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Около 30 мероприятий пройдут в Москве ко Дню семьи, любви и верности
Около 30 мероприятий пройдут в Москве ко Дню семьи, любви и верности - РИА Новости, 13.07.2023
Около 30 мероприятий пройдут в Москве ко Дню семьи, любви и верности
Около 30 мероприятий пройдут в лесопарках и экоцентрах Москвы ко Дню семьи, любви и верности с 4 по 11 июля, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-03T18:48
2023-07-03T18:48
2023-07-13T13:55
москва сегодня: мегаполис для жизни
день семьи, любви и верности в россии
москва
департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Около 30 мероприятий пройдут в лесопарках и экоцентрах Москвы ко Дню семьи, любви и верности с 4 по 11 июля, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Отмечается, что Мосприрода подготовила программу семейного праздника "Ромашковое счастье", приуроченного ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. "С 4 по 11 июля на природных территориях и в экоцентрах Москвы пройдёт порядка 30 мероприятий семейного формата: экскурсии, тематические занятия, викторины, мастер-классы, кружки, квесты. Все желающие смогут не только отдохнуть от ежедневных хлопот и уделить время самым близким людям – своей семье, но и обогатиться новыми экознаниями", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230630/kanikuly-1881503006.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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день семьи, любви и верности в россии, москва, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, День семьи, любви и верности в России, Москва, Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы