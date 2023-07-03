https://ria.ru/20230703/kurs-1881966640.html
Официальный курс доллара на вторник вырос до 89,33 рубля
Официальный курс доллара на вторник вырос до 89,33 рубля - РИА Новости, 03.07.2023
Официальный курс доллара на вторник вырос до 89,33 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 94,11 копейки - до 89,3255 рубля, курс юаня вырос на 13,35 копейки, до 12,2923 рубля, РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T16:50
2023-07-03T16:50
2023-07-03T16:50
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 94,11 копейки - до 89,3255 рубля, курс юаня вырос на 13,35 копейки, до 12,2923 рубля, курс евро - на 1,2387 рубля, до 97,2582 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Официальный курс доллара на вторник вырос до 89,33 рубля
Официальный курс доллара на вторник составил 89,33 рубля, евро — 97,26 рубля