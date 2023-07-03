https://ria.ru/20230703/most-1881878478.html
Транспортное сообщение через Чонгарский мост полностью восстановили
Транспортное сообщение через Чонгарский мост полностью восстановили - РИА Новости, 03.07.2023
Транспортное сообщение через Чонгарский мост полностью восстановили
Транспортное сообщение Херсонской области с Крымом через Чонгар, нарушенное после удара украинских войск по автодорожному мосту, полностью восстановлено,... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T12:20
2023-07-03T12:20
2023-07-03T12:35
херсонская область
вооруженные силы украины
россия
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Транспортное сообщение Херсонской области с Крымом через Чонгар, нарушенное после удара украинских войск по автодорожному мосту, полностью восстановлено, написал в телеграм-канале председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко."Транспортное сообщение Херсонской области с Крымом через Чонгар, нарушенное после варварского удара нацистов по автодорожному мосту 22 июня, полностью восстановлено", - написал Алексеенко в своем телеграм-канале.По его словам, самый короткий и удобный транспортный коридор, где проходит недавно отремонтированный участок федеральной трассы, работает в прежнем режиме."Спасибо всем строителям, кто отработал над его восстановлением оперативно и качественно. И отдельно - Минстрою России за огромную поддержку и организацию работ", - подчеркнул Алексеенко.
https://ria.ru/20230703/skoraya-1881876345.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , вооруженные силы украины, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), безопасность
Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Безопасность
Транспортное сообщение через Чонгарский мост полностью восстановили
Сообщение через Чонгарский мост, нарушенное после удара ВСУ, полностью восстановили