержанных.В апреле 2015 года в дежурную часть полиции поступило сообщение об исчезновении главы Йошкар-Олы Павла Плотникова. На поиски мужчины были ориентированы все наружные экипажи патрульно-постовой службы, ГИБДД и вневедомственной охраны. Позже выяснилось, что "исчезновение" мэра было обусловлено оперативной работой сотрудников МВД России. Сотрудники федеральных ведомств проводили мероприятия по предотвращению планируемого убийства мэра и его семьи. Заказчиков возможного убийства нашли. 19 декабря 2014 года стало известно, что в Крыму предотвратили покушение на прокурора Наталью Поклонскую. По данным "Российской газеты", злоумышленники дважды подкладывали взрывчатые устройства в здание прокуратуры Крыма. Оба раза они были обнаружены народными дружинниками. Одно из взрывных устройств имело радиус поражения 350 метров и могло привести к множеству жертв. Представитель дружинников также сообщил о ложной бомбе, которая была обнаружена около здания республиканского совета министров. Сообщалось, что ФСБ возбудила уголовное дело "по факту приготовления к совершению взрыва, устрашающего население и создающего опасность гибели человека, в целях дестабилизации деятельности органов власти".В мае 2007 года Федеральная служба безопасности России сообщила о том, что получила оперативную информацию о подготовке покушения на губернатора Санкт-Петербурга Валентину Матвиенко. Были задержаны три человека, еще двое подозреваемых в причастности к этому делу находились в розыске. Подсудимыми по делу проходили Тимур Саидгареев, Равиль Муратов и Владислав Баранов. Им были предъявлены обвинения по статьям "приготовление к посягательству на жизнь государственного или общественного деятеля", "незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ" и "покушение на теракт". 14 апреля 2008 года суд Санкт-Петербурга на основании вердикта присяжных оправдал их за отсутствием события преступления. 26 июня 2008 года стало известно, что Верховный суд РФ оставил в силе оправдательный приговор. 23 января 2007 года Генпрокуратура РФ сообщила, что в Калмыкии предотвращено покушение на мэра Элисты Радия Бурулова. Информация о готовящемся покушении появилась у сотрудников УФСБ РФ по республике в декабре 2006 года. По подозрению в подготовке убийства был задержан оперуполномоченный МВД Калмыкии. По данным следствия, оперуполномоченный отдела уголовного розыска МВД Республики Калмыкия Сергей Выскуб согласился организовать убийство мэра Элисты Радия Бурулова за вознаграждение в размере 100 тысяч долларов. Для этого он должен был подобрать непосредственного исполнителя и обеспечить сокрытие следов преступления.Для совершения убийства Выскуб привлек ранее неоднократно судимого безработного жителя Элисты, которому также было обещано вознаграждение в 100 тысяч долларов. С целью исполнения заказа сотрудник милиции обучил его основам владения огнестрельным оружием и передал незаконно приобретенный пистолет с глушителем. Затем, разработав план совершения преступления, Выскуб проинструктировал исполнителя о необходимых действиях. Однако преступление не было доведено до конца, поскольку выбранный оперуполномоченным исполнитель добровольно сдался правоохранительным органам.Суд приговорил Сергея Выскуба к лишению свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.5 апреля 2004 года стало известно, что в Ханты-Мансийске предотвращено покушение на заместителя губернатора Тюменской области Олега Чемезова. По информации представителя силовых структур, у входной двери дома, принадлежащего Чемезову, был обнаружен целлофановый пакет, в котором находилось взрывное устройство, состоящее из противопехотной мины МОН-50 с электродетонатором и 60-метрового телефонного кабеля. На место немедленно прибыли сотрудники милиции, пожарные, машины "Скорой помощи". Специалисты обезвредили взрывное устройство. В августе 2000 года новосибирское УФСБ сообщило о предотвращении покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. В организации покушения обвинили биатлониста Александра Тихонова, его брата Виктора и главу инвестиционной компании МИКОМ Михаила Живило. Братья Тихоновы были арестованы. Позже Александр Тихонов был освобожден под подписку о невыезде и отправился на лечение в Австрию. 2 августа 2002 года Новосибирский областной суд приговорил Виктора Тихонова к четырем годам лишения свободы. Виктор Тихонов провел в заключении в новосибирском СИЗО около трех лет, в июне 2003 года он был этапирован в колонию строгого режима в поселке Горный Тогучинского района Новосибирской области, где находился до окончания срока заключения. Отбыв год в колонии, Виктор Тихонов вышел на свободу условно-досрочно. В 2007 году Новосибирский областной суд признал спортсмена Александра Тихонова виновным в организации покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, но освободил его от ответственности по амнистии. Неоднократно поступала информация о попытках покушения на президента России Владимира Путина.24 февраля 2000 года в Санкт-Петербурге на похоронах бывшего мэра города Анатолия Собчака в Санкт-Петербурге должно было произойти покушение на Путина. По информации пресс-секретаря ФСО Сергея Девятова, оно готовилось конкретной организацией и было сорвано "отчетливо отличающимися от стандартных мерами безопасности".18-19 августа 2000 года в Ялте (Крым) покушение на Путина готовилось во время проведения неформального саммита СНГ. Как сообщалось, информация о покушении на президента была получена из-за рубежа, в рамках расследования были задержаны четыре чеченца и несколько выходцев с Ближнего Востока.В октябре 2001 года азербайджанские спецслужбы сообщили о том, что им удалось предотвратить готовившееся покушение на Путина, которое должно было произойти во время его официального визита в Баку (Азербайджан) 9-10 января 2001 года. 19 октября 2003 года британская газета The Sunday Times сообщила том, что полиция Скотленд-Ярда раскрыла план покушения на президента России Владимира Путина. Согласно информации издания, двое российских граждан, прибывших в Лондон из Москвы в октябре, встретились с бывшим подполковником ФСБ Александром Литвиненко с целью обсудить план по физическому устранению Владимира Путина. Пресс-секретарь Скотленд-Ярда Пол Кларк подтвердил сообщения о том, что двое мужчин российского происхождения, 36 и 40 лет, были арестованы 12 октября по подозрению в нарушении закона о терроризме от 2000 года и отпущены 17 октября без предъявления каких-либо обвинений. Они вернулись в Россию по собственному желанию. В июне 2007 года на саммите Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в Стамбуле (Турция) организация "Аль-Каида"** планировала покушение на нескольких лидеров государств, в том числе на президента России Владимира Путина. Пятеро террористов, по сообщению турецкой газеты "Сабах", были задержаны и давали показания в полицейском участке. 29 июля 2007 года в Ростове-на-Дону был задержан участник Великой Отечественной войны 88-летний Юрий Агеев, который намеревался стрелять во Владимира Путина и первого вице-премьера Сергея Иванова, прибывших в город на заседание Госсовета. По данным местных СМИ, сотрудники ФСБ обнаружили в портфеле у Агеева заряженный "парабеллум". Арестованный прошел психиатрическую экспертизу, а прокуратура возбудила дело по фактам "угрозы убийством" и "посягательство на жизнь государственного деятеля". Однако вскоре оно было закрыто в связи со смертью задержанного.В феврале 2012 года спецслужбы России и Украины сообщили о задержании в Одессе преступников, находившихся в международном розыске. По версии следствия, экстремистскую группу из трех молодых людей (выходцев из Чечни Адама Осмаева, Руслана Мадаева и уроженца Казахстана Ильи Пьянзина), организовавших конспиративную базу в одной из квартир Одессы, удалось выявить и обезвредить после того, как в жилище случайно сработала самодельная бомба. Мадаев тогда погиб, а задержанный первым Пьянзин рассказал сотрудникам службы безопасности Украины, что он и его подельники готовили взрывчатку для покушения на Путина и главу Чечни Рамзана Кадырова. По словам подозреваемого, покушение на Путина в Москве должно было состояться сразу после выборов президента России в марте 2012 года. Злоумышленники планировали взорвать автомобиль на пути следования кортежа Путина. Впоследствии Пьянзин по запросу Генпрокуратуры РФ был выдан российской стороне. Илья Пьянзин был осужден 10 сентября 2013 года к 10 годам заключения. Против Осмаева было возбуждено несколько дел, однако позднее прокуратура Украины исключила из дела Осмаева две статьи, связанные с его участием в террористической организации и в подготовке к покушению, оставив лишь три обвинения: в незаконном изготовлении взрывчатых веществ, пересечении границы Украины по поддельным документам и повреждении имущества по неосторожности. В ноябре 2014 года украинский суд признал Осмаева виновным в изготовлении взрывчатки, незаконном пересечении границы Украины и повреждении имущества; при этом суд освободил его, посчитав, что тот на этапах следствия и суда отбыл достаточное наказание. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская** Террористическая организация, запрещенная в России
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справки, происшествия, россия, украина, владимир путин, фсб, генеральная прокуратура рф
Справки, Происшествия, Россия, Украина, Владимир Путин, ФСБ, Генеральная прокуратура РФ

Случаи предотвращения покушений на российских государственных деятелей

© ФСБ РФПресечена попытка покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Кадр видео
Пресечена попытка покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Кадр видео
© ФСБ РФ
Пресечена попытка покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Кадр видео
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3 июля 2023 года ФСБ сообщила о предотвращении покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. По данным силовиков, задержан гражданин России 1988 года рождения, который был завербован сотрудниками СБУ и прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе обучение минно-взрывному делу. Мужчина планировал взорвать машину Аксенова, но его поймали, когда он забирал бомбу из тайника. ФСБ завела уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконном приобретении взрывчатки. Подозреваемый арестован и дал признательные показания.
В начале ноября 2015 года в Чечне правоохранители задержали порядка двух десятков жителей Аргуна, готовивших покушение на главу региона Рамзана Кадырова. Сам Кадыров, пообщавшись с несостоявшимися террористами, простил их и дал шанс исправиться. Глава республики в своем профиле в Instagram* сообщил, что провел беседу с жителями Аргуна, которым "имам-недоучка" давал искаженное представление о ваххабитской идеологии и представлял главу ЧР как главного врага ваххабизма. На ней присутствовали родители и родственники задержанных.
В апреле 2015 года в дежурную часть полиции поступило сообщение об исчезновении главы Йошкар-Олы Павла Плотникова. На поиски мужчины были ориентированы все наружные экипажи патрульно-постовой службы, ГИБДД и вневедомственной охраны. Позже выяснилось, что "исчезновение" мэра было обусловлено оперативной работой сотрудников МВД России. Сотрудники федеральных ведомств проводили мероприятия по предотвращению планируемого убийства мэра и его семьи. Заказчиков возможного убийства нашли.
19 декабря 2014 года стало известно, что в Крыму предотвратили покушение на прокурора Наталью Поклонскую. По данным "Российской газеты", злоумышленники дважды подкладывали взрывчатые устройства в здание прокуратуры Крыма. Оба раза они были обнаружены народными дружинниками. Одно из взрывных устройств имело радиус поражения 350 метров и могло привести к множеству жертв. Представитель дружинников также сообщил о ложной бомбе, которая была обнаружена около здания республиканского совета министров. Сообщалось, что ФСБ возбудила уголовное дело "по факту приготовления к совершению взрыва, устрашающего население и создающего опасность гибели человека, в целях дестабилизации деятельности органов власти".
В мае 2007 года Федеральная служба безопасности России сообщила о том, что получила оперативную информацию о подготовке покушения на губернатора Санкт-Петербурга Валентину Матвиенко. Были задержаны три человека, еще двое подозреваемых в причастности к этому делу находились в розыске. Подсудимыми по делу проходили Тимур Саидгареев, Равиль Муратов и Владислав Баранов. Им были предъявлены обвинения по статьям "приготовление к посягательству на жизнь государственного или общественного деятеля", "незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ" и "покушение на теракт". 14 апреля 2008 года суд Санкт-Петербурга на основании вердикта присяжных оправдал их за отсутствием события преступления. 26 июня 2008 года стало известно, что Верховный суд РФ оставил в силе оправдательный приговор.
23 января 2007 года Генпрокуратура РФ сообщила, что в Калмыкии предотвращено покушение на мэра Элисты Радия Бурулова. Информация о готовящемся покушении появилась у сотрудников УФСБ РФ по республике в декабре 2006 года. По подозрению в подготовке убийства был задержан оперуполномоченный МВД Калмыкии.
По данным следствия, оперуполномоченный отдела уголовного розыска МВД Республики Калмыкия Сергей Выскуб согласился организовать убийство мэра Элисты Радия Бурулова за вознаграждение в размере 100 тысяч долларов. Для этого он должен был подобрать непосредственного исполнителя и обеспечить сокрытие следов преступления.
Для совершения убийства Выскуб привлек ранее неоднократно судимого безработного жителя Элисты, которому также было обещано вознаграждение в 100 тысяч долларов. С целью исполнения заказа сотрудник милиции обучил его основам владения огнестрельным оружием и передал незаконно приобретенный пистолет с глушителем. Затем, разработав план совершения преступления, Выскуб проинструктировал исполнителя о необходимых действиях. Однако преступление не было доведено до конца, поскольку выбранный оперуполномоченным исполнитель добровольно сдался правоохранительным органам.
Суд приговорил Сергея Выскуба к лишению свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
5 апреля 2004 года стало известно, что в Ханты-Мансийске предотвращено покушение на заместителя губернатора Тюменской области Олега Чемезова. По информации представителя силовых структур, у входной двери дома, принадлежащего Чемезову, был обнаружен целлофановый пакет, в котором находилось взрывное устройство, состоящее из противопехотной мины МОН-50 с электродетонатором и 60-метрового телефонного кабеля. На место немедленно прибыли сотрудники милиции, пожарные, машины "Скорой помощи". Специалисты обезвредили взрывное устройство.
В августе 2000 года новосибирское УФСБ сообщило о предотвращении покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. В организации покушения обвинили биатлониста Александра Тихонова, его брата Виктора и главу инвестиционной компании МИКОМ Михаила Живило. Братья Тихоновы были арестованы. Позже Александр Тихонов был освобожден под подписку о невыезде и отправился на лечение в Австрию. 2 августа 2002 года Новосибирский областной суд приговорил Виктора Тихонова к четырем годам лишения свободы. Виктор Тихонов провел в заключении в новосибирском СИЗО около трех лет, в июне 2003 года он был этапирован в колонию строгого режима в поселке Горный Тогучинского района Новосибирской области, где находился до окончания срока заключения. Отбыв год в колонии, Виктор Тихонов вышел на свободу условно-досрочно. В 2007 году Новосибирский областной суд признал спортсмена Александра Тихонова виновным в организации покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, но освободил его от ответственности по амнистии.
Неоднократно поступала информация о попытках покушения на президента России Владимира Путина.
24 февраля 2000 года в Санкт-Петербурге на похоронах бывшего мэра города Анатолия Собчака в Санкт-Петербурге должно было произойти покушение на Путина. По информации пресс-секретаря ФСО Сергея Девятова, оно готовилось конкретной организацией и было сорвано "отчетливо отличающимися от стандартных мерами безопасности".
18-19 августа 2000 года в Ялте (Крым) покушение на Путина готовилось во время проведения неформального саммита СНГ. Как сообщалось, информация о покушении на президента была получена из-за рубежа, в рамках расследования были задержаны четыре чеченца и несколько выходцев с Ближнего Востока.
В октябре 2001 года азербайджанские спецслужбы сообщили о том, что им удалось предотвратить готовившееся покушение на Путина, которое должно было произойти во время его официального визита в Баку (Азербайджан) 9-10 января 2001 года.
19 октября 2003 года британская газета The Sunday Times сообщила том, что полиция Скотленд-Ярда раскрыла план покушения на президента России Владимира Путина. Согласно информации издания, двое российских граждан, прибывших в Лондон из Москвы в октябре, встретились с бывшим подполковником ФСБ Александром Литвиненко с целью обсудить план по физическому устранению Владимира Путина. Пресс-секретарь Скотленд-Ярда Пол Кларк подтвердил сообщения о том, что двое мужчин российского происхождения, 36 и 40 лет, были арестованы 12 октября по подозрению в нарушении закона о терроризме от 2000 года и отпущены 17 октября без предъявления каких-либо обвинений. Они вернулись в Россию по собственному желанию.
В июне 2007 года на саммите Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в Стамбуле (Турция) организация "Аль-Каида"** планировала покушение на нескольких лидеров государств, в том числе на президента России Владимира Путина. Пятеро террористов, по сообщению турецкой газеты "Сабах", были задержаны и давали показания в полицейском участке.
29 июля 2007 года в Ростове-на-Дону был задержан участник Великой Отечественной войны 88-летний Юрий Агеев, который намеревался стрелять во Владимира Путина и первого вице-премьера Сергея Иванова, прибывших в город на заседание Госсовета. По данным местных СМИ, сотрудники ФСБ обнаружили в портфеле у Агеева заряженный "парабеллум". Арестованный прошел психиатрическую экспертизу, а прокуратура возбудила дело по фактам "угрозы убийством" и "посягательство на жизнь государственного деятеля". Однако вскоре оно было закрыто в связи со смертью задержанного.
В феврале 2012 года спецслужбы России и Украины сообщили о задержании в Одессе преступников, находившихся в международном розыске. По версии следствия, экстремистскую группу из трех молодых людей (выходцев из Чечни Адама Осмаева, Руслана Мадаева и уроженца Казахстана Ильи Пьянзина), организовавших конспиративную базу в одной из квартир Одессы, удалось выявить и обезвредить после того, как в жилище случайно сработала самодельная бомба. Мадаев тогда погиб, а задержанный первым Пьянзин рассказал сотрудникам службы безопасности Украины, что он и его подельники готовили взрывчатку для покушения на Путина и главу Чечни Рамзана Кадырова. По словам подозреваемого, покушение на Путина в Москве должно было состояться сразу после выборов президента России в марте 2012 года. Злоумышленники планировали взорвать автомобиль на пути следования кортежа Путина. Впоследствии Пьянзин по запросу Генпрокуратуры РФ был выдан российской стороне. Илья Пьянзин был осужден 10 сентября 2013 года к 10 годам заключения. Против Осмаева было возбуждено несколько дел, однако позднее прокуратура Украины исключила из дела Осмаева две статьи, связанные с его участием в террористической организации и в подготовке к покушению, оставив лишь три обвинения: в незаконном изготовлении взрывчатых веществ, пересечении границы Украины по поддельным документам и повреждении имущества по неосторожности. В ноябре 2014 года украинский суд признал Осмаева виновным в изготовлении взрывчатки, незаконном пересечении границы Украины и повреждении имущества; при этом суд освободил его, посчитав, что тот на этапах следствия и суда отбыл достаточное наказание.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
** Террористическая организация, запрещенная в России
 
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