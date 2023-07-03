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Украинский снаряд попал в автобус при обстреле Еленовки, погиб пассажир
Украинский снаряд попал в автобус при обстреле Еленовки, погиб пассажир - РИА Новости, 03.07.2023
Украинский снаряд попал в автобус при обстреле Еленовки, погиб пассажир
Снаряд попал в автобус при обстреле поселка Еленовка в ДНР украинскими войсками, погиб пассажир, сообщил в Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T13:08
2023-07-03T13:08
2023-07-03T13:08
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
донецк
алексей кулемзин (донецк)
волноваха
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 июл – РИА Новости. Снаряд попал в автобус при обстреле поселка Еленовка в ДНР украинскими войсками, погиб пассажир, сообщил в Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин. "Во время обстрела поселка городского типа Еленовка вражеский снаряд попал в автобус "Волноваха – Донецк". Погиб пассажир, анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин. Кроме того, представительство ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что из-за обстрела обесточены 24 трансформаторные подстанции, школа, детский сад, без энергоснабжения свыше 1,1 тысячи абонентов Докучаевского РЭС. Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украинский снаряд попал в автобус при обстреле Еленовки, погиб пассажир
Мэр Донецка Кулемзин: снаряд ВСУ попал в автобус Волноваха — Донецк, один пассажир погиб