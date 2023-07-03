https://ria.ru/20230703/moskva-1881815155.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 03.07.2023

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и до плюс 25 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T07:58

2023-07-03T07:58

2023-07-03T07:58

москва

общество

погода

центр "фобос"

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и до плюс 25 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Сегодня (в понедельник - ред.) облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, преимущественно в первой половине дня, максимальная температура плюс 23 - плюс 25, по области - от плюс 21 до плюс 26. Ветер юго-западный, западный, 4-9 метров в секунду, порывистый", - рассказала Котилевская. По её словам, атмосферное давление будет расти и составит 744 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230701/zhara-1881596714.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, погода, центр "фобос"