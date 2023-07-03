https://ria.ru/20230703/kuban-1881983437.html

На Кубани оценили прибыль от нацпроекта "Производительность труда"

На Кубани оценили прибыль от нацпроекта "Производительность труда" - РИА Новости, 03.07.2023

На Кубани оценили прибыль от нацпроекта "Производительность труда"

Экономический эффект от участия Краснодарского края в нацпроекте "Производительность труда" за три года составил порядка 47,8 миллиарда рублей, сообщил... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T18:00

2023-07-03T18:00

2023-07-03T18:00

краснодарский край

краснодарский край

игорь галась

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КРАСНОДАР, 3 июл - РИА Новости. Экономический эффект от участия Краснодарского края в нацпроекте "Производительность труда" за три года составил порядка 47,8 миллиарда рублей, сообщил вице-губернатор региона Игорь Галась. "Экономика края вопреки давлению, наоборот, укрепилась. Мы идем с опережением, используя все возможности. Для решения вопроса с дефицитом на рынке труда применяем инструменты переподготовки кадров. Производительность труда повышает одноименный нацпроект. Технологии освоили уже 270 предприятий, увеличив выработку почти на 40%. Суммарный экономический эффект от полученных изменений за три года составил порядка 47,8 миллиарда рублей", – передаёт пресс-служба краевой администрации слова Галася. Кубань присоединилась к национальному проекту "Производительность труда" в 2018 году как один из пилотных регионов. На данный момент бережливые технологии в рамках нацпроекта внедряют более 260 кубанских предприятий. Для них предусмотрены различные виды господдержки, включая льготные займы, субсидии и бесплатные образовательные программы.

https://ria.ru/20230703/kuban-1881961633.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

краснодарский край, игорь галась