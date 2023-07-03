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Украинские войска обстреляли село Новомихайловка в Запорожской области
Украинские войска обстреляли село Новомихайловка в Запорожской области - РИА Новости, 03.07.2023
Украинские войска обстреляли село Новомихайловка в Запорожской области
Украинские военные обстреляли поликлинику в Запорожской области, пострадавших нет, сообщил журналистам представитель оперативных служб региона. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T20:15
2023-07-03T20:15
2023-07-03T20:22
специальная военная операция на украине
запорожская область
происшествия
черниговский район
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 3 июл - РИА Новости. Украинские военные обстреляли поликлинику в Запорожской области, пострадавших нет, сообщил журналистам представитель оперативных служб региона."Боевики террористического киевского режима совершили обстрел села Новомихайловское Черниговского района. Повреждена кровля поликлиники. Жертв и пострадавших нет", - сказал представитель ведомства
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запорожская область
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запорожская область, происшествия, черниговский район
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Происшествия, Черниговский район
Украинские войска обстреляли село Новомихайловка в Запорожской области
Здание поликлиники пострадало при обстреле ВСУ села Новомихайловка в Запорожской области