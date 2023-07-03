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Около 30 мероприятий пройдут в Москве ко Дню семьи, любви и верности - РИА Новости, 13.07.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
18:48 03.07.2023 (обновлено: 13:55 13.07.2023)
https://ria.ru/20230703/meropriyatiya-1883967722.html
Около 30 мероприятий пройдут в Москве ко Дню семьи, любви и верности
Около 30 мероприятий пройдут в Москве ко Дню семьи, любви и верности - РИА Новости, 13.07.2023
Около 30 мероприятий пройдут в Москве ко Дню семьи, любви и верности
Около 30 мероприятий пройдут в лесопарках и экоцентрах Москвы ко Дню семьи, любви и верности с 4 по 11 июля, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-03T18:48
2023-07-13T13:55
москва сегодня: мегаполис для жизни
день семьи, любви и верности в россии
москва
департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Около 30 мероприятий пройдут в лесопарках и экоцентрах Москвы ко Дню семьи, любви и верности с 4 по 11 июля, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Отмечается, что Мосприрода подготовила программу семейного праздника "Ромашковое счастье", приуроченного ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. "С 4 по 11 июля на природных территориях и в экоцентрах Москвы пройдёт порядка 30 мероприятий семейного формата: экскурсии, тематические занятия, викторины, мастер-классы, кружки, квесты. Все желающие смогут не только отдохнуть от ежедневных хлопот и уделить время самым близким людям – своей семье, но и обогатиться новыми экознаниями", - говорится в сообщении.
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день семьи, любви и верности в россии, москва, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, День семьи, любви и верности в России, Москва, Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы

Около 30 мероприятий пройдут в Москве ко Дню семьи, любви и верности

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДень семьи, любви и верности в парке "Зарядье" в Москве
День семьи, любви и верности в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Около 30 мероприятий пройдут в лесопарках и экоцентрах Москвы ко Дню семьи, любви и верности с 4 по 11 июля, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Отмечается, что Мосприрода подготовила программу семейного праздника "Ромашковое счастье", приуроченного ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.
"С 4 по 11 июля на природных территориях и в экоцентрах Москвы пройдёт порядка 30 мероприятий семейного формата: экскурсии, тематические занятия, викторины, мастер-классы, кружки, квесты. Все желающие смогут не только отдохнуть от ежедневных хлопот и уделить время самым близким людям – своей семье, но и обогатиться новыми экознаниями", - говорится в сообщении.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниДень семьи, любви и верности в РоссииМоскваДепартамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы
 
 
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