https://ria.ru/20230703/nastuplenie-1881980833.html
Матвиенко высказалась о планах Украины "наступать" на Крым
Матвиенко высказалась о планах Украины "наступать" на Крым - РИА Новости, 03.07.2023
Матвиенко высказалась о планах Украины "наступать" на Крым
Россия не позволит никаких наступлений на Крым, Севастополь, люди должны чувствовать себя уверенно, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T17:51
2023-07-03T17:51
2023-07-03T17:53
специальная военная операция на украине
валентина матвиенко
севастополь
россия
михаил развозжаев
совет федерации рф
украина
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россия не позволит никаких наступлений на Крым, Севастополь, люди должны чувствовать себя уверенно, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развозжаевым."Севастопольцы люди мужественные, крепкие, я думаю, они адекватно понимают ситуацию и достойно переживают это время", - сказала спикер.Она подчеркнула, что Россия победит, "сомнений нет"."Никто не позволит никогда каких-то наступлений на Крым и Севастополь. Надо, чтобы люди себя уверенно чувствовали, занимались сельским хозяйством, занимались промышленным, социальным развитием", - отметила Матвиенко.По мнению Матвиенко, следует шире задействовать частный бизнес как для ремонта санаториев, так и для строительства новых. Она также призвала создавать условия для отдыха в регионе участников спецоперации и их семей. По её мнению, возможности Крыма и Севастополя можно задействовать и для реабилитации тех, кто получил ранение в ходе боевых действий. "Продумать как-то и систему доставки их с помощью Минобороны", - сказала Матвиенко.При необходимости, парламентарии готовы оказать поддержку таким инициативам, добавила политик.Матвиенко также отметила внимательное отношение руководства города к обращениям граждан и к решению их проблем.
https://ria.ru/20230703/krym-1881848081.html
https://ria.ru/20230607/krym-1876699976.html
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валентина матвиенко, севастополь, россия, михаил развозжаев, совет федерации рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Валентина Матвиенко, Севастополь, Россия, Михаил Развозжаев, Совет Федерации РФ, Украина
Матвиенко высказалась о планах Украины "наступать" на Крым
Матвиенко выразила уверенность, что Россия не позволит наступлений на Крым и Севастополь
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россия не позволит никаких наступлений на Крым, Севастополь, люди должны чувствовать себя уверенно, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развозжаевым.
"Севастопольцы люди мужественные, крепкие, я думаю, они адекватно понимают ситуацию и достойно переживают это время", - сказала спикер.
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Она подчеркнула, что Россия победит, "сомнений нет".
"Никто не позволит никогда каких-то наступлений на Крым и Севастополь. Надо, чтобы люди себя уверенно чувствовали, занимались сельским хозяйством, занимались промышленным, социальным развитием", - отметила Матвиенко.
По мнению Матвиенко, следует шире задействовать частный бизнес как для ремонта санаториев, так и для строительства новых. Она также призвала создавать условия для отдыха в регионе участников спецоперации и их семей. По её мнению, возможности Крыма и Севастополя можно задействовать и для реабилитации тех, кто получил ранение в ходе боевых действий. "Продумать как-то и систему доставки их с помощью Минобороны", - сказала Матвиенко.
При необходимости, парламентарии готовы оказать поддержку таким инициативам, добавила политик.
Матвиенко также отметила внимательное отношение руководства города к обращениям граждан и к решению их проблем.
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