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Русский Прованс. Где в Крыму погулять по лавандовым полям - РИА Новости, 03.07.2023
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Туризм
 
14:18 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/lavanda-1881869732.html
Русский Прованс. Где в Крыму погулять по лавандовым полям
Русский Прованс. Где в Крыму погулять по лавандовым полям - РИА Новости, 03.07.2023
Русский Прованс. Где в Крыму погулять по лавандовым полям
С начала июня и до августа у туристов в Крыму есть обязательное место для селфи – лавандовые поля. По красоте они не уступают прованским. О том, где на... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T14:18
2023-07-03T14:18
фото
туризм
туризм
симферополь
феодосия
фото - туризм
республика крым
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. С начала июня и до августа у туристов в Крыму есть обязательное место для селфи – лавандовые поля. По красоте они не уступают прованским. О том, где на полуострове можно увидеть простирающиеся до горизонта цветники, – в фотоленте РИА Новости.
симферополь
феодосия
республика крым
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Фото, Туризм, Туризм, Симферополь, Феодосия, Фото - Туризм, Республика Крым, Растения, Достопримечательности, куда поехать, что посмотреть

Русский Прованс. Где в Крыму погулять по лавандовым полям

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. С начала июня и до августа у туристов в Крыму есть обязательное место для селфи – лавандовые поля. По красоте они не уступают прованским. О том, где на полуострове можно увидеть простирающиеся до горизонта цветники, – в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Самое большое лавандовое поле в Крыму — в Бахчисарайском районе, рядом с селом Тургеневка. Его площадь — 150 гектаров. В планах — увеличить его еще на 100 гектаров.

Отдыхающие на плантациях лаванды в Бахчисарайском районе у села Тургеневка в Крыму

Самое большое лавандовое поле в Крыму — в Бахчисарайском районе, рядом с селом Тургеневка. Его площадь — 150 гектаров. В планах — увеличить его еще на 100 гектаров.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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1 из 9
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Попасть на поле туристы могут с восьми до 21 часа. Входной билет – 300 рублей, бесплатно — для детей, пенсионеров и еще нескольких категорий гостей, говорится на сайте агрофирмы "Тургеневская".

Отдыхающие на плантациях лаванды в Бахчисарайском районе у села Тургеневка в Крыму

Попасть на поле туристы могут с восьми до 21 часа. Входной билет – 300 рублей, бесплатно — для детей, пенсионеров и еще нескольких категорий гостей, говорится на сайте агрофирмы "Тургеневская".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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2 из 9
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В отличие от Прованса, в Крыму между рядами лаванды оставляют узкие проходы — ощущение сплошного цветочного ковра.

Женщина с книгой на плантациях лаванды в Бахчисарайском районе у села Тургеневка в Крыму

В отличие от Прованса, в Крыму между рядами лаванды оставляют узкие проходы — ощущение сплошного цветочного ковра.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Лаванду можно увидеть в районе села Крымская Роза (трасса Симферополь — Феодосия), поселков Лекарственное (Симферопольский район), Лаванда (Алуштинский регион), на мысе Тарханкут у села Оленевка. Красивые снимки получаются в парке Массандровского дворца.

Художник рисует картину у плантаций с лавандой в Бахчисарайском районе у села Тургеневка в Крыму

Лаванду можно увидеть в районе села Крымская Роза (трасса Симферополь — Феодосия), поселков Лекарственное (Симферопольский район), Лаванда (Алуштинский регион), на мысе Тарханкут у села Оленевка. Красивые снимки получаются в парке Массандровского дворца.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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4 из 9
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Больше всего туристов на лавандовых полях на закате — не жарко, и фотографии получаются особенно красивыми.

Отдыхающие на плантациях лаванды в Бахчисарайском районе у села Тургеневка в Крыму

Больше всего туристов на лавандовых полях на закате — не жарко, и фотографии получаются особенно красивыми.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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5 из 9
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

У лаванды благоухает не только цветок, но и стебель с листиками. С одного гектара поля можно получить около 150 килограммов эфирного масла.

Женщины на плантациях лаванды в Бахчисарайском районе у села Тургеневка в Крыму

У лаванды благоухает не только цветок, но и стебель с листиками. С одного гектара поля можно получить около 150 килограммов эфирного масла.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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6 из 9
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В Крыму выращивают разные сорта лаванды: "Синева", "Рекорд", "Волна-85", "Кишиневская-21", "Крымчанка". Их применяют в косметологии, медицине, пищевом производстве – например, в приготовлении маринада для мяса, в выпечке.

Отдыхающие на плантациях лаванды в Бахчисарайском районе у села Тургеневка в Крыму

В Крыму выращивают разные сорта лаванды: "Синева", "Рекорд", "Волна-85", "Кишиневская-21", "Крымчанка". Их применяют в косметологии, медицине, пищевом производстве – например, в приготовлении маринада для мяса, в выпечке.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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7 из 9
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Лаванду использовали для изготовления антисептических средств еще в IX веке.

Плантации лаванды в Бахчисарайском районе у села Тургеневка в Крыму

Лаванду использовали для изготовления антисептических средств еще в IX веке.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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8 из 9
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Отличный сувенир — эфирное масло, косметические средства и мед с лавандой.

Отдыхающие фотогрфируются на плантациях лаванды в Бахчисарайском районе у села Тургеневка в Крыму

Отличный сувенир — эфирное масло, косметические средства и мед с лавандой.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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