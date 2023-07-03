Рейтинг@Mail.ru
Повышение МРОТ обеспечит рост зарплат для 4,8 миллиона россиян - РИА Новости, 03.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:16 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/mrot-1881901521.html
Повышение МРОТ обеспечит рост зарплат для 4,8 миллиона россиян
Повышение МРОТ обеспечит рост зарплат для 4,8 миллиона россиян - РИА Новости, 03.07.2023
Повышение МРОТ обеспечит рост зарплат для 4,8 миллиона россиян
Для увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года будет направлено около 75,9 миллиарда рублей из бюджетов и 47,4 миллиарда рублей из РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T13:16
2023-07-03T13:16
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
россия
мрот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152974/48/1529744865_0:180:1500:1024_1920x0_80_0_0_eb751d6869ac774031f1d5ae4bf088d2.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Для увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года будет направлено около 75,9 миллиарда рублей из бюджетов и 47,4 миллиарда рублей из внебюджетного сектора, это обеспечит рост зарплат для 4,8 миллиона работников, сообщила пресс-служба на сайте Минтруда. Согласно представленному ведомством проекту, МРОТ с начала следующего года увеличивается на 18,5%, до 19 242 рублей. "Увеличение минимального размера оплаты труда обеспечит рост заработных плат для 4,8 миллионов работников… Для увеличения МРОТ из бюджетов всех уровней будет направлено 75,9 миллиардов рублей, из внебюджетного сектора – 47,4 миллиардов рублей", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230616/mrot-1878760331.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152974/48/1529744865_0:0:1366:1024_1920x0_80_0_0_cf598e9b83d04b5d439d6f5b09006246.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия, мрот
Общество, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Россия, МРОТ
Повышение МРОТ обеспечит рост зарплат для 4,8 миллиона россиян

Минтруд: повышение МРОТ с 1 января обеспечит рост зарплат для 4,8 миллиона человек

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБанкомат
Банкомат - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Банкомат. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Для увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года будет направлено около 75,9 миллиарда рублей из бюджетов и 47,4 миллиарда рублей из внебюджетного сектора, это обеспечит рост зарплат для 4,8 миллиона работников, сообщила пресс-служба на сайте Минтруда.
Согласно представленному ведомством проекту, МРОТ с начала следующего года увеличивается на 18,5%, до 19 242 рублей.
«
"Увеличение минимального размера оплаты труда обеспечит рост заработных плат для 4,8 миллионов работников… Для увеличения МРОТ из бюджетов всех уровней будет направлено 75,9 миллиардов рублей, из внебюджетного сектора – 47,4 миллиардов рублей", – говорится в сообщении.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Путин рассказал об индексации МРОТ
16 июня, 18:24
 
ОбществоМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)РоссияМРОТ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала