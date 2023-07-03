https://ria.ru/20230703/otnosheniya-1882022199.html
Постпред Британии ответила на вопрос о готовности разорвать связи с Россией
Постпред Британии ответила на вопрос о готовности разорвать связи с Россией - РИА Новости, 03.07.2023
Постпред Британии ответила на вопрос о готовности разорвать связи с Россией
Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что "было бы жалко" понижать уровень дипломатических отношений с Россией. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T21:31
2023-07-03T21:31
2023-07-03T21:31
специальная военная операция на украине
в мире
россия
великобритания
дмитрий медведев
барбара вудворд
оон
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599388730_0:16:3071:1743_1920x0_80_0_0_1e7dddd815cfcce59ff91d1662de7905.jpg
ООН, 3 июл – РИА Новости. Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что "было бы жалко" понижать уровень дипломатических отношений с Россией."Было бы жалко понижать отношения, потому что когда война завершится и РФ уйдет с Украины, будет крайне важно восстановить ситуацию с использованием дипломатических отношений", - сказала Вудворд, отвечая на вопрос РИА Новости о том, готов ли Лондон к понижению или приостановке дипотношений с Россией, как предложил в своей статье зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.В понедельник Вудворд дала пресс-конференцию, посвященную председательству Лондона в СБ ООН в июле.Ранее Медведев в своей статье для "Российской газеты" написал, что "с Финляндией и ей подобными (вроде Польши, стран Балтии и, конечно, Британии) лучше бы вообще временно приостановить дипломатические сношения или как минимум до поры до времени понизить их уровень".
https://ria.ru/20230519/uran-1872786711.html
россия
великобритания
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599388730_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_9f5b6ef33df3c9bb0abd9761240de7e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, великобритания, дмитрий медведев, барбара вудворд, оон, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Великобритания, Дмитрий Медведев, Барбара Вудворд, ООН, Украина
Постпред Британии ответила на вопрос о готовности разорвать связи с Россией
Постред Британии Вудворд: Лондону не хотелось бы понижать отношения с Москвой