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В Новосибирской области две девочки пропали из лагеря - РИА Новости, 03.07.2023
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08:32 03.07.2023 (обновлено: 08:34 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/lager-1881817118.html
В Новосибирской области две девочки пропали из лагеря
В Новосибирской области две девочки пропали из лагеря - РИА Новости, 03.07.2023
В Новосибирской области две девочки пропали из лагеря
В Новосибирской области сотрудники МЧС ищут двух детей, которые ушли из лагеря в Бердске, сообщает NGS.ru. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T08:32
2023-07-03T08:34
происшествия
новосибирская область
россия
виктор орлов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В Новосибирской области сотрудники МЧС ищут двух детей, которые ушли из лагеря в Бердске, сообщает NGS.ru."Продолжаются поиски двух детей, которые самостоятельно покинули оздоровительный лагерь в ночное время в Новосибирском районе", — приводит издание словаглавы ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктора Орлова.Отмечается, что пропали две девочки 14 и 17 лет. Они состоят на учете в ПДН и ранее неоднократно покидали место жительства, пишет NGS.ru.
новосибирская область
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происшествия, новосибирская область, россия, виктор орлов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новосибирская область, Россия, Виктор Орлов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новосибирской области две девочки пропали из лагеря

Из оздоровительного лагеря в Бердске Новосибирской области пропали две девочки

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Сотрудники МЧС. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В Новосибирской области сотрудники МЧС ищут двух детей, которые ушли из лагеря в Бердске, сообщает NGS.ru.
"Продолжаются поиски двух детей, которые самостоятельно покинули оздоровительный лагерь в ночное время в Новосибирском районе", — приводит издание словаглавы ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктора Орлова.
Отмечается, что пропали две девочки 14 и 17 лет. Они состоят на учете в ПДН и ранее неоднократно покидали место жительства, пишет NGS.ru.
 
ПроисшествияНовосибирская областьРоссияВиктор ОрловМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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