https://ria.ru/20230703/mina-1881942912.html

Найденный в центре Москвы предмет, напоминающий мину, оказался муляжом

Найденный в центре Москвы предмет, напоминающий мину, оказался муляжом - РИА Новости, 03.07.2023

Найденный в центре Москвы предмет, напоминающий мину, оказался муляжом

Обнаруженный в здании в центре Москвы подозрительный предмет, из-за которого были эвакуированы более 20 человек, оказался картонным муляжом мины, рассказал РИА... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T15:27

2023-07-03T15:27

2023-07-03T15:27

происшествия

москва

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Обнаруженный в здании в центре Москвы подозрительный предмет, из-за которого были эвакуированы более 20 человек, оказался картонным муляжом мины, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее сообщалось об эвакуации 22 человек из здания по адресу: Краснопрудный переулок, дом 7 после обнаружения на девятом этаже подозрительного предмета, внешне напоминающего мину. По данным сервиса "Яндекс Карты", в здании расположено отделение "Почты России" №117676. "Мина не подтверждена - картонный муляж", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230217/miny-1852684789.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва