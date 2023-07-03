https://ria.ru/20230703/pokushenie-1881849412.html
Агент СБУ планировал подорвать автомобиль в момент проезда кортежа Аксенова
Агент СБУ планировал подорвать автомобиль в момент проезда кортежа Аксенова - РИА Новости, 03.07.2023
Агент СБУ планировал подорвать автомобиль в момент проезда кортежа Аксенова
Задержанный за подготовку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова заявил, что планировал подорвать автомобиль в момент проезда его кортежа, следует из видео... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T10:34
2023-07-03T10:34
2023-07-03T11:18
происшествия
сергей аксенов (политик)
украина
республика крым
симферополь
фсб
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Задержанный за подготовку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова заявил, что планировал подорвать автомобиль в момент проезда его кортежа, следует из видео допроса, опубликованного ФСБ России. Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что спецслужбы пресекли попытку покушения на Аксенова, организованную спецслужбами Украины: его машину планировали подорвать с помощью завербованного агента. В июне агент прибыл в Крым и приступил к подготовке теракта, но был задержан во время изъятия бомбы из тайника. "В декабре 2022 года был завербован спецслужбами Украины куратором Игорем, получил позывной "Каратист" и проходил обучение на полигоне подрывному делу, маскировке и нанесению грима, уходу от преследования и тому подобное. Затем я получил задание поехать в Крым, в Симферополь. Для начала мне нужно было снять жилье, купить телефон, устроиться на работу. Я выходил каждый день на связь с Игорем, ждал дальнейших указаний. Ждал адрес, где находится автомобиль для установки там мины, чтобы потом поставить этот автомобиль на улицу Севастопольская для подрыва кортежа Аксёнова Сергея Валерьевича", - сказал задержанный. Возбуждены уголовные дела о покушении на теракт и незаконном хранении взрывных устройств. "Каратист" заключен под стражу. Два месяца назад, 3 мая, ФСБ также сообщала о предотвращенной серии терактов в Крыму, целями которых были Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко. В качестве непосредственного организатора терактов ФСБ называла замначальника офиса Владимира Зеленского Романа Машовца.
https://ria.ru/20230703/aksenov-1881846812.html
украина
республика крым
симферополь
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Кадры задержания подозреваемого в подготовке покушения на Аксенова
"Был завербован спецслужбами Украины и получил позывной "Каратист": задержанный по делу о подготовке покушения на Аксенова дал признательные показания
2023-07-03T10:34
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PT1M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, сергей аксенов (политик), украина, республика крым, симферополь, фсб
Происшествия, Сергей Аксенов (политик), Украина, Республика Крым, Симферополь, ФСБ
Агент СБУ планировал подорвать автомобиль в момент проезда кортежа Аксенова
Задержанный ФСБ агент СБУ собирался подорвать автомобиль в момент проезда кортежа Аксенова