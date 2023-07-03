https://ria.ru/20230703/mitta-1881946704.html
Александр Митта попал в реанимацию
Александр Митта попал в реанимацию - РИА Новости, 03.07.2023
Александр Митта попал в реанимацию
Народный артист России Александр Митта попал в реанимацию, сообщили РИА Новости в медучреждении. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T15:40
2023-07-03T15:40
2023-07-03T16:23
россия
александр митта (рабинович)
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Народный артист России Александр Митта попал в реанимацию, сообщили РИА Новости в медучреждении."Он находится в реанимации", — сказал собеседник агентства.В свою очередь, сын режиссера Евгений заявил РИА Новости, что Митта находится на обследовании."Все нормально, находится на обследовании. Ничего страшного не произошло, все в порядке, врачи им занимаются. Нет никаких страшных симптомов. Какое-то время он будет находиться на обследовании", — уточнил он.Кинорежиссер, актер и сценарист Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет Всероссийского государственного университета кинематографии (ВГИК), где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он поставил вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой Колька''.
https://ria.ru/20230328/mitta-1860872652.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр митта (рабинович), алексей салтыков, вгик, михаил ромм, москва, ссср
Россия, Александр Митта (Рабинович), Культура, Алексей Салтыков, ВГИК, Михаил Ромм, Москва, СССР
Александр Митта попал в реанимацию
Народный артист России Александр Митта попал в реанимацию