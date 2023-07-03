https://ria.ru/20230703/meropriyatiya-1883967722.html

Около 30 мероприятий пройдут в Москве ко Дню семьи, любви и верности

Около 30 мероприятий пройдут в Москве ко Дню семьи, любви и верности - РИА Новости, 13.07.2023

Около 30 мероприятий пройдут в Москве ко Дню семьи, любви и верности

Около 30 мероприятий пройдут в лесопарках и экоцентрах Москвы ко Дню семьи, любви и верности с 4 по 11 июля, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-03T18:48

2023-07-03T18:48

2023-07-13T13:55

москва сегодня: мегаполис для жизни

день семьи, любви и верности в россии

москва

департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Около 30 мероприятий пройдут в лесопарках и экоцентрах Москвы ко Дню семьи, любви и верности с 4 по 11 июля, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Отмечается, что Мосприрода подготовила программу семейного праздника "Ромашковое счастье", приуроченного ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. "С 4 по 11 июля на природных территориях и в экоцентрах Москвы пройдёт порядка 30 мероприятий семейного формата: экскурсии, тематические занятия, викторины, мастер-классы, кружки, квесты. Все желающие смогут не только отдохнуть от ежедневных хлопот и уделить время самым близким людям – своей семье, но и обогатиться новыми экознаниями", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230630/kanikuly-1881503006.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

день семьи, любви и верности в россии, москва, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы