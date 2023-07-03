https://ria.ru/20230703/nauka-1881433406.html

В России предложили новый подход к умному земледелию

В России предложили новый подход к умному земледелию - РИА Новости, 03.07.2023

В России предложили новый подход к умному земледелию

Уникальную систему дистанционного анализа состояния почвы и морского льда создали ученые СКФУ. По словам авторов, разработка станет ключевым сенсором для систем РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T09:00

2023-07-03T09:00

2023-07-03T09:00

наука

навигатор абитуриента

университетская наука

россия

арктика

северо-кавказский федеральный университет

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Уникальную систему дистанционного анализа состояния почвы и морского льда создали ученые СКФУ. По словам авторов, разработка станет ключевым сенсором для систем умного земледелия, а также поможет оптимизировать затраты на создание транспортных морских коридоров в Арктике. На разработку получен патент, сообщили в пресс-службе вуза.Системы дистанционного зондирования земной поверхности, по словам ученых, сегодня все чаще опираются на БПЛА, а не на спутники. Такой подход позволяет добиться намного большей детализации данных и повысить скорость их сбора и обработки.Ряд типов земной поверхности – такие, как почвенный покров сельхозугодий или ледовый покров океанов, – относятся к так называемым плоскослоистым диэлектрикам. По словам ученых, зная показатели диэлектрической проницаемости и удельной проводимости этих сред, можно определить влажность и засоленность почвы, толщину, плотность и соленость морского льда, а также ряд других физико-химических параметров.Исследователи Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) разработали новый способ дистанционного измерения диэлектрической проницаемости участков земной поверхности, превосходящий аналоги по точности, оперативности и экономичности."Сегодня основное условие для внедрения технологий точного земледелия, совокупно способных повысить продуктивность агропрома на 20%, – обеспечение потока точной и своевременной информации о физико-химических параметрах почвы. Наша разработка может в автоматическом режиме собирать все необходимые данные этого типа", – рассказал заведующий кафедрой инфокоммуникаций СКФУ Геннадий Линец.Ключевая особенность разработки, как объяснили создатели, – использование сразу двух беспилотных летательных аппаратов, образующих радиолокационную зондирующую систему. Испытания показали, что вероятность ошибки измерений у новой системы составляет порядка 1%.Другое практическое приложение новой системы – подбор оптимального курса ледоколов за счет измерения толщины и плотности морского льда. По словам ученых, это позволит заметно оптимизировать затраты на проводку судов по Северному морскому пути."Существующие аналоги нашей методики – это либо лабораторные исследования, требующие слишком много времени, чтобы оставаться применимыми, либо аэрокосмическое зондирование, имеющее недостаточно высокую точность и требующее дорогостоящей инфраструктуры", – отметил Линец.На разработку получен патент №2790085. В дальнейшем научный коллектив намерен доработать программно-технический комплекс для контроля предложенной разработки и создать на ее основе полноценную геоинформационную систему умного земледелия.

https://ria.ru/20230411/nauka-1864231284.html

https://ria.ru/20230417/nauka-1865017407.html

https://ria.ru/20230615/nauka-1878141708.html

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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, арктика, северо-кавказский федеральный университет