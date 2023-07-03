https://ria.ru/20230703/mitta-1881946704.html

Александр Митта попал в реанимацию

Александр Митта попал в реанимацию - РИА Новости, 03.07.2023

Александр Митта попал в реанимацию

Народный артист России Александр Митта попал в реанимацию, сообщили РИА Новости в медучреждении. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T15:40

2023-07-03T15:40

2023-07-03T16:23

россия

александр митта (рабинович)

культура

алексей салтыков

вгик

михаил ромм

москва

ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881933677_0:63:2746:1608_1920x0_80_0_0_c3f3bb470edd48b577b3e64d6a2fa668.jpg

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Народный артист России Александр Митта попал в реанимацию, сообщили РИА Новости в медучреждении."Он находится в реанимации", — сказал собеседник агентства.В свою очередь, сын режиссера Евгений заявил РИА Новости, что Митта находится на обследовании."Все нормально, находится на обследовании. Ничего страшного не произошло, все в порядке, врачи им занимаются. Нет никаких страшных симптомов. Какое-то время он будет находиться на обследовании", — уточнил он.Кинорежиссер, актер и сценарист Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет Всероссийского государственного университета кинематографии (ВГИК), где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он поставил вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой Колька''.

https://ria.ru/20230328/mitta-1860872652.html

россия

москва

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, александр митта (рабинович), алексей салтыков, вгик, михаил ромм, москва, ссср