https://ria.ru/20230703/mrot-1881901521.html

Повышение МРОТ обеспечит рост зарплат для 4,8 миллиона россиян

Повышение МРОТ обеспечит рост зарплат для 4,8 миллиона россиян - РИА Новости, 03.07.2023

Повышение МРОТ обеспечит рост зарплат для 4,8 миллиона россиян

Для увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года будет направлено около 75,9 миллиарда рублей из бюджетов и 47,4 миллиарда рублей из РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T13:16

2023-07-03T13:16

2023-07-03T13:16

общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

россия

мрот

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Для увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года будет направлено около 75,9 миллиарда рублей из бюджетов и 47,4 миллиарда рублей из внебюджетного сектора, это обеспечит рост зарплат для 4,8 миллиона работников, сообщила пресс-служба на сайте Минтруда. Согласно представленному ведомством проекту, МРОТ с начала следующего года увеличивается на 18,5%, до 19 242 рублей. "Увеличение минимального размера оплаты труда обеспечит рост заработных плат для 4,8 миллионов работников… Для увеличения МРОТ из бюджетов всех уровней будет направлено 75,9 миллиардов рублей, из внебюджетного сектора – 47,4 миллиардов рублей", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230616/mrot-1878760331.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия, мрот