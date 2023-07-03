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Венгрия попросила ЕС продлить исключение из санкций на нефть из России - РИА Новости, 03.07.2023
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17:02 03.07.2023 (обновлено: 19:12 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/neft-1881970033.html
Венгрия попросила ЕС продлить исключение из санкций на нефть из России
Венгрия попросила ЕС продлить исключение из санкций на нефть из России - РИА Новости, 03.07.2023
Венгрия попросила ЕС продлить исключение из санкций на нефть из России
Венгрия просит ЕС продлить на год исключение из санкций, на основании которого дочернее предприятие венгерской нефтегазовой компании MOL в Словакии Slovnaft... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T17:02
2023-07-03T19:12
экономика
венгрия
россия
словакия
петер сийярто
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
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БУДАПЕШТ, 3 июл - РИА Новости. Венгрия просит ЕС продлить на год исключение из санкций, на основании которого дочернее предприятие венгерской нефтегазовой компании MOL в Словакии Slovnaft сможет экспортировать в Чехию нефтепродукты, произведенные из российской нефти, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. &quot;В нефтеснабжении как Венгрии, так и Словакии очень важную роль играют поставки из России. Частично для Чехии эти поставки тоже формируют энергобезопасность. В конце года истекает важное исключение из санкций. Оно заключается в том, что словацкая Slovnaft, входящая в группу MOL, может реализовывать производимые из российской нефти нефтепродукты на чешском рынке&quot;, - сказал Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook*.По его словам, Slovnaft запустила инвестиции на сотни миллионов евро, чтобы завод в Братиславе мог перерабатывать нефть из других источников. "Но до завершения этих инвестиций требуется еще год, поэтому мы просим Евросоюз продлить на год исключение из санкций, на основании которого входящая в группу MOL Slovnaft сможет экспортировать в Чехию нефтепродукты, производимые из российской нефти", - отметил Сийярто. Ранее MOL в годовом отчете сообщила, что успешно провела пробный прогон арабской нефти Arab Light на заводе своей дочерней компании в Словакии. Ранее в Минэнерго Венгрии заявляли, что после 5 февраля, то есть даты вступления в силу санкций на российские нефтепродукты, с дочернего НПЗ в Братиславе MOL сможет экспортировать продукцию только из нефти нероссийского происхождения. Компания сообщала, что доля нероссийского сырья на словацком заводе составляет 30%.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html
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экономика, венгрия, россия, словакия, петер сийярто, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Венгрия, Россия, Словакия, Петер Сийярто, Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России
Венгрия попросила ЕС продлить исключение из санкций на нефть из России

Сийярто: Венгрия попросила ЕС разрешить торговлю продуктами из российской нефти еще на год

© AFP 2023 / Attila KisbenedekСтанция нефтепровода "Дружба" в Венгрии
Станция нефтепровода Дружба в Венгрии - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© AFP 2023 / Attila Kisbenedek
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БУДАПЕШТ, 3 июл - РИА Новости. Венгрия просит ЕС продлить на год исключение из санкций, на основании которого дочернее предприятие венгерской нефтегазовой компании MOL в Словакии Slovnaft сможет экспортировать в Чехию нефтепродукты, произведенные из российской нефти, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«

"В нефтеснабжении как Венгрии, так и Словакии очень важную роль играют поставки из России. Частично для Чехии эти поставки тоже формируют энергобезопасность. В конце года истекает важное исключение из санкций. Оно заключается в том, что словацкая Slovnaft, входящая в группу MOL, может реализовывать производимые из российской нефти нефтепродукты на чешском рынке", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook*.

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По его словам, Slovnaft запустила инвестиции на сотни миллионов евро, чтобы завод в Братиславе мог перерабатывать нефть из других источников. "Но до завершения этих инвестиций требуется еще год, поэтому мы просим Евросоюз продлить на год исключение из санкций, на основании которого входящая в группу MOL Slovnaft сможет экспортировать в Чехию нефтепродукты, производимые из российской нефти", - отметил Сийярто.
Ранее MOL в годовом отчете сообщила, что успешно провела пробный прогон арабской нефти Arab Light на заводе своей дочерней компании в Словакии.
Ранее в Минэнерго Венгрии заявляли, что после 5 февраля, то есть даты вступления в силу санкций на российские нефтепродукты, с дочернего НПЗ в Братиславе MOL сможет экспортировать продукцию только из нефти нероссийского происхождения. Компания сообщала, что доля нероссийского сырья на словацком заводе составляет 30%.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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