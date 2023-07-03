https://ria.ru/20230703/obstrel-1882028866.html
При обстреле Ясиноватой ВСУ пострадал мирный житель
При обстреле Ясиноватой ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 03.07.2023
При обстреле Ясиноватой ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате обстрела украинскими войсками Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T23:11
2023-07-03T23:11
2023-07-03T23:11
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg
ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела украинскими войсками Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее украинские войска в 20.00 выпустили 10 ракет из РСЗО по Ясиноватой. "Поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики... населенный пункт Ясиноватая... в микрорайоне "Зорька", 6 ранен мужчина 1985 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230630/ukraina-1880926810.html
ясиноватая
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604102203_0:0:2159:1619_1920x0_80_0_0_725104de8b328a632fea2e15703a970f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
При обстреле Ясиноватой ВСУ пострадал мирный житель
Представительство ДННР: при обстреле Ясиноватой ВСУ пострадал мирный житель