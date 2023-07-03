Русский Прованс. Где в Крыму погулять по лавандовым полям

Самое большое лавандовое поле в Крыму — в Бахчисарайском районе, рядом с селом Тургеневка. Его площадь — 150 гектаров. В планах — увеличить его еще на 100 гектаров.
Самое большое лавандовое поле в Крыму — в Бахчисарайском районе, рядом с селом Тургеневка. Его площадь — 150 гектаров. В планах — увеличить его еще на 100 гектаров.
Попасть на поле туристы могут с восьми до 21 часа. Входной билет – 300 рублей, бесплатно — для детей, пенсионеров и еще нескольких категорий гостей, говорится на сайте агрофирмы "Тургеневская".
Попасть на поле туристы могут с восьми до 21 часа. Входной билет – 300 рублей, бесплатно — для детей, пенсионеров и еще нескольких категорий гостей, говорится на сайте агрофирмы "Тургеневская".
В отличие от Прованса, в Крыму между рядами лаванды оставляют узкие проходы — ощущение сплошного цветочного ковра.
В отличие от Прованса, в Крыму между рядами лаванды оставляют узкие проходы — ощущение сплошного цветочного ковра.
Лаванду можно увидеть в районе села Крымская Роза (трасса Симферополь — Феодосия), поселков Лекарственное (Симферопольский район), Лаванда (Алуштинский регион), на мысе Тарханкут у села Оленевка. Красивые снимки получаются в парке Массандровского дворца.
Лаванду можно увидеть в районе села Крымская Роза (трасса Симферополь — Феодосия), поселков Лекарственное (Симферопольский район), Лаванда (Алуштинский регион), на мысе Тарханкут у села Оленевка. Красивые снимки получаются в парке Массандровского дворца.
Больше всего туристов на лавандовых полях на закате — не жарко, и фотографии получаются особенно красивыми.
Больше всего туристов на лавандовых полях на закате — не жарко, и фотографии получаются особенно красивыми.
У лаванды благоухает не только цветок, но и стебель с листиками. С одного гектара поля можно получить около 150 килограммов эфирного масла.
У лаванды благоухает не только цветок, но и стебель с листиками. С одного гектара поля можно получить около 150 килограммов эфирного масла.
В Крыму выращивают разные сорта лаванды: "Синева", "Рекорд", "Волна-85", "Кишиневская-21", "Крымчанка". Их применяют в косметологии, медицине, пищевом производстве – например, в приготовлении маринада для мяса, в выпечке.
В Крыму выращивают разные сорта лаванды: "Синева", "Рекорд", "Волна-85", "Кишиневская-21", "Крымчанка". Их применяют в косметологии, медицине, пищевом производстве – например, в приготовлении маринада для мяса, в выпечке.
Лаванду использовали для изготовления антисептических средств еще в IX веке.
Лаванду использовали для изготовления антисептических средств еще в IX веке.
Отличный сувенир — эфирное масло, косметические средства и мед с лавандой.
Отличный сувенир — эфирное масло, косметические средства и мед с лавандой.