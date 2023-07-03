Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли ДНР ракетами - РИА Новости, 03.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:31 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/obstrel-1881848362.html
Украинские войска обстреляли ДНР ракетами
Украинские войска обстреляли ДНР ракетами - РИА Новости, 03.07.2023
Украинские войска обстреляли ДНР ракетами
Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Еленовке, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T10:31
2023-07-03T10:31
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819345606_0:143:948:676_1920x0_80_0_0_357cf3e7a552e6b0e45055fa266e1a48.jpg
ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Еленовке, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Елизаветовка - населенный пункт Еленовка: выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены. Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка.
https://ria.ru/20230701/obstrel-1881657624.html
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819345606_0:1:948:712_1920x0_80_0_0_48f873670d888f997fe9a1d46de67799.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли ДНР ракетами

Представительство ДНР: украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Еленовке

© РИА Новости / Риа Новости Крым | Перейти в медиабанкФрагменты от разорвавшихся снарядов
Фрагменты от разорвавшихся снарядов - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Риа Новости Крым
Перейти в медиабанк
Фрагменты от разорвавшихся снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Еленовке, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Елизаветовка - населенный пункт Еленовка: выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.
Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка.
Общежитие в Донецке после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
В Донецке общежитие с инвалидами по слуху пострадало от обстрела ВСУ
1 июля, 16:35
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦККПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала