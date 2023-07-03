https://ria.ru/20230703/mrot-1881895821.html

Минтруд опубликовал проект об увеличении МРОТ

Минтруд опубликовал проект об увеличении МРОТ - РИА Новости, 03.07.2023

Минтруд опубликовал проект об увеличении МРОТ

Министерство труда и социальной защиты представило проект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 19 242 рублей , сообщается на сайте... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T13:03

2023-07-03T13:03

2023-07-03T16:22

общество

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

мрот

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты представило проект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 19 242 рублей , сообщается на сайте ведомства. "С 1 января 2024 года МРОТ будет увеличен на 18,5 процента и составит 19 242 рубля. С 2025 года мы должны вернуться к методике установления МРОТ в соотношении с медианной заработной платой. Чтобы сохранить опережающие темпы роста МРОТ предлагается с 2025 года изменить соотношение, по которому устанавливался МРОТ, и определить его на уровне не ниже 48 процентов", — говорится в заявлении.Как уточнил в Минтруде, для увеличения минимального размера оплаты труда из бюджетов всех уровней направят 75,9 миллиарда рублей, из внебюджетного сектора — 47,4 миллиарда рублей.В министерстве также напомнили, что МРОТ служит минимальной базой для расчета выплат по больничному. По состоянию на 1 января 2021 года он был установлен на уровне 12 792 рубля, на 1 января 2022 года — 13 890 рублей, на 1 января 2023 года — 16 242 рубля.Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, объявил об увеличении минимального размера оплаты труда на 18,5 процента. Глава государства напомнил, что с 1 января МРОТ проиндексировали на 6,3 процента, а с 1 января 2024-го будет еще одна индексация. По его словам, это будет гораздо выше темпов инфляции и темпов роста зарплат в России в целом.

https://ria.ru/20230703/mrot-1881901521.html

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

общество, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), мрот