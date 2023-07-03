https://ria.ru/20230703/obstrel-1882028866.html

При обстреле Ясиноватой ВСУ пострадал мирный житель

При обстреле Ясиноватой ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 03.07.2023

При обстреле Ясиноватой ВСУ пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранения в результате обстрела украинскими войсками Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T23:11

2023-07-03T23:11

2023-07-03T23:11

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела украинскими войсками Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее украинские войска в 20.00 выпустили 10 ракет из РСЗО по Ясиноватой. "Поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики... населенный пункт Ясиноватая... в микрорайоне "Зорька", 6 ранен мужчина 1985 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230630/ukraina-1880926810.html

ясиноватая

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ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, происшествия