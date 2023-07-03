https://ria.ru/20230703/mrot-1881901521.html
Повышение МРОТ обеспечит рост зарплат для 4,8 миллиона россиян
Повышение МРОТ обеспечит рост зарплат для 4,8 миллиона россиян - РИА Новости, 03.07.2023
Повышение МРОТ обеспечит рост зарплат для 4,8 миллиона россиян
Для увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года будет направлено около 75,9 миллиарда рублей из бюджетов и 47,4 миллиарда рублей из РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T13:16
2023-07-03T13:16
2023-07-03T13:16
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
россия
мрот
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Для увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года будет направлено около 75,9 миллиарда рублей из бюджетов и 47,4 миллиарда рублей из внебюджетного сектора, это обеспечит рост зарплат для 4,8 миллиона работников, сообщила пресс-служба на сайте Минтруда. Согласно представленному ведомством проекту, МРОТ с начала следующего года увеличивается на 18,5%, до 19 242 рублей. "Увеличение минимального размера оплаты труда обеспечит рост заработных плат для 4,8 миллионов работников… Для увеличения МРОТ из бюджетов всех уровней будет направлено 75,9 миллиардов рублей, из внебюджетного сектора – 47,4 миллиардов рублей", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230616/mrot-1878760331.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия, мрот
Общество, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Россия, МРОТ
Повышение МРОТ обеспечит рост зарплат для 4,8 миллиона россиян
Минтруд: повышение МРОТ с 1 января обеспечит рост зарплат для 4,8 миллиона человек