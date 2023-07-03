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Украинский снаряд попал в автобус при обстреле Еленовки, погиб пассажир

Украинский снаряд попал в автобус при обстреле Еленовки, погиб пассажир - РИА Новости, 03.07.2023

Украинский снаряд попал в автобус при обстреле Еленовки, погиб пассажир

Снаряд попал в автобус при обстреле поселка Еленовка в ДНР украинскими войсками, погиб пассажир, сообщил в Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T13:08

2023-07-03T13:08

2023-07-03T13:08

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

донецк

алексей кулемзин (донецк)

волноваха

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 июл – РИА Новости. Снаряд попал в автобус при обстреле поселка Еленовка в ДНР украинскими войсками, погиб пассажир, сообщил в Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин. "Во время обстрела поселка городского типа Еленовка вражеский снаряд попал в автобус "Волноваха – Донецк". Погиб пассажир, анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин. Кроме того, представительство ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что из-за обстрела обесточены 24 трансформаторные подстанции, школа, детский сад, без энергоснабжения свыше 1,1 тысячи абонентов Докучаевского РЭС. Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка.

донецкая народная республика

донецк

волноваха

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Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, донецк, алексей кулемзин (донецк), волноваха, вооруженные силы украины