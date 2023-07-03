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Нетаньяху заявил о продолжении контртеррористической операции в Дженине - РИА Новости, 03.07.2023
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21:22 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/operatsiya-1882021531.html
Нетаньяху заявил о продолжении контртеррористической операции в Дженине
Нетаньяху заявил о продолжении контртеррористической операции в Дженине - РИА Новости, 03.07.2023
Нетаньяху заявил о продолжении контртеррористической операции в Дженине
Израильская контртеррористическая операция в Дженине на Западном берегу реки Иордан будет продолжаться до тех пор, пока ее цели не будут достигнуты, заявил в... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T21:22
2023-07-03T21:22
в мире
израиль
западный берег реки иордан
биньямин нетаньяху
сша
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июл - РИА Новости. Израильская контртеррористическая операция в Дженине на Западном берегу реки Иордан будет продолжаться до тех пор, пока ее цели не будут достигнуты, заявил в понедельник вечером премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. "В последние месяцы Дженин стал пристанищем для террористов. Мы не готовы с этим мириться, и мы кладем этому конец. В эти часы наши силы со всей решимостью действуют в Дженине ... Они ликвидируют и арестовывают террористов, уничтожают их штабы и склады ... Принцип, которым мы руководствуемся, прост: любому, кто убивал израильтян или замышляет подобное, место либо в тюрьме либо в могиле ... Операция "Дом и сад" будет продолжаться столько, сколько необходимо, пока задание не будет выполнено", - заявил Нетаньяху на мероприятии, организованном американским посольством в Израиле по случаю Дня независимости США. В ночь на понедельник пресс-служба армии Израиля сообщила о масштабной контртеррористической операции в Дженине и одноименном лагере беженцев. Израильская армия заявила, что нанесла более десяти авиаударов по инфраструктуре палестинских боевиков. Израильские силовики также заявили, что обнаружили и конфисковали самодельную ракетную установку, оружие и боеприпасы. Министр обороны Израиля Йоав Галант в понедельник днем заявил, что крупная операция израильской армии в городе Дженин проходит в соответствии с планом. Он отметил, что по местным террористическим ячейкам нанесен значительный удар. Нетаньяху ранее в понедельник провел оперативное совещание с руководством армии и силовых структур, на котором обсуждался ход операции.
https://ria.ru/20230621/izrail-1879466011.html
израиль
западный берег реки иордан
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в мире, израиль, западный берег реки иордан, биньямин нетаньяху, сша
В мире, Израиль, Западный берег реки Иордан, Биньямин Нетаньяху, США
Нетаньяху заявил о продолжении контртеррористической операции в Дженине

Нетаньяху: КТО Израиля в Дженине будет продолжаться, пока не достигнут ее целей

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июл - РИА Новости. Израильская контртеррористическая операция в Дженине на Западном берегу реки Иордан будет продолжаться до тех пор, пока ее цели не будут достигнуты, заявил в понедельник вечером премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.
"В последние месяцы Дженин стал пристанищем для террористов. Мы не готовы с этим мириться, и мы кладем этому конец. В эти часы наши силы со всей решимостью действуют в Дженине ... Они ликвидируют и арестовывают террористов, уничтожают их штабы и склады ... Принцип, которым мы руководствуемся, прост: любому, кто убивал израильтян или замышляет подобное, место либо в тюрьме либо в могиле ... Операция "Дом и сад" будет продолжаться столько, сколько необходимо, пока задание не будет выполнено", - заявил Нетаньяху на мероприятии, организованном американским посольством в Израиле по случаю Дня независимости США.
В ночь на понедельник пресс-служба армии Израиля сообщила о масштабной контртеррористической операции в Дженине и одноименном лагере беженцев. Израильская армия заявила, что нанесла более десяти авиаударов по инфраструктуре палестинских боевиков. Израильские силовики также заявили, что обнаружили и конфисковали самодельную ракетную установку, оружие и боеприпасы.
Министр обороны Израиля Йоав Галант в понедельник днем заявил, что крупная операция израильской армии в городе Дженин проходит в соответствии с планом. Он отметил, что по местным террористическим ячейкам нанесен значительный удар. Нетаньяху ранее в понедельник провел оперативное совещание с руководством армии и силовых структур, на котором обсуждался ход операции.
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В миреИзраильЗападный берег реки ИорданБиньямин НетаньяхуСША
 
 
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