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Александр Митта попал в реанимацию - РИА Новости, 03.07.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:40 03.07.2023 (обновлено: 16:23 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/mitta-1881946704.html
Александр Митта попал в реанимацию
Александр Митта попал в реанимацию - РИА Новости, 03.07.2023
Александр Митта попал в реанимацию
Народный артист России Александр Митта попал в реанимацию, сообщили РИА Новости в медучреждении. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T15:40
2023-07-03T16:23
россия
александр митта (рабинович)
культура
алексей салтыков
вгик
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Народный артист России Александр Митта попал в реанимацию, сообщили РИА Новости в медучреждении."Он находится в реанимации", — сказал собеседник агентства.В свою очередь, сын режиссера Евгений заявил РИА Новости, что Митта находится на обследовании."Все нормально, находится на обследовании. Ничего страшного не произошло, все в порядке, врачи им занимаются. Нет никаких страшных симптомов. Какое-то время он будет находиться на обследовании", — уточнил он.Кинорежиссер, актер и сценарист Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет Всероссийского государственного университета кинематографии (ВГИК), где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он поставил вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой Колька''.
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россия, александр митта (рабинович), алексей салтыков, вгик, михаил ромм, москва, ссср
Россия, Александр Митта (Рабинович), Культура, Алексей Салтыков, ВГИК, Михаил Ромм, Москва, СССР
Александр Митта попал в реанимацию

Народный артист России Александр Митта попал в реанимацию

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер Александр Митта
Режиссер Александр Митта - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Александр Митта. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Народный артист России Александр Митта попал в реанимацию, сообщили РИА Новости в медучреждении.
«
"Он находится в реанимации", — сказал собеседник агентства.
В свою очередь, сын режиссера Евгений заявил РИА Новости, что Митта находится на обследовании.
"Все нормально, находится на обследовании. Ничего страшного не произошло, все в порядке, врачи им занимаются. Нет никаких страшных симптомов. Какое-то время он будет находиться на обследовании", — уточнил он.
Кинорежиссер, актер и сценарист Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет Всероссийского государственного университета кинематографии (ВГИК), где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм.
Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он поставил вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой Колька''.
Кинорежиссер, сценарист, актер Александр Митта - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Биография Александра Митты
28 марта, 02:04
 
КультураРоссияАлександр Митта (Рабинович)Алексей СалтыковВГИКМихаил РоммМоскваСССР
 
 
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