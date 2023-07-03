https://ria.ru/20230703/kuzbass-1881907698.html

В Кузбассе разработают дополнительные меры поддержки медработников

В Кузбассе разработают дополнительные меры поддержки медработников - РИА Новости, 03.07.2023

В Кузбассе разработают дополнительные меры поддержки медработников

Дополнительные меры поддержки медработников разработают в Кузбассе по поручению губернатора Сергея Цивилева, сообщает пресс-служба на сайте правительства... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T13:33

2023-07-03T13:33

2023-07-03T13:33

кемеровская область

сергей цивилев

анжеро-судженск

междуреченск

юрга

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КЕМЕРОВО, 3 июл – РИА Новости. Дополнительные меры поддержки медработников разработают в Кузбассе по поручению губернатора Сергея Цивилева, сообщает пресс-служба на сайте правительства региона. "Министерством здравоохранения Кузбасса по поручению губернатора Сергея Цивилева разработаны предложения по дополнительному стимулированию работников сферы здравоохранения. В частности, правительство региона рассмотрит возможность выделения средств из бюджета на компенсацию части ежемесячной платы за наем жилого помещения или ипотечных платежей. Также предложено предусмотреть приобретение в государственную собственность жилых помещений во всех муниципальных образованиях области для предоставления медицинским работникам, не имеющим собственного жилья. Еще одна инициатива – доставка медработников в отдаленных территориях до места работы и обратно, в том числе за счет приобретения дополнительных транспортных средств", – говорится в сообщении. Укомплектованность системы здравоохранения Кузбасса кадрами на сегодняшний день составляет 81,38%. С 2018 года в больницы, поликлиники и ФАПы приняты на работу свыше двух тысяч медработников, более тысячи из них — врачи. 90% молодых специалистов работников — кузбасские выпускники профильных вуза и колледжа, 10% (около 200 человек) приехали на работу в Кузбасс из других регионов страны. "Нам важно, чтобы люди получали своевременную, качественную медицинскую помощь во всех муниципалитетах, как в городах, так и в небольших населенных пунктах. Для этого в регионе последовательно развиваем система здравоохранения. Сегодня нашим врачам доступно самое современное и технологичное медицинское оборудование. Мы решаем и вопрос дефицита медицинских кадров: в Кузбассе реализуется программа поддержки работников здравоохранения, и мы планируем ее расширять", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. С 2019 года в Кузбассе введены меры поддержки для привлечения специалистов в медучреждения. За это время выплаты получили почти 1,5 тысячи человек, большая часть из них — за последние два года. Региональным законодательством предусмотрен ряд выплат: единовременное соцпособие для специалистов с высшим и средним медицинским образованием в сельских территориях (30 и 20 тысяч рублей соответственно), единовременная выплата медработникам дефицитных специальностей (1 миллион рублей), участковым терапевтам и педиатрам, фельдшерам скорой помощи и медсестрам участковых педиатров (500 тысяч рублей), наставникам молодых специалистов (50 тысяч рублей), медработникам, принимающим вызовы скорой помощи (100 тысяч рублей). В рамках федеральных программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" за неполные пять лет трудоустроены в Кузбассе около 500 специалистов. Положительная динамика по обеспеченности кадрами фельдшерско-акушерских пунктов наметилась в 12 территориях: в Промышленновском, Беловском, Кемеровском, Прокопьевском, Гурьевском, Топкинском, Тисульском, Мариинском округах, в Анжеро-Судженске, Междуреченске, Юрге и Мысках. Общая укомплектованность кадрами в этих территориях составляет более 80%.

https://ria.ru/20230110/ambulatoriya-1843850756.html

кемеровская область

анжеро-судженск

междуреченск

юрга

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

кемеровская область, сергей цивилев, анжеро-судженск, междуреченск, юрга