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В Польше раскрыли неожиданные планы Запада в отношении России - РИА Новости, 03.07.2023
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01:27 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/plany-1881802979.html
В Польше раскрыли неожиданные планы Запада в отношении России
В Польше раскрыли неожиданные планы Запада в отношении России - РИА Новости, 03.07.2023
В Польше раскрыли неожиданные планы Запада в отношении России
Запад только и ждет, чтобы восстановить отношения с Россией, несмотря на все обещания Украине, заявил экс-глава МИД Польши и депутат Европарламента Витольд... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T01:27
2023-07-03T01:27
в мире
россия
украина
витольд ващиковский
мид польши
европарламент
европа
германия
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Запад только и ждет, чтобы восстановить отношения с Россией, несмотря на все обещания Украине, заявил экс-глава МИД Польши и депутат Европарламента Витольд Ващиковский, его слова приводит Energetyka24."Уже сейчас мы выступаем свидетелями процесса убеждения Украины в том, чтобы заморозить конфликт, повторить ситуацию 2015 года, а затем заключить соглашение с Россией", — заявил польский политик.По его мнению, среди стран Запада существует потребность в том, чтобы сотрудничать с Москвой. Например, хорошие отношения с Россией очень нужны Германии, отметил он.Несмотря на обещания многих западных лидеров, в отношениях с Москвой победит подход "бизнес есть бизнес", резюмировал евродепутат.
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в мире, россия, украина, витольд ващиковский, мид польши, европарламент, европа, германия, польша
В мире, Россия, Украина, Витольд Ващиковский, МИД Польши, Европарламент, Европа, Германия, Польша
В Польше раскрыли неожиданные планы Запада в отношении России

Депутат ЕП Ващиковский: Запад заключит соглашение с Россией, несмотря на обещания Киеву

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкФлажки Европейского союза и России
Флажки Европейского союза и России - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Михаил Голенков
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Запад только и ждет, чтобы восстановить отношения с Россией, несмотря на все обещания Украине, заявил экс-глава МИД Польши и депутат Европарламента Витольд Ващиковский, его слова приводит Energetyka24.
«
"Уже сейчас мы выступаем свидетелями процесса убеждения Украины в том, чтобы заморозить конфликт, повторить ситуацию 2015 года, а затем заключить соглашение с Россией", — заявил польский политик.
По его мнению, среди стран Запада существует потребность в том, чтобы сотрудничать с Москвой. Например, хорошие отношения с Россией очень нужны Германии, отметил он.
Несмотря на обещания многих западных лидеров, в отношениях с Москвой победит подход "бизнес есть бизнес", резюмировал евродепутат.
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
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В миреРоссияУкраинаВитольд ВащиковскийМИД ПольшиЕвропарламентЕвропаГерманияПольша
 
 
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