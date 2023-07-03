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Украинские войска выпустили 12 ракет по Еленовке в ДНР

Украинские войска выпустили 12 ракет по Еленовке в ДНР - РИА Новости, 03.07.2023

Украинские войска выпустили 12 ракет по Еленовке в ДНР

Украинские войска в 10.10 мск выпустили 12 ракет из РСЗО по поселку Еленовка в ДНР, сообщило в Telegram-канале в понедельник представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T10:41

2023-07-03T10:41

2023-07-03T10:59

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 июл – РИА Новости. Украинские войска в 10.10 мск выпустили 12 ракет из РСЗО по поселку Еленовка в ДНР, сообщило в Telegram-канале в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Елизаветовка – населенный пункт Еленовка: выпущено 12 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.Ранее, в 10.00 мск украинские военные выпустили две ракета из РСЗО по этому поселку. Тип РСЗО не уточняется, о последствиях не сообщается.Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка.

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, сцкк, происшествия