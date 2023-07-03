Пенс заявил, что в интересах США дать Украине то, "что ей нужно"
Пенс о передаче Киеву ракет ATACMS: в интересах США дать Украине то, что им нужно
ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Бывший вице-президент США и кандидат на пост главы государства в 2024 году Майк Пенс выразил уверенность в том, что передача Украине ракет дальнего радиуса действия, включая оперативно-тактические ракеты ATACMS, отвечает интересам самих Штатов.
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“В интересах свободы, в наших национальных интересах дать им то, что им нужно”, - заявил он интервью телеканалу CBS на вопрос о том, передал бы сам Пенс ракеты дальнего радиуса, ракеты ATACMS Украине, как этого просит Владимир Зеленский.
По мнению Пенса, российская специальная военная операция началась из-за того, что в годы администрации экс-президента США Барака Обамы, при котором нынешний глава государства Джо Байден являлся вице-президентом, Штаты отправляли Украине “одеяла и военную еду”. “Мы же отправляли им ракеты Javelin”, - отметил Пенс.
Он добавил, что “катастрофический” вывод американских войск из Афганистана также “ободрил врагов свободы по всему миру”.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".