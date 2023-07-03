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На Крымском мосту создадут дополнительные места досмотра - РИА Новости, 03.07.2023
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Туризм
 
17:37 03.07.2023 (обновлено: 19:30 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/most-1881978005.html
На Крымском мосту создадут дополнительные места досмотра
На Крымском мосту создадут дополнительные места досмотра - РИА Новости, 03.07.2023
На Крымском мосту создадут дополнительные места досмотра
На Крымском мосту откроют дополнительные пункты досмотра из-за многокилометровых пробок, заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в эфире... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T17:37
2023-07-03T19:30
туризм
новости - туризм
владимир константинов
краснодарский край
республика крым
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. На Крымском мосту откроют дополнительные пункты досмотра из-за многокилометровых пробок, заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24"."Сегодня предпринимаются меры федерального уровня, чтобы совместить проблему безопасности, которая объективно существует после террористического акта (на Крымском мосту. — Прим. ред.), с одной стороны, с другой стороны — справиться с наплывом, организовать дополнительные места досмотра. В ближайшее время решение этого вопроса будет определено", — сказал он.Отвечая на вопрос, готов ли Крым принять большее количество туристов, Константинов отметил, что все операторы рынка с нетерпением ждут гостей. &quot;Все ждут туристов, потому что они важны для экономики Крыма, для семейных бюджетов крымчан это жизненная необходимость. &lt;...&gt; Туристическая отрасль и природа — все, что у нас есть, и мы все годы этим прекрасно пользовались&quot;, — добавил чиновник.В субботу, 1 июля, пробка на подъезде к Крымскому мосту достигала девяти километров, а в воскресенье, 2 июля, — восьми. К вечеру она сократилась до шести километров, но с утра снова выросла до 13 километров. Как пояснили в Минтрансе, образование очередей связано с увеличением количества транспорта и багажа, который подлежит досмотру.В ведомстве увеличили количество постов и смен для проведения досмотра — сейчас на мосту работают 80 пунктов. Водителям рекомендуют заранее паковать вещи в удобные для выгрузки сумки.
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Очередь из машин на подъезде к Крымскому мосту
Очередь из машин на подъезде к Крымскому мосту
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новости - туризм, владимир константинов, краснодарский край, республика крым
Туризм, Новости - Туризм, Владимир Константинов, Краснодарский край, Республика Крым
На Крымском мосту создадут дополнительные места досмотра

Глава Госсовета Крыма Константинов: на Керченском мосту откроют новые пункты досмотра

© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский крайВолонтеры раздают воду на подъезде к Крымскому мосту
Волонтеры раздают воду на подъезде к Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край
Волонтеры раздают воду на подъезде к Крымскому мосту
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. На Крымском мосту откроют дополнительные пункты досмотра из-за многокилометровых пробок, заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24".
"Сегодня предпринимаются меры федерального уровня, чтобы совместить проблему безопасности, которая объективно существует после террористического акта (на Крымском мосту. — Прим. ред.), с одной стороны, с другой стороны — справиться с наплывом, организовать дополнительные места досмотра. В ближайшее время решение этого вопроса будет определено", — сказал он.
Отвечая на вопрос, готов ли Крым принять большее количество туристов, Константинов отметил, что все операторы рынка с нетерпением ждут гостей.
«

"Все ждут туристов, потому что они важны для экономики Крыма, для семейных бюджетов крымчан это жизненная необходимость. <...> Туристическая отрасль и природа — все, что у нас есть, и мы все годы этим прекрасно пользовались", — добавил чиновник.

В субботу, 1 июля, пробка на подъезде к Крымскому мосту достигала девяти километров, а в воскресенье, 2 июля, — восьми. К вечеру она сократилась до шести километров, но с утра снова выросла до 13 километров. Как пояснили в Минтрансе, образование очередей связано с увеличением количества транспорта и багажа, который подлежит досмотру.
В ведомстве увеличили количество постов и смен для проведения досмотра — сейчас на мосту работают 80 пунктов. Водителям рекомендуют заранее паковать вещи в удобные для выгрузки сумки.
Волонтеры раздают воду на подъезде к Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Власти опровергли сообщения о нехватке воды на подъезде к Крымском мосту
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ТуризмНовости - ТуризмВладимир КонстантиновКраснодарский крайРеспублика Крым
 
 
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