https://ria.ru/20230703/moskva-1881815155.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 03.07.2023
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и до плюс 25 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T07:58
2023-07-03T07:58
2023-07-03T07:58
москва
общество
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и до плюс 25 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Сегодня (в понедельник - ред.) облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, преимущественно в первой половине дня, максимальная температура плюс 23 - плюс 25, по области - от плюс 21 до плюс 26. Ветер юго-западный, западный, 4-9 метров в секунду, порывистый", - рассказала Котилевская. По её словам, атмосферное давление будет расти и составит 744 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230701/zhara-1881596714.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, общество, погода, центр "фобос"
Москва, Общество, Погода, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Синоптик Котилевская: в Москве в понедельник ожидается облачность и до плюс 25 градусов
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и до плюс 25 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"Сегодня (в понедельник - ред.) облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, преимущественно в первой половине дня, максимальная температура плюс 23 - плюс 25, по области - от плюс 21 до плюс 26. Ветер юго-западный, западный, 4-9 метров в секунду, порывистый", - рассказала Котилевская.
По её словам, атмосферное давление будет расти и составит 744 миллиметров ртутного столба.
Москвичей предупредили о тропической погоде