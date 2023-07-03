https://ria.ru/20230703/moldavia-1881974869.html
Молдавская оппозиция анонсировала протесты против выхода страны из СНГ
Молдавская оппозиция анонсировала протесты против выхода страны из СНГ - РИА Новости, 03.07.2023
Молдавская оппозиция анонсировала протесты против выхода страны из СНГ
Оппозиционная в Молдавии партия "Возрождение" намерена провести на этой неделе ряд акций в Кишиневе против выхода страны из СНГ, заявил на брифинге в... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T17:20
2023-07-03T17:20
2023-07-03T17:20
в мире
молдавия
игорь гросу
майя санду
кишинев
возрождение
снг
содружество
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КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Возрождение" намерена провести на этой неделе ряд акций в Кишиневе против выхода страны из СНГ, заявил на брифинге в понедельник представитель партии Юрий Витнянский. Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество. Кроме того, по распоряжению спикера парламента, лидера правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) Игоря Гросу кабмин подготовит законопроект о выходе Молдавии из Межпарламентской ассамблеи СНГ. "На этой неделе мы проведем серию акций, которые будут позитивными. Мы их проведем у посольств разных государств. Неделя завершится акцией, призывающей президента Майю Санду и партию PAS срочно отказаться от их намерений по эскалации конфликта со странами СНГ, в том числе с Российской Федерацией и другими восточными партнерами", - заявил на брифинге представитель партии Юрий Витнянский. По его словам, все страны пытаются объединяться, искать взаимовыгодные условия, чтобы развивать свою экономику, а нынешняя правящая партия PAS делает все, чтобы "найти врагов среди тех, с кем мы можем сотрудничать ради интересов республики". "Поэтому партия "Возрождение" будет призывать все дипломатические миссии, ( обращаться - ред.) ко всем представителям дипмиссий как восточных, так и западных потенциальных партнеров, а также призывать власти бороться за сохранение дружеских взаимоотношений республики со странами СНГ", - подчеркнул Витнянский. В свою очередь другой представитель партии, депутат парламента республики Ирина Лозован сообщила, что СНГ является общим домом для тех стран, у которых общая история, культура, у тех стран, которые связаны дружественными, в том числе и родственными отношениями. "Разрыв со странами СНГ и прекращение договоров – это катастрофа для республики, для народа. Рынок СНГ – основная живая сила, которая питает нашу экономику. Наш основной призыв к власти – остановиться, подумать о последствиях, о том, что за этими договорами стоят люди. Может, стоит задуматься и повернуться лицом к тем странам, которые на самом деле являются дружественными для нас", - отметила политик. Ранее кабмин Молдавии одобрил разрыв четырех соглашений с СНГ: о беспрепятственной деятельности в республике Межгосударственной телерадиокомпании "Мир", об обмене информацией по вопросам охраны внешних границ государств-участников СНГ, об общих условиях поставок товаров между организациями стран СНГ, а также о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
https://ria.ru/20230523/moldaviya-1873569907.html
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в мире, молдавия, игорь гросу, майя санду, кишинев, возрождение, снг, содружество
В мире, Молдавия, Игорь Гросу, Майя Санду, Кишинев, Возрождение, СНГ, Содружество
Молдавская оппозиция анонсировала протесты против выхода страны из СНГ
Молдавская оппозиция анонсировала несколько акций в Кишиневе против выхода страны из СНГ
КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Возрождение" намерена провести на этой неделе ряд акций в Кишиневе против выхода страны из СНГ, заявил на брифинге в понедельник представитель партии Юрий Витнянский.
Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество
. Кроме того, по распоряжению спикера парламента, лидера правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) Игоря Гросу
кабмин подготовит законопроект о выходе Молдавии из Межпарламентской ассамблеи СНГ.
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"На этой неделе мы проведем серию акций, которые будут позитивными. Мы их проведем у посольств разных государств. Неделя завершится акцией, призывающей президента Майю Санду
и партию PAS срочно отказаться от их намерений по эскалации конфликта со странами СНГ, в том числе с Российской Федерацией и другими восточными партнерами", - заявил на брифинге представитель партии Юрий Витнянский.
По его словам, все страны пытаются объединяться, искать взаимовыгодные условия, чтобы развивать свою экономику, а нынешняя правящая партия PAS делает все, чтобы "найти врагов среди тех, с кем мы можем сотрудничать ради интересов республики".
"Поэтому партия "Возрождение" будет призывать все дипломатические миссии, ( обращаться - ред.) ко всем представителям дипмиссий как восточных, так и западных потенциальных партнеров, а также призывать власти бороться за сохранение дружеских взаимоотношений республики со странами СНГ", - подчеркнул Витнянский.
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В свою очередь другой представитель партии, депутат парламента республики Ирина Лозован сообщила, что СНГ является общим домом для тех стран, у которых общая история, культура, у тех стран, которые связаны дружественными, в том числе и родственными отношениями.
"Разрыв со странами СНГ и прекращение договоров – это катастрофа для республики, для народа. Рынок СНГ – основная живая сила, которая питает нашу экономику. Наш основной призыв к власти – остановиться, подумать о последствиях, о том, что за этими договорами стоят люди. Может, стоит задуматься и повернуться лицом к тем странам, которые на самом деле являются дружественными для нас", - отметила политик.
Ранее кабмин Молдавии одобрил разрыв четырех соглашений с СНГ: о беспрепятственной деятельности в республике Межгосударственной телерадиокомпании "Мир", об обмене информацией по вопросам охраны внешних границ государств-участников СНГ, об общих условиях поставок товаров между организациями стран СНГ, а также о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
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