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Молдавская оппозиция потребовала отставки глав МВД и погранслужбы - РИА Новости, 03.07.2023
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12:24 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/moldaviya-1881879566.html
Молдавская оппозиция потребовала отставки глав МВД и погранслужбы
Молдавская оппозиция потребовала отставки глав МВД и погранслужбы - РИА Новости, 03.07.2023
Молдавская оппозиция потребовала отставки глав МВД и погранслужбы
Лидер запрещенной в Молдавии оппозиционной партии "Шор" Илан Шор выступил в Telegram-канале с требованием отставки глав МВД, пограничной службы, а также Службы... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T12:24
2023-07-03T12:24
в мире
молдавия
илан шор
кишинев
таджикистан
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КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Лидер запрещенной в Молдавии оппозиционной партии "Шор" Илан Шор выступил в Telegram-канале с требованием отставки глав МВД, пограничной службы, а также Службы информации и безопасности из-за инцидента в аэропорту Кишинева, в котором погибли двое человек – пограничник и сотрудник службы безопасности. В пятницу иностранец устроил стрельбу в аэропорту Кишинева. Пассажиры были эвакуированы, вылеты – временно отложены. По данным МВД, стрелял гражданин Таджикистана, которого не впустили в страну. Он убил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта. Прокуратура Таджикистана сообщила в субботу, что стрелявшим являлся находившийся в розыске за похищение человека 43-летний Рустам Ашуров. Мужчина тяжело ранен, он находится без сознания. &quot;Требуем немедленной отставки министра внутренних дел Анны Ревенко, главы пограничной полиции Росиана Василоя и директора СИБ Александра Мустяцэ&quot;, - написал Шор.По его словам, в государстве, где "действительно озабочены безопасностью, а не выдуманными диверсантами", подобной трагедии бы не случилось. Политик отметил ошибки, которые, по его мнению, допустила власть. "Вы бездумно разрушили систему обмена оперативной информации со странами СНГ. Вы не обеспечили охрану стратегического объекта профессиональным спецназом службы разведки. Вы не проводите учения для пограничной полиции. Все действия силовиков за последние два года направлены на борьбу с мирными протестующими и оппонентами режима. Вы бесконечно реформируете силовые структуры и разведку - и вот результат", - резюмировал Шор. В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе.
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в мире, молдавия, илан шор, кишинев, таджикистан
В мире, Молдавия, Илан Шор, Кишинев, Таджикистан
Молдавская оппозиция потребовала отставки глав МВД и погранслужбы

Партия "Шор" потребовала отставки глав МВД, погранслужбы и СИБ из-за инцидента в аэропорту

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкМашины полиции и противопожарной службы во время ЧП со стрельбой в аэропорту Кишинева
Машины полиции и противопожарной службы во время ЧП со стрельбой в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Машины полиции и противопожарной службы во время ЧП со стрельбой в аэропорту Кишинева
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Лидер запрещенной в Молдавии оппозиционной партии "Шор" Илан Шор выступил в Telegram-канале с требованием отставки глав МВД, пограничной службы, а также Службы информации и безопасности из-за инцидента в аэропорту Кишинева, в котором погибли двое человек – пограничник и сотрудник службы безопасности.
В пятницу иностранец устроил стрельбу в аэропорту Кишинева. Пассажиры были эвакуированы, вылеты – временно отложены. По данным МВД, стрелял гражданин Таджикистана, которого не впустили в страну. Он убил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта. Прокуратура Таджикистана сообщила в субботу, что стрелявшим являлся находившийся в розыске за похищение человека 43-летний Рустам Ашуров. Мужчина тяжело ранен, он находится без сознания.
«

"Требуем немедленной отставки министра внутренних дел Анны Ревенко, главы пограничной полиции Росиана Василоя и директора СИБ Александра Мустяцэ", - написал Шор.

По его словам, в государстве, где "действительно озабочены безопасностью, а не выдуманными диверсантами", подобной трагедии бы не случилось. Политик отметил ошибки, которые, по его мнению, допустила власть.
«
"Вы бездумно разрушили систему обмена оперативной информации со странами СНГ. Вы не обеспечили охрану стратегического объекта профессиональным спецназом службы разведки. Вы не проводите учения для пограничной полиции. Все действия силовиков за последние два года направлены на борьбу с мирными протестующими и оппонентами режима. Вы бесконечно реформируете силовые структуры и разведку - и вот результат", - резюмировал Шор.
В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
В Молдавии 4 июля объявили днем траура в память о погибших в аэропорту
Вчера, 11:33
 
В миреМолдавияИлан ШорКишиневТаджикистан
 
 
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