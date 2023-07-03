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В Кузбассе разработают дополнительные меры поддержки медработников - РИА Новости, 03.07.2023
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13:33 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/kuzbass-1881907698.html
В Кузбассе разработают дополнительные меры поддержки медработников
В Кузбассе разработают дополнительные меры поддержки медработников - РИА Новости, 03.07.2023
В Кузбассе разработают дополнительные меры поддержки медработников
Дополнительные меры поддержки медработников разработают в Кузбассе по поручению губернатора Сергея Цивилева, сообщает пресс-служба на сайте правительства... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T13:33
2023-07-03T13:33
кемеровская область
сергей цивилев
анжеро-судженск
междуреченск
юрга
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КЕМЕРОВО, 3 июл – РИА Новости. Дополнительные меры поддержки медработников разработают в Кузбассе по поручению губернатора Сергея Цивилева, сообщает пресс-служба на сайте правительства региона. "Министерством здравоохранения Кузбасса по поручению губернатора Сергея Цивилева разработаны предложения по дополнительному стимулированию работников сферы здравоохранения. В частности, правительство региона рассмотрит возможность выделения средств из бюджета на компенсацию части ежемесячной платы за наем жилого помещения или ипотечных платежей. Также предложено предусмотреть приобретение в государственную собственность жилых помещений во всех муниципальных образованиях области для предоставления медицинским работникам, не имеющим собственного жилья. Еще одна инициатива – доставка медработников в отдаленных территориях до места работы и обратно, в том числе за счет приобретения дополнительных транспортных средств", – говорится в сообщении. Укомплектованность системы здравоохранения Кузбасса кадрами на сегодняшний день составляет 81,38%. С 2018 года в больницы, поликлиники и ФАПы приняты на работу свыше двух тысяч медработников, более тысячи из них — врачи. 90% молодых специалистов работников — кузбасские выпускники профильных вуза и колледжа, 10% (около 200 человек) приехали на работу в Кузбасс из других регионов страны. "Нам важно, чтобы люди получали своевременную, качественную медицинскую помощь во всех муниципалитетах, как в городах, так и в небольших населенных пунктах. Для этого в регионе последовательно развиваем система здравоохранения. Сегодня нашим врачам доступно самое современное и технологичное медицинское оборудование. Мы решаем и вопрос дефицита медицинских кадров: в Кузбассе реализуется программа поддержки работников здравоохранения, и мы планируем ее расширять", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. С 2019 года в Кузбассе введены меры поддержки для привлечения специалистов в медучреждения. За это время выплаты получили почти 1,5 тысячи человек, большая часть из них — за последние два года. Региональным законодательством предусмотрен ряд выплат: единовременное соцпособие для специалистов с высшим и средним медицинским образованием в сельских территориях (30 и 20 тысяч рублей соответственно), единовременная выплата медработникам дефицитных специальностей (1 миллион рублей), участковым терапевтам и педиатрам, фельдшерам скорой помощи и медсестрам участковых педиатров (500 тысяч рублей), наставникам молодых специалистов (50 тысяч рублей), медработникам, принимающим вызовы скорой помощи (100 тысяч рублей). В рамках федеральных программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" за неполные пять лет трудоустроены в Кузбассе около 500 специалистов. Положительная динамика по обеспеченности кадрами фельдшерско-акушерских пунктов наметилась в 12 территориях: в Промышленновском, Беловском, Кемеровском, Прокопьевском, Гурьевском, Топкинском, Тисульском, Мариинском округах, в Анжеро-Судженске, Междуреченске, Юрге и Мысках. Общая укомплектованность кадрами в этих территориях составляет более 80%.
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анжеро-судженск
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кемеровская область, сергей цивилев, анжеро-судженск, междуреченск, юрга
Кемеровская область, Сергей Цивилев, Анжеро-Судженск, Междуреченск, Юрга
В Кузбассе разработают дополнительные меры поддержки медработников

Цивилев поручил Минздраву Кузбасса разработать дополнительные меры поддержки медработников

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер скорой медицинской помощи
Фельдшер скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 3 июл – РИА Новости. Дополнительные меры поддержки медработников разработают в Кузбассе по поручению губернатора Сергея Цивилева, сообщает пресс-служба на сайте правительства региона.
«
"Министерством здравоохранения Кузбасса по поручению губернатора Сергея Цивилева разработаны предложения по дополнительному стимулированию работников сферы здравоохранения. В частности, правительство региона рассмотрит возможность выделения средств из бюджета на компенсацию части ежемесячной платы за наем жилого помещения или ипотечных платежей. Также предложено предусмотреть приобретение в государственную собственность жилых помещений во всех муниципальных образованиях области для предоставления медицинским работникам, не имеющим собственного жилья. Еще одна инициатива – доставка медработников в отдаленных территориях до места работы и обратно, в том числе за счет приобретения дополнительных транспортных средств", – говорится в сообщении.
Укомплектованность системы здравоохранения Кузбасса кадрами на сегодняшний день составляет 81,38%. С 2018 года в больницы, поликлиники и ФАПы приняты на работу свыше двух тысяч медработников, более тысячи из них — врачи. 90% молодых специалистов работников — кузбасские выпускники профильных вуза и колледжа, 10% (около 200 человек) приехали на работу в Кузбасс из других регионов страны.
"Нам важно, чтобы люди получали своевременную, качественную медицинскую помощь во всех муниципалитетах, как в городах, так и в небольших населенных пунктах. Для этого в регионе последовательно развиваем система здравоохранения. Сегодня нашим врачам доступно самое современное и технологичное медицинское оборудование. Мы решаем и вопрос дефицита медицинских кадров: в Кузбассе реализуется программа поддержки работников здравоохранения, и мы планируем ее расширять", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
С 2019 года в Кузбассе введены меры поддержки для привлечения специалистов в медучреждения. За это время выплаты получили почти 1,5 тысячи человек, большая часть из них — за последние два года.
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Региональным законодательством предусмотрен ряд выплат: единовременное соцпособие для специалистов с высшим и средним медицинским образованием в сельских территориях (30 и 20 тысяч рублей соответственно), единовременная выплата медработникам дефицитных специальностей (1 миллион рублей), участковым терапевтам и педиатрам, фельдшерам скорой помощи и медсестрам участковых педиатров (500 тысяч рублей), наставникам молодых специалистов (50 тысяч рублей), медработникам, принимающим вызовы скорой помощи (100 тысяч рублей). В рамках федеральных программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" за неполные пять лет трудоустроены в Кузбассе около 500 специалистов.
Положительная динамика по обеспеченности кадрами фельдшерско-акушерских пунктов наметилась в 12 территориях: в Промышленновском, Беловском, Кемеровском, Прокопьевском, Гурьевском, Топкинском, Тисульском, Мариинском округах, в Анжеро-Судженске, Междуреченске, Юрге и Мысках. Общая укомплектованность кадрами в этих территориях составляет более 80%.
 
Кемеровская областьСергей ЦивилевАнжеро-СудженскМеждуреченскЮрга
 
 
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