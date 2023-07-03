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Саудовская Аравия продлит июльское сокращение добычи нефти на август
Саудовская Аравия продлит июльское сокращение добычи нефти на август - РИА Новости, 03.07.2023
Саудовская Аравия продлит июльское сокращение добычи нефти на август
Саудовская Аравия продлит июльское добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки на август, сообщает саудовское агентство новостей SPA со... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T12:44
2023-07-03T12:44
2023-07-03T12:44
экономика
саудовская аравия
цены на нефть
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Саудовская Аравия продлит июльское добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки на август, сообщает саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на источник в министерстве энергетики королевства. "Официальный источник в министерстве энергетики объявил, что Королевство Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение на 1 миллион баррелей в сутки, которое вступило в силу в июле, еще на месяц, чтобы включить август", - пишет агентство, отмечая, что сокращение может быть продлено. Также в сообщении говорится, что добыча королевства в августе составит примерно 9 миллионов баррелей в сутки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, саудовская аравия, цены на нефть
Экономика, Саудовская Аравия, Цены на нефть
Саудовская Аравия продлит июльское сокращение добычи нефти на август
Саудовская Аравия продлит на август сокращение добычи нефти на миллион баррелей в сутки