https://ria.ru/20230703/lavanda-1881869732.html

Русский Прованс. Где в Крыму погулять по лавандовым полям

Русский Прованс. Где в Крыму погулять по лавандовым полям - РИА Новости, 03.07.2023

Русский Прованс. Где в Крыму погулять по лавандовым полям

С начала июня и до августа у туристов в Крыму есть обязательное место для селфи – лавандовые поля. По красоте они не уступают прованским. О том, где на... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T14:18

2023-07-03T14:18

2023-07-03T14:18

фото

туризм

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фото - туризм

республика крым

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. С начала июня и до августа у туристов в Крыму есть обязательное место для селфи – лавандовые поля. По красоте они не уступают прованским. О том, где на полуострове можно увидеть простирающиеся до горизонта цветники, – в фотоленте РИА Новости.

симферополь

феодосия

республика крым

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