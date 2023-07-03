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В дагестанском Кизляре подожгли машину единственной женщины-депутата
В дагестанском Кизляре подожгли машину единственной женщины-депутата - РИА Новости, 03.07.2023
В дагестанском Кизляре подожгли машину единственной женщины-депутата
Депутат из дагестанского Кизляра Анастасия Родина ("Единая Россия"), которая является единственной женщиной в городском собрании, сообщила в своем... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T12:16
2023-07-03T12:16
2023-07-03T12:21
происшествия
кизляр
единая россия
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МАХАЧКАЛА, 3 июл - РИА Новости. Депутат из дагестанского Кизляра Анастасия Родина ("Единая Россия"), которая является единственной женщиной в городском собрании, сообщила в своем Telegram-канале, что в ночь на понедельник неизвестные подожгли ее автомобиль. "Сегодня ночью 03.07.2023 года в 01.39 мск неизвестные мне лица во дворе моего дома в г. Кизляре… подожгли мою автомашину. Думаю, что это связано с моей деятельностью, как депутата городского собрания. Единственной женщины в составе депутатов", – написала Родина. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации Кизляра, инцидент произошел во дворе многоквартирного дома в микрорайоне Черемушки. "Злоумышленники "засветились" на видеокамерах. На месте работают сотрудники полиции", – сообщили в мэрии. Комментарием полиции РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20230630/deputat-1881346165.html
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происшествия, кизляр, единая россия, республика дагестан
Происшествия, Кизляр, Единая Россия, Республика Дагестан
В дагестанском Кизляре подожгли машину единственной женщины-депутата
В дагестанском Кизляре подожгли машину единственной женщины-депутата Анастасии Родиной
МАХАЧКАЛА, 3 июл - РИА Новости.
Депутат из дагестанского Кизляра Анастасия Родина ("Единая Россия"), которая является единственной женщиной в городском собрании, сообщила в своем Telegram-канале
, что в ночь на понедельник неизвестные подожгли ее автомобиль.
"Сегодня ночью 03.07.2023 года в 01.39 мск неизвестные мне лица во дворе моего дома в г. Кизляре… подожгли мою автомашину. Думаю, что это связано с моей деятельностью, как депутата городского собрания. Единственной женщины в составе депутатов", – написала Родина.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации Кизляра, инцидент произошел во дворе многоквартирного дома в микрорайоне Черемушки.
"Злоумышленники "засветились" на видеокамерах. На месте работают сотрудники полиции", – сообщили в мэрии.
Комментарием полиции РИА Новости пока не располагает.
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