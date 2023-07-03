https://ria.ru/20230703/plany-1881802979.html

В Польше раскрыли неожиданные планы Запада в отношении России

В Польше раскрыли неожиданные планы Запада в отношении России - РИА Новости, 03.07.2023

В Польше раскрыли неожиданные планы Запада в отношении России

Запад только и ждет, чтобы восстановить отношения с Россией, несмотря на все обещания Украине, заявил экс-глава МИД Польши и депутат Европарламента Витольд... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T01:27

2023-07-03T01:27

2023-07-03T01:27

в мире

россия

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витольд ващиковский

мид польши

европарламент

европа

германия

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Запад только и ждет, чтобы восстановить отношения с Россией, несмотря на все обещания Украине, заявил экс-глава МИД Польши и депутат Европарламента Витольд Ващиковский, его слова приводит Energetyka24."Уже сейчас мы выступаем свидетелями процесса убеждения Украины в том, чтобы заморозить конфликт, повторить ситуацию 2015 года, а затем заключить соглашение с Россией", — заявил польский политик.По его мнению, среди стран Запада существует потребность в том, чтобы сотрудничать с Москвой. Например, хорошие отношения с Россией очень нужны Германии, отметил он.Несмотря на обещания многих западных лидеров, в отношениях с Москвой победит подход "бизнес есть бизнес", резюмировал евродепутат.

https://ria.ru/20230703/predskazanie-1881800592.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, витольд ващиковский, мид польши, европарламент, европа, германия, польша