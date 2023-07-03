https://ria.ru/20230703/obstrel-1881848362.html

Украинские войска обстреляли ДНР ракетами

Украинские войска обстреляли ДНР ракетами - РИА Новости, 03.07.2023

Украинские войска обстреляли ДНР ракетами

Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Еленовке, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T10:31

2023-07-03T10:31

2023-07-03T10:31

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Еленовке, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Елизаветовка - населенный пункт Еленовка: выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены. Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка.

https://ria.ru/20230701/obstrel-1881657624.html

донецкая народная республика

донецк

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донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия