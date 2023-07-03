https://ria.ru/20230703/most-1881978005.html

На Крымском мосту создадут дополнительные места досмотра

На Крымском мосту создадут дополнительные места досмотра - РИА Новости, 03.07.2023

На Крымском мосту создадут дополнительные места досмотра

На Крымском мосту откроют дополнительные пункты досмотра из-за многокилометровых пробок, заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в эфире... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T17:37

2023-07-03T17:37

2023-07-03T19:30

туризм

новости - туризм

владимир константинов

краснодарский край

республика крым

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. На Крымском мосту откроют дополнительные пункты досмотра из-за многокилометровых пробок, заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24"."Сегодня предпринимаются меры федерального уровня, чтобы совместить проблему безопасности, которая объективно существует после террористического акта (на Крымском мосту. — Прим. ред.), с одной стороны, с другой стороны — справиться с наплывом, организовать дополнительные места досмотра. В ближайшее время решение этого вопроса будет определено", — сказал он.Отвечая на вопрос, готов ли Крым принять большее количество туристов, Константинов отметил, что все операторы рынка с нетерпением ждут гостей. "Все ждут туристов, потому что они важны для экономики Крыма, для семейных бюджетов крымчан это жизненная необходимость. <...> Туристическая отрасль и природа — все, что у нас есть, и мы все годы этим прекрасно пользовались", — добавил чиновник.В субботу, 1 июля, пробка на подъезде к Крымскому мосту достигала девяти километров, а в воскресенье, 2 июля, — восьми. К вечеру она сократилась до шести километров, но с утра снова выросла до 13 километров. Как пояснили в Минтрансе, образование очередей связано с увеличением количества транспорта и багажа, который подлежит досмотру.В ведомстве увеличили количество постов и смен для проведения досмотра — сейчас на мосту работают 80 пунктов. Водителям рекомендуют заранее паковать вещи в удобные для выгрузки сумки.

https://ria.ru/20230703/most-1881958904.html

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Очередь из машин на подъезде к Крымскому мосту Очередь из машин на подъезде к Крымскому мосту 2023-07-03T17:37 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, владимир константинов, краснодарский край, республика крым