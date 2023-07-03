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Маск возглавил рейтинг 500 богатейших людей мира - РИА Новости, 03.07.2023
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19:40 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/mask-1882008587.html
Маск возглавил рейтинг 500 богатейших людей мира
Маск возглавил рейтинг 500 богатейших людей мира - РИА Новости, 03.07.2023
Маск возглавил рейтинг 500 богатейших людей мира
Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск возглавил рейтинг из пятисот богатейших людей на планете по версии индекса миллиардеров Bloomberg с... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T19:40
2023-07-03T19:40
экономика
технологии
россия
илон маск
бернар арно
amazon
марк цукерберг
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ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск возглавил рейтинг из пятисот богатейших людей на планете по версии индекса миллиардеров Bloomberg с состоянием 234 миллиарда долларов. Согласно опубликованной в понедельник статистике, за первое полугодие 2023 года состояние Маска взлетело на 96,6 миллиарда долларов. На втором месте в рейтинге расположился владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) Бернар Арно, чей уровень богатства оценили на уровне 200 миллиардов долларов. Рост за первое полугодие составил 38,2 миллиарда долларов. Совокупно 500 богатейших людей мира за первое полугодие увеличили свое состояние на 852 миллиарда долларов. "Каждый из членов индекса миллиардеров Блумберг зарабатывал в среднем 14 миллионов долларов в день на протяжении последних шести месяцев", - указано в комментарии к рейтингу. При этом по темпам прироста благосостояния рейтинг возглавили Маск, основатель корпорации Meta* Марк Цукерберг (рост на 58,9 миллиарда долларов) и основатель Amazon Джефф Безос (47,4 миллиарда долларов).* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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экономика, технологии, россия, илон маск, бернар арно, amazon, марк цукерберг
Экономика, Технологии, Россия, Илон Маск, Бернар Арно, Amazon, Марк Цукерберг
Маск возглавил рейтинг 500 богатейших людей мира

Bloomberg: Маск возглавил рейтинг 500 богатейших людей с состоянием 234 миллиарда долларов

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Глава компании Tesla Илон Маск
Глава компании Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Глава компании Tesla Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск возглавил рейтинг из пятисот богатейших людей на планете по версии индекса миллиардеров Bloomberg с состоянием 234 миллиарда долларов.
Согласно опубликованной в понедельник статистике, за первое полугодие 2023 года состояние Маска взлетело на 96,6 миллиарда долларов.
На втором месте в рейтинге расположился владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) Бернар Арно, чей уровень богатства оценили на уровне 200 миллиардов долларов. Рост за первое полугодие составил 38,2 миллиарда долларов.
Совокупно 500 богатейших людей мира за первое полугодие увеличили свое состояние на 852 миллиарда долларов.
"Каждый из членов индекса миллиардеров Блумберг зарабатывал в среднем 14 миллионов долларов в день на протяжении последних шести месяцев", - указано в комментарии к рейтингу.
При этом по темпам прироста благосостояния рейтинг возглавили Маск, основатель корпорации Meta* Марк Цукерберг (рост на 58,9 миллиарда долларов) и основатель Amazon Джефф Безос (47,4 миллиарда долларов).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ЭкономикаТехнологииРоссияИлон МаскБернар АрноAmazonМарк Цукерберг
 
 
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