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В Новосибирской области две девочки пропали из лагеря

В Новосибирской области две девочки пропали из лагеря - РИА Новости, 03.07.2023

В Новосибирской области две девочки пропали из лагеря

В Новосибирской области сотрудники МЧС ищут двух детей, которые ушли из лагеря в Бердске, сообщает NGS.ru. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T08:32

2023-07-03T08:32

2023-07-03T08:34

происшествия

новосибирская область

россия

виктор орлов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В Новосибирской области сотрудники МЧС ищут двух детей, которые ушли из лагеря в Бердске, сообщает NGS.ru."Продолжаются поиски двух детей, которые самостоятельно покинули оздоровительный лагерь в ночное время в Новосибирском районе", — приводит издание словаглавы ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктора Орлова.Отмечается, что пропали две девочки 14 и 17 лет. Они состоят на учете в ПДН и ранее неоднократно покидали место жительства, пишет NGS.ru.

новосибирская область

россия

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2023

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происшествия, новосибирская область, россия, виктор орлов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)