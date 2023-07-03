https://ria.ru/20230703/operatsiya-1882021531.html

Нетаньяху заявил о продолжении контртеррористической операции в Дженине

Нетаньяху заявил о продолжении контртеррористической операции в Дженине - РИА Новости, 03.07.2023

Нетаньяху заявил о продолжении контртеррористической операции в Дженине

Израильская контртеррористическая операция в Дженине на Западном берегу реки Иордан будет продолжаться до тех пор, пока ее цели не будут достигнуты, заявил в... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T21:22

2023-07-03T21:22

2023-07-03T21:22

в мире

израиль

западный берег реки иордан

биньямин нетаньяху

сша

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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июл - РИА Новости. Израильская контртеррористическая операция в Дженине на Западном берегу реки Иордан будет продолжаться до тех пор, пока ее цели не будут достигнуты, заявил в понедельник вечером премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. "В последние месяцы Дженин стал пристанищем для террористов. Мы не готовы с этим мириться, и мы кладем этому конец. В эти часы наши силы со всей решимостью действуют в Дженине ... Они ликвидируют и арестовывают террористов, уничтожают их штабы и склады ... Принцип, которым мы руководствуемся, прост: любому, кто убивал израильтян или замышляет подобное, место либо в тюрьме либо в могиле ... Операция "Дом и сад" будет продолжаться столько, сколько необходимо, пока задание не будет выполнено", - заявил Нетаньяху на мероприятии, организованном американским посольством в Израиле по случаю Дня независимости США. В ночь на понедельник пресс-служба армии Израиля сообщила о масштабной контртеррористической операции в Дженине и одноименном лагере беженцев. Израильская армия заявила, что нанесла более десяти авиаударов по инфраструктуре палестинских боевиков. Израильские силовики также заявили, что обнаружили и конфисковали самодельную ракетную установку, оружие и боеприпасы. Министр обороны Израиля Йоав Галант в понедельник днем заявил, что крупная операция израильской армии в городе Дженин проходит в соответствии с планом. Он отметил, что по местным террористическим ячейкам нанесен значительный удар. Нетаньяху ранее в понедельник провел оперативное совещание с руководством армии и силовых структур, на котором обсуждался ход операции.

https://ria.ru/20230621/izrail-1879466011.html

израиль

западный берег реки иордан

сша

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в мире, израиль, западный берег реки иордан, биньямин нетаньяху, сша