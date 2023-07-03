https://ria.ru/20230703/neft-1881889335.html

Саудовская Аравия продлит июльское сокращение добычи нефти на август

Саудовская Аравия продлит июльское сокращение добычи нефти на август - РИА Новости, 03.07.2023

Саудовская Аравия продлит июльское сокращение добычи нефти на август

Саудовская Аравия продлит июльское добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки на август, сообщает саудовское агентство новостей SPA со... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T12:44

2023-07-03T12:44

2023-07-03T12:44

экономика

саудовская аравия

цены на нефть

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Саудовская Аравия продлит июльское добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки на август, сообщает саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на источник в министерстве энергетики королевства. "Официальный источник в министерстве энергетики объявил, что Королевство Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение на 1 миллион баррелей в сутки, которое вступило в силу в июле, еще на месяц, чтобы включить август", - пишет агентство, отмечая, что сокращение может быть продлено. Также в сообщении говорится, что добыча королевства в августе составит примерно 9 миллионов баррелей в сутки.

https://ria.ru/20230618/saudity-1878684081.html

саудовская аравия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, саудовская аравия, цены на нефть