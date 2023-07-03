https://ria.ru/20230703/otnosheniya-1882022199.html

Постпред Британии ответила на вопрос о готовности разорвать связи с Россией

Постпред Британии ответила на вопрос о готовности разорвать связи с Россией - РИА Новости, 03.07.2023

Постпред Британии ответила на вопрос о готовности разорвать связи с Россией

Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что "было бы жалко" понижать уровень дипломатических отношений с Россией. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T21:31

2023-07-03T21:31

2023-07-03T21:31

специальная военная операция на украине

в мире

россия

великобритания

дмитрий медведев

барбара вудворд

оон

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599388730_0:16:3071:1743_1920x0_80_0_0_1e7dddd815cfcce59ff91d1662de7905.jpg

ООН, 3 июл – РИА Новости. Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что "было бы жалко" понижать уровень дипломатических отношений с Россией."Было бы жалко понижать отношения, потому что когда война завершится и РФ уйдет с Украины, будет крайне важно восстановить ситуацию с использованием дипломатических отношений", - сказала Вудворд, отвечая на вопрос РИА Новости о том, готов ли Лондон к понижению или приостановке дипотношений с Россией, как предложил в своей статье зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.В понедельник Вудворд дала пресс-конференцию, посвященную председательству Лондона в СБ ООН в июле.Ранее Медведев в своей статье для "Российской газеты" написал, что "с Финляндией и ей подобными (вроде Польши, стран Балтии и, конечно, Британии) лучше бы вообще временно приостановить дипломатические сношения или как минимум до поры до времени понизить их уровень".

https://ria.ru/20230519/uran-1872786711.html

россия

великобритания

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, великобритания, дмитрий медведев, барбара вудворд, оон, украина