https://ria.ru/20230703/obstrel-1881848362.html
Украинские войска обстреляли ДНР ракетами
Украинские войска обстреляли ДНР ракетами - РИА Новости, 03.07.2023
Украинские войска обстреляли ДНР ракетами
Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Еленовке, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T10:31
2023-07-03T10:31
2023-07-03T10:31
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Еленовке, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Елизаветовка - населенный пункт Еленовка: выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены. Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка.
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донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли ДНР ракетами
Представительство ДНР: украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Еленовке