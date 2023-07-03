https://ria.ru/20230703/lekarstva-1881893266.html
В Нидерландах ожидается рекордно высокий уровень дефицита лекарств
В Нидерландах ожидается рекордно высокий уровень дефицита лекарств - РИА Новости, 03.07.2023
В Нидерландах ожидается рекордно высокий уровень дефицита лекарств
В Нидерландах в этом году ожидается рекордно высокий уровень дефицита лекарственных средств, сообщила в понедельник Королевская ассоциация фармацевтов... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T12:59
2023-07-03T12:59
2023-07-03T12:59
в мире
нидерланды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845465055_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a354f9371814dbbd1036433586843450.jpg
ГААГА, 3 июл - РИА Новости. В Нидерландах в этом году ожидается рекордно высокий уровень дефицита лекарственных средств, сообщила в понедельник Королевская ассоциация фармацевтов Нидерландов (KNMP). "В 2023 году количество дефицитных лекарств достигнет рекордного уровня", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ассоциации фармацевтов. Отмечается, что в 2022 году в Нидерландах были зарегистрированы около 1514 дефицитных лекарственных средств; между тем, количество таких препаратов за этот год уже достигло 1179. "Нехватка лекарств, вызванная проблемами с производством, распространением и качеством препаратов, может иметь огромные последствия, так как затрагивает большую группу населения", - отмечают нидерландские фармацевты. Так, например, люди, страдающие сердечными заболеваниями, подагрой или инфекциями, больше не могут рассчитывать на то, что их лекарства будут ежедневно доступны в местных аптеках. Председатель Королевской ассоциации фармацевтов Нидерландов Арис Принс считает ситуацию тревожной и призвал все заинтересованные стороны в Нидерландах принять решение для выхода из сложившейся ситуации в кратчайшие сроки. Ранее нидерландский Совет по общественному здравоохранению (RVS) сообщил, что система здравоохранения в Нидерландах срочно нуждается в реформах, все больше граждан не получают медицинскую помощь, на которую имеют право.
https://ria.ru/20230618/medikamenty-1879005987.html
https://ria.ru/20230521/germaniya-1873256320.html
нидерланды
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845465055_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_df8240776f1e8e5a991984e3b5eeef66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нидерланды
В Нидерландах ожидается рекордно высокий уровень дефицита лекарств
KNMP: в Нидерландах в этом году ожидается рекордно высокий уровень дефицита лекарств
ГААГА, 3 июл - РИА Новости.
В Нидерландах в этом году ожидается рекордно высокий уровень дефицита лекарственных средств, сообщила в понедельник Королевская ассоциация фармацевтов Нидерландов (KNMP
).
"В 2023 году количество дефицитных лекарств достигнет рекордного уровня", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ассоциации фармацевтов.
В Дании сообщили о выброшенных лекарствах на 60 миллионов долларов
Отмечается, что в 2022 году в Нидерландах были зарегистрированы около 1514 дефицитных лекарственных средств; между тем, количество таких препаратов за этот год уже достигло 1179.
"Нехватка лекарств, вызванная проблемами с производством, распространением и качеством препаратов, может иметь огромные последствия, так как затрагивает большую группу населения", - отмечают нидерландские фармацевты.
Так, например, люди, страдающие сердечными заболеваниями, подагрой или инфекциями, больше не могут рассчитывать на то, что их лекарства будут ежедневно доступны в местных аптеках.
Председатель Королевской ассоциации фармацевтов Нидерландов Арис Принс считает ситуацию тревожной и призвал все заинтересованные стороны в Нидерландах принять решение для выхода из сложившейся ситуации в кратчайшие сроки.
Ранее нидерландский Совет по общественному здравоохранению (RVS) сообщил, что система здравоохранения в Нидерландах срочно нуждается в реформах, все больше граждан не получают медицинскую помощь, на которую имеют право.
Треть жителей Германии столкнулись с дефицитом лекарств, показал опрос