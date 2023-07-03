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Найденный в центре Москвы предмет, напоминающий мину, оказался муляжом - РИА Новости, 03.07.2023
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15:27 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/mina-1881942912.html
Найденный в центре Москвы предмет, напоминающий мину, оказался муляжом
Найденный в центре Москвы предмет, напоминающий мину, оказался муляжом - РИА Новости, 03.07.2023
Найденный в центре Москвы предмет, напоминающий мину, оказался муляжом
Обнаруженный в здании в центре Москвы подозрительный предмет, из-за которого были эвакуированы более 20 человек, оказался картонным муляжом мины, рассказал РИА... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T15:27
2023-07-03T15:27
происшествия
москва
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Обнаруженный в здании в центре Москвы подозрительный предмет, из-за которого были эвакуированы более 20 человек, оказался картонным муляжом мины, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее сообщалось об эвакуации 22 человек из здания по адресу: Краснопрудный переулок, дом 7 после обнаружения на девятом этаже подозрительного предмета, внешне напоминающего мину. По данным сервиса "Яндекс Карты", в здании расположено отделение "Почты России" №117676. "Мина не подтверждена - картонный муляж", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Найденный в центре Москвы предмет, напоминающий мину, оказался муляжом

Найденный в центре Москвы предмет, напоминающий мину, оказался картонным муляжом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Обнаруженный в здании в центре Москвы подозрительный предмет, из-за которого были эвакуированы более 20 человек, оказался картонным муляжом мины, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось об эвакуации 22 человек из здания по адресу: Краснопрудный переулок, дом 7 после обнаружения на девятом этаже подозрительного предмета, внешне напоминающего мину. По данным сервиса "Яндекс Карты", в здании расположено отделение "Почты России" №117676.
"Мина не подтверждена - картонный муляж", - сказал собеседник агентства.
Сапер - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
Саперы изъяли для утилизации мины, обнаруженные на Курском вокзале Москвы
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