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Украина внесла производителя Domestos и Lipton в список спонсоров войны
Украина внесла производителя Domestos и Lipton в список спонсоров войны - РИА Новости, 03.07.2023
Украина внесла производителя Domestos и Lipton в список спонсоров войны
Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило в телеграм-канале, что внесло британскую компанию по производству продуктов и... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T14:26
2023-07-03T14:26
2023-07-03T14:26
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило в телеграм-канале, что внесло британскую компанию по производству продуктов и бытовой химии Unilever в перечень международных спонсоров войны из-за отказа компании уйти с российского рынка. "НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны производителя Domestos, Lipton, Axe, Dove и многих других известных брендов — британскую корпорацию Unilever. Компания является одним из мировых лидеров на рынке продуктов питания и товаров бытовой химии. Ей принадлежат более 400 брендов, продукция выпускается на 280 предприятиях", - говорится в сообщении НАПК. Как утверждает нацагентство, компания пообещала приостановить весь импорт и экспорт своей продукции в Россию и из нее, а также прекратить все медийные и рекламные расходы. Однако в течение последнего года прибыль Unilever Russia удвоилась с 56 миллионов евро в 2021 году до 108 миллионов евро в прошлом году. По данным нацагентства, компания имеет предприятия в Омске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Туле. Ранее украинское национальное агентство по предотвращению коррупции в перечень международных спонсоров войны из-за отказа компании уйти с российского рынка внесло китайскую автомобильную компанию Geely.
https://ria.ru/20230624/spisok-1880192312.html
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unilever, украина, россия, в мире
Unilever, Украина, Россия, В мире
Украина внесла производителя Domestos и Lipton в список спонсоров войны
НАПК Украины сообщило, что внесло британскую компанию Unilever в перечень спонсоров войны