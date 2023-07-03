https://ria.ru/20230703/ostrova-1881806409.html
Оркнейские острова могут отделиться от Британии, пишут СМИ
Оркнейские острова могут отделиться от Британии, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2023
Оркнейские острова могут отделиться от Британии, пишут СМИ
Оркнейские острова, расположенные в Шотландии, рассмотрят возможность покинуть Великобританию и стать территорией Норвегии, так как не получают справедливого... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T03:07
2023-07-03T03:07
2023-07-03T03:08
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Оркнейские острова, расположенные в Шотландии, рассмотрят возможность покинуть Великобританию и стать территорией Норвегии, так как не получают справедливого финансирования от британского правительства и имеют более глубокие связи с Норвегией, пишет газета Telegraph со ссылкой на лидера совета Оркнейских островов. Оркнейские острова, на которых проживает 22,5 тысячи человек, расположены на северо-востоке Шотландии - на границе Северного моря и Атлантического океана - и географически ближе к Осло, чем к Лондону. До 1472 года, когда они стали частью Шотландии по королевскому брачному договору, острова сотни лет находились под контролем Норвегии и Дании. "Финансирование, которое мы получаем от правительства Шотландии, на душу населения значительно меньше, чем на Шетландских островах и Западных островах... мы не можем продолжать в том же духе", - приводит газета слова лидера совета Оркнейских островов Джеймса Стокана. При этом, по заявлению Стокана, Оркнейские острова были частью "скандинавского королевства" гораздо дольше, чем частью Великобритании, а между жителями островов и населением Норвегии существует "огромная близость и глубокая культурная связь". Отмечается, что предложение о рассмотрении "альтернативных форм управления" должно быть внесено в совет Оркнейских островов уже во вторник. В случае, если оно будет принято, совет займется тщательным изучением возможных изменений. Отмечается, что если острова захотят изменить свой статус или даже покинуть Великобританию, возможно, потребуется провести референдум и договориться с правительствами Великобритании и Шотландии.
https://ria.ru/20230630/ukraina-1881505792.html
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в мире, шотландия, великобритания, норвегия
В мире, Шотландия, Великобритания, Норвегия
Оркнейские острова могут отделиться от Британии, пишут СМИ
Telegraph: Оркнейские острова могут отделиться от Британии и стать частью Норвегии
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Оркнейские острова, расположенные в Шотландии, рассмотрят возможность покинуть Великобританию и стать территорией Норвегии, так как не получают справедливого финансирования от британского правительства и имеют более глубокие связи с Норвегией, пишет газета Telegraph
со ссылкой на лидера совета Оркнейских островов.
Оркнейские острова, на которых проживает 22,5 тысячи человек, расположены на северо-востоке Шотландии - на границе Северного моря
и Атлантического океана
- и географически ближе к Осло
, чем к Лондону
. До 1472 года, когда они стали частью Шотландии по королевскому брачному договору, острова сотни лет находились под контролем Норвегии и Дании
.
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"Финансирование, которое мы получаем от правительства Шотландии, на душу населения значительно меньше, чем на Шетландских островах и Западных островах... мы не можем продолжать в том же духе", - приводит газета слова лидера совета Оркнейских островов Джеймса Стокана.
При этом, по заявлению Стокана, Оркнейские острова были частью "скандинавского королевства" гораздо дольше, чем частью Великобритании, а между жителями островов и населением Норвегии существует "огромная близость и глубокая культурная связь".
Отмечается, что предложение о рассмотрении "альтернативных форм управления" должно быть внесено в совет Оркнейских островов уже во вторник. В случае, если оно будет принято, совет займется тщательным изучением возможных изменений. Отмечается, что если острова захотят изменить свой статус или даже покинуть Великобританию, возможно, потребуется провести референдум и договориться с правительствами Великобритании и Шотландии.
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