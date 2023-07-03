Рейтинг@Mail.ru
В дагестанском Кизляре подожгли машину единственной женщины-депутата - РИА Новости, 03.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:16 03.07.2023 (обновлено: 12:21 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/mashina-1881877670.html
В дагестанском Кизляре подожгли машину единственной женщины-депутата
В дагестанском Кизляре подожгли машину единственной женщины-депутата - РИА Новости, 03.07.2023
В дагестанском Кизляре подожгли машину единственной женщины-депутата
Депутат из дагестанского Кизляра Анастасия Родина ("Единая Россия"), которая является единственной женщиной в городском собрании, сообщила в своем... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T12:16
2023-07-03T12:21
происшествия
кизляр
единая россия
республика дагестан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881878157_0:202:960:742_1920x0_80_0_0_d64be2535f91ffacca88940c3dcbc491.jpg
МАХАЧКАЛА, 3 июл - РИА Новости. Депутат из дагестанского Кизляра Анастасия Родина ("Единая Россия"), которая является единственной женщиной в городском собрании, сообщила в своем Telegram-канале, что в ночь на понедельник неизвестные подожгли ее автомобиль. "Сегодня ночью 03.07.2023 года в 01.39 мск неизвестные мне лица во дворе моего дома в г. Кизляре… подожгли мою автомашину. Думаю, что это связано с моей деятельностью, как депутата городского собрания. Единственной женщины в составе депутатов", – написала Родина. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации Кизляра, инцидент произошел во дворе многоквартирного дома в микрорайоне Черемушки. "Злоумышленники "засветились" на видеокамерах. На месте работают сотрудники полиции", – сообщили в мэрии. Комментарием полиции РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20230630/deputat-1881346165.html
кизляр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881878157_0:112:960:832_1920x0_80_0_0_8b9e53b33b2b7de918a5448f0ac43dc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кизляр, единая россия, республика дагестан
Происшествия, Кизляр, Единая Россия, Республика Дагестан
В дагестанском Кизляре подожгли машину единственной женщины-депутата

В дагестанском Кизляре подожгли машину единственной женщины-депутата Анастасии Родиной

© Фото : Анастасия РодинаВ Кизляре подожгли машину депутата Анастасии Родиной
В Кизляре подожгли машину депутата Анастасии Родиной - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© Фото : Анастасия Родина
В Кизляре подожгли машину депутата Анастасии Родиной
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 3 июл - РИА Новости. Депутат из дагестанского Кизляра Анастасия Родина ("Единая Россия"), которая является единственной женщиной в городском собрании, сообщила в своем Telegram-канале, что в ночь на понедельник неизвестные подожгли ее автомобиль.
"Сегодня ночью 03.07.2023 года в 01.39 мск неизвестные мне лица во дворе моего дома в г. Кизляре… подожгли мою автомашину. Думаю, что это связано с моей деятельностью, как депутата городского собрания. Единственной женщины в составе депутатов", – написала Родина.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации Кизляра, инцидент произошел во дворе многоквартирного дома в микрорайоне Черемушки.
"Злоумышленники "засветились" на видеокамерах. На месте работают сотрудники полиции", – сообщили в мэрии.
Комментарием полиции РИА Новости пока не располагает.
Депутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов, подозреваемый в развращении ребенка - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Осужденный за растление ребенка приморский депутат отказался от адвокатов
30 июня, 05:33
 
ПроисшествияКизлярЕдиная РоссияРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала