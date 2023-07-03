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Матвиенко высказалась о планах Украины "наступать" на Крым - РИА Новости, 03.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:51 03.07.2023 (обновлено: 17:53 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/nastuplenie-1881980833.html
Матвиенко высказалась о планах Украины "наступать" на Крым
Матвиенко высказалась о планах Украины "наступать" на Крым - РИА Новости, 03.07.2023
Матвиенко высказалась о планах Украины "наступать" на Крым
Россия не позволит никаких наступлений на Крым, Севастополь, люди должны чувствовать себя уверенно, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T17:51
2023-07-03T17:53
специальная военная операция на украине
валентина матвиенко
севастополь
россия
михаил развозжаев
совет федерации рф
украина
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россия не позволит никаких наступлений на Крым, Севастополь, люди должны чувствовать себя уверенно, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развозжаевым."Севастопольцы люди мужественные, крепкие, я думаю, они адекватно понимают ситуацию и достойно переживают это время", - сказала спикер.Она подчеркнула, что Россия победит, "сомнений нет"."Никто не позволит никогда каких-то наступлений на Крым и Севастополь. Надо, чтобы люди себя уверенно чувствовали, занимались сельским хозяйством, занимались промышленным, социальным развитием", - отметила Матвиенко.По мнению Матвиенко, следует шире задействовать частный бизнес как для ремонта санаториев, так и для строительства новых. Она также призвала создавать условия для отдыха в регионе участников спецоперации и их семей. По её мнению, возможности Крыма и Севастополя можно задействовать и для реабилитации тех, кто получил ранение в ходе боевых действий. "Продумать как-то и систему доставки их с помощью Минобороны", - сказала Матвиенко.При необходимости, парламентарии готовы оказать поддержку таким инициативам, добавила политик.Матвиенко также отметила внимательное отношение руководства города к обращениям граждан и к решению их проблем.
https://ria.ru/20230703/krym-1881848081.html
https://ria.ru/20230607/krym-1876699976.html
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валентина матвиенко, севастополь, россия, михаил развозжаев, совет федерации рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Валентина Матвиенко, Севастополь, Россия, Михаил Развозжаев, Совет Федерации РФ, Украина
Матвиенко высказалась о планах Украины "наступать" на Крым

Матвиенко выразила уверенность, что Россия не позволит наступлений на Крым и Севастополь

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россия не позволит никаких наступлений на Крым, Севастополь, люди должны чувствовать себя уверенно, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развозжаевым.
"Севастопольцы люди мужественные, крепкие, я думаю, они адекватно понимают ситуацию и достойно переживают это время", - сказала спикер.
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Она подчеркнула, что Россия победит, "сомнений нет".
"Никто не позволит никогда каких-то наступлений на Крым и Севастополь. Надо, чтобы люди себя уверенно чувствовали, занимались сельским хозяйством, занимались промышленным, социальным развитием", - отметила Матвиенко.
По мнению Матвиенко, следует шире задействовать частный бизнес как для ремонта санаториев, так и для строительства новых. Она также призвала создавать условия для отдыха в регионе участников спецоперации и их семей. По её мнению, возможности Крыма и Севастополя можно задействовать и для реабилитации тех, кто получил ранение в ходе боевых действий. "Продумать как-то и систему доставки их с помощью Минобороны", - сказала Матвиенко.
При необходимости, парламентарии готовы оказать поддержку таким инициативам, добавила политик.
Матвиенко также отметила внимательное отношение руководства города к обращениям граждан и к решению их проблем.
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Специальная военная операция на УкраинеВалентина МатвиенкоСевастопольРоссияМихаил РазвозжаевСовет Федерации РФУкраина
 
 
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