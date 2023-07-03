https://ria.ru/20230703/podrostok-1882029251.html

В Самарской области подросток сбежал из детского лагеря и пропал

В Самарской области подросток сбежал из детского лагеря и пропал - РИА Новости, 03.07.2023

В Самарской области подросток сбежал из детского лагеря и пропал

Пятнадцатилетний мальчик два дня назад сбежал из детского оздоровительного лагеря в селе Покровка Кинельского района Самарской области и пропал, полиция ведет... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T23:19

2023-07-03T23:19

2023-07-03T23:19

самарская область

кинельский район

происшествия

россия

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САРАТОВ, 3 июл - РИА Новости. Пятнадцатилетний мальчик два дня назад сбежал из детского оздоровительного лагеря в селе Покровка Кинельского района Самарской области и пропал, полиция ведет поиски ребенка, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД РФ. "Сотрудники полиции ведут розыск без вести пропавшего 15-летнего жителя села Романовка Шенталинского района... который 1 июля в 19.00 (18.00 мск) покинул территорию детского оздоровительного лагеря "Юный строитель", находящегося в селе Покровка и до настоящего времени его местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении. Уточняется, что помощь в розыске подростка оказывают представители поискового отряда "ЛизаАлерт".

https://ria.ru/20230703/podrostki-1882008119.html

самарская область

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самарская область, кинельский район, происшествия, россия