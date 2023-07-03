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Украинский снаряд попал в автобус при обстреле Еленовки, погиб пассажир - РИА Новости, 03.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:08 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/obstrel-1881898415.html
Украинский снаряд попал в автобус при обстреле Еленовки, погиб пассажир
Украинский снаряд попал в автобус при обстреле Еленовки, погиб пассажир - РИА Новости, 03.07.2023
Украинский снаряд попал в автобус при обстреле Еленовки, погиб пассажир
Снаряд попал в автобус при обстреле поселка Еленовка в ДНР украинскими войсками, погиб пассажир, сообщил в Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T13:08
2023-07-03T13:08
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
донецк
алексей кулемзин (донецк)
волноваха
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 июл – РИА Новости. Снаряд попал в автобус при обстреле поселка Еленовка в ДНР украинскими войсками, погиб пассажир, сообщил в Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин. "Во время обстрела поселка городского типа Еленовка вражеский снаряд попал в автобус "Волноваха – Донецк". Погиб пассажир, анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин. Кроме того, представительство ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что из-за обстрела обесточены 24 трансформаторные подстанции, школа, детский сад, без энергоснабжения свыше 1,1 тысячи абонентов Докучаевского РЭС. Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка.
донецкая народная республика
донецк
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происшествия, донецкая народная республика, донецк, алексей кулемзин (донецк), волноваха, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Волноваха, Вооруженные силы Украины
Украинский снаряд попал в автобус при обстреле Еленовки, погиб пассажир

Мэр Донецка Кулемзин: снаряд ВСУ попал в автобус Волноваха — Донецк, один пассажир погиб

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки украинского снаряда в Донбассе
Осколки украинского снаряда в Донбассе - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки украинского снаряда в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 июл – РИА Новости. Снаряд попал в автобус при обстреле поселка Еленовка в ДНР украинскими войсками, погиб пассажир, сообщил в Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин.
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"Во время обстрела поселка городского типа Еленовка вражеский снаряд попал в автобус "Волноваха – Донецк". Погиб пассажир, анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин.
Кроме того, представительство ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что из-за обстрела обесточены 24 трансформаторные подстанции, школа, детский сад, без энергоснабжения свыше 1,1 тысячи абонентов Докучаевского РЭС.
Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)ВолновахаВооруженные силы Украины
 
 
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