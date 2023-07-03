https://ria.ru/20230703/obstrel-1882013308.html

Украинские войска обстреляли село Новомихайловка в Запорожской области

Украинские войска обстреляли село Новомихайловка в Запорожской области - РИА Новости, 03.07.2023

Украинские войска обстреляли село Новомихайловка в Запорожской области

Украинские военные обстреляли поликлинику в Запорожской области, пострадавших нет, сообщил журналистам представитель оперативных служб региона. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T20:15

2023-07-03T20:15

2023-07-03T20:22

специальная военная операция на украине

запорожская область

происшествия

черниговский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_0:17:3192:1813_1920x0_80_0_0_024a4658dfdd0898f2cc5d479c7d0a6e.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 3 июл - РИА Новости. Украинские военные обстреляли поликлинику в Запорожской области, пострадавших нет, сообщил журналистам представитель оперативных служб региона."Боевики террористического киевского режима совершили обстрел села Новомихайловское Черниговского района. Повреждена кровля поликлиники. Жертв и пострадавших нет", - сказал представитель ведомства

https://ria.ru/20230701/ukraina-1881658634.html

запорожская область

черниговский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, происшествия, черниговский район