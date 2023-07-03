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Анестезиологи проводят до десяти операций в день жителям Херсонской области

Анестезиологи проводят до десяти операций в день жителям Херсонской области - РИА Новости, 03.07.2023

Анестезиологи проводят до десяти операций в день жителям Херсонской области

Каждый анестезиолог, направленный в Херсонскую область Федеральным центром медицины катастроф Минздрава России, ежедневно проводит до 10 операций, сообщил РИА... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T12:16

2023-07-03T12:16

2023-07-03T12:16

херсонская область

россия

здоровье - общество

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ГЕНИЧЕСК, 3 июл - РИА Новости. Каждый анестезиолог, направленный в Херсонскую область Федеральным центром медицины катастроф Минздрава России, ежедневно проводит до 10 операций, сообщил РИА Новости министр здравоохранения региона Артыш Сат. "До 10 операций в день жителям Херсонщины проводит каждый анестезиолог, направленный в регион Федеральным центром медицины катастроф Минздрава России", - рассказал Сат. Он поблагодарил правительство страны и Минздрав России, а также Федеральный центр медицины катастроф и медиков за помощь и поддержку, отметив, что совместными усилиями удается оказать медпомощь большему количеству жителей Херсонской области. По его информации, в Скадовской центральной городской больнице работают прикомандированные центром медицины катастроф врачи и средний медперсонал из Кабардино-Балкарской Республики. "Мы оказываем медицинскую помощь населению Скадовского района, а также эвакуированным жителям из зоны ЧС в пунктах временного размещения. За одно дежурство один анестезиолог проводит примерно семь-восемь операций, а также консультирует пациентов реанимационного отделения", - сказал РИА Новости анестезиолог-реаниматолог из Кабардино-Балкарии Амир Конов. Всего, по данным главы Минздрава Херсонской области, в регионе работают около 100 специалистов из разных регионов России.

https://ria.ru/20230609/khirurgi-1877012677.html

херсонская область

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

херсонская область , россия, здоровье - общество