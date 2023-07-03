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Постпред Британии ответила на вопрос о готовности разорвать связи с Россией - РИА Новости, 03.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:31 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/otnosheniya-1882022199.html
Постпред Британии ответила на вопрос о готовности разорвать связи с Россией
Постпред Британии ответила на вопрос о готовности разорвать связи с Россией - РИА Новости, 03.07.2023
Постпред Британии ответила на вопрос о готовности разорвать связи с Россией
Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что "было бы жалко" понижать уровень дипломатических отношений с Россией. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T21:31
2023-07-03T21:31
специальная военная операция на украине
в мире
россия
великобритания
дмитрий медведев
барбара вудворд
оон
украина
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ООН, 3 июл – РИА Новости. Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что "было бы жалко" понижать уровень дипломатических отношений с Россией."Было бы жалко понижать отношения, потому что когда война завершится и РФ уйдет с Украины, будет крайне важно восстановить ситуацию с использованием дипломатических отношений", - сказала Вудворд, отвечая на вопрос РИА Новости о том, готов ли Лондон к понижению или приостановке дипотношений с Россией, как предложил в своей статье зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.В понедельник Вудворд дала пресс-конференцию, посвященную председательству Лондона в СБ ООН в июле.Ранее Медведев в своей статье для "Российской газеты" написал, что "с Финляндией и ей подобными (вроде Польши, стран Балтии и, конечно, Британии) лучше бы вообще временно приостановить дипломатические сношения или как минимум до поры до времени понизить их уровень".
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в мире, россия, великобритания, дмитрий медведев, барбара вудворд, оон, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Великобритания, Дмитрий Медведев, Барбара Вудворд, ООН, Украина
Постпред Британии ответила на вопрос о готовности разорвать связи с Россией

Постред Британии Вудворд: Лондону не хотелось бы понижать отношения с Москвой

© AP Photo / Mary AltafferПостоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд
Постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 3 июл – РИА Новости. Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что "было бы жалко" понижать уровень дипломатических отношений с Россией.
"Было бы жалко понижать отношения, потому что когда война завершится и РФ уйдет с Украины, будет крайне важно восстановить ситуацию с использованием дипломатических отношений", - сказала Вудворд, отвечая на вопрос РИА Новости о том, готов ли Лондон к понижению или приостановке дипотношений с Россией, как предложил в своей статье зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В понедельник Вудворд дала пресс-конференцию, посвященную председательству Лондона в СБ ООН в июле.
Ранее Медведев в своей статье для "Российской газеты" написал, что "с Финляндией и ей подобными (вроде Польши, стран Балтии и, конечно, Британии) лучше бы вообще временно приостановить дипломатические сношения или как минимум до поры до времени понизить их уровень".
Постоянный представитель Соединенного Королевства при Организации Объединенных Наций Барбара Вудворд - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВеликобританияДмитрий МедведевБарбара ВудвордООНУкраина
 
 
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