https://ria.ru/20230703/most-1882028189.html

Дорога на подъезде к Крымскому мосту занимает три часа

Дорога на подъезде к Крымскому мосту занимает три часа - РИА Новости, 03.07.2023

Дорога на подъезде к Крымскому мосту занимает три часа

Ровно три часа занял проезд по образовавшейся пробке на подъезде к Крымскому мосту, затор сократился до десяти километров, на самом мосту дорога свободная,... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T23:02

2023-07-03T23:02

2023-07-03T23:02

туризм

происшествия

краснодарский край

темрюкский район

авто

керчь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 3 июл - РИА Новости. Ровно три часа занял проезд по образовавшейся пробке на подъезде к Крымскому мосту, затор сократился до десяти километров, на самом мосту дорога свободная, передаёт с места корреспондент РИА Новости. В понедельник утром власти Краснодарского края сообщили, что пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района Краснодарского края уже составляет около 13 километров. По данным корреспондента агентства, проезд по пробке, начавшейся на 130-м километре автодороги Новороссийск-Керчь, занял три часа часа. Примерно с 19.00 до 22.00. На сам досмотр автомобиля и личных вещей потребовалось около трёх-четырёх минут. Дорога на Крымском мосту свободная, затор не наблюдается. При этом пробка на въезд со стороны Керчи, по данным приборов, растянулась примерно на один километр. Как сообщалось ранее, движение легковых автомобилей организовано только по одной полосе трассы, ведущей к мосту, туристические автобусы направляют по второй свободной полосе в сопровождении нарядов ДПС. Каждые 350 метров расположены биотуалеты. Стоят пункты с бутилированной водой. Водителям и пассажирам дают по две бутылки на одного человека. Периодически подвозят новый запас воды. Для помощи водителям на месте также работает аварийно-спасательный отряд Темрюкского района, спасатели "Кубань-СПАС" и МЧС.

https://ria.ru/20230628/krym-1880855862.html

краснодарский край

темрюкский район

керчь

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происшествия, краснодарский край, темрюкский район, авто, керчь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)