https://ria.ru/20230703/lekarstva-1881893266.html

В Нидерландах ожидается рекордно высокий уровень дефицита лекарств

В Нидерландах ожидается рекордно высокий уровень дефицита лекарств - РИА Новости, 03.07.2023

В Нидерландах ожидается рекордно высокий уровень дефицита лекарств

В Нидерландах в этом году ожидается рекордно высокий уровень дефицита лекарственных средств, сообщила в понедельник Королевская ассоциация фармацевтов... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T12:59

2023-07-03T12:59

2023-07-03T12:59

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нидерланды

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ГААГА, 3 июл - РИА Новости. В Нидерландах в этом году ожидается рекордно высокий уровень дефицита лекарственных средств, сообщила в понедельник Королевская ассоциация фармацевтов Нидерландов (KNMP). "В 2023 году количество дефицитных лекарств достигнет рекордного уровня", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ассоциации фармацевтов. Отмечается, что в 2022 году в Нидерландах были зарегистрированы около 1514 дефицитных лекарственных средств; между тем, количество таких препаратов за этот год уже достигло 1179. "Нехватка лекарств, вызванная проблемами с производством, распространением и качеством препаратов, может иметь огромные последствия, так как затрагивает большую группу населения", - отмечают нидерландские фармацевты. Так, например, люди, страдающие сердечными заболеваниями, подагрой или инфекциями, больше не могут рассчитывать на то, что их лекарства будут ежедневно доступны в местных аптеках. Председатель Королевской ассоциации фармацевтов Нидерландов Арис Принс считает ситуацию тревожной и призвал все заинтересованные стороны в Нидерландах принять решение для выхода из сложившейся ситуации в кратчайшие сроки. Ранее нидерландский Совет по общественному здравоохранению (RVS) сообщил, что система здравоохранения в Нидерландах срочно нуждается в реформах, все больше граждан не получают медицинскую помощь, на которую имеют право.

https://ria.ru/20230618/medikamenty-1879005987.html

https://ria.ru/20230521/germaniya-1873256320.html

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