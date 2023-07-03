https://ria.ru/20230703/kuban-1881983437.html
На Кубани оценили прибыль от нацпроекта "Производительность труда"
На Кубани оценили прибыль от нацпроекта "Производительность труда" - РИА Новости, 03.07.2023
На Кубани оценили прибыль от нацпроекта "Производительность труда"
Экономический эффект от участия Краснодарского края в нацпроекте "Производительность труда" за три года составил порядка 47,8 миллиарда рублей, сообщил... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T18:00
2023-07-03T18:00
2023-07-03T18:00
краснодарский край
краснодарский край
игорь галась
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КРАСНОДАР, 3 июл - РИА Новости. Экономический эффект от участия Краснодарского края в нацпроекте "Производительность труда" за три года составил порядка 47,8 миллиарда рублей, сообщил вице-губернатор региона Игорь Галась. "Экономика края вопреки давлению, наоборот, укрепилась. Мы идем с опережением, используя все возможности. Для решения вопроса с дефицитом на рынке труда применяем инструменты переподготовки кадров. Производительность труда повышает одноименный нацпроект. Технологии освоили уже 270 предприятий, увеличив выработку почти на 40%. Суммарный экономический эффект от полученных изменений за три года составил порядка 47,8 миллиарда рублей", – передаёт пресс-служба краевой администрации слова Галася. Кубань присоединилась к национальному проекту "Производительность труда" в 2018 году как один из пилотных регионов. На данный момент бережливые технологии в рамках нацпроекта внедряют более 260 кубанских предприятий. Для них предусмотрены различные виды господдержки, включая льготные займы, субсидии и бесплатные образовательные программы.
https://ria.ru/20230703/kuban-1881961633.html
краснодарский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, игорь галась
Краснодарский край, Краснодарский край, Игорь Галась
На Кубани оценили прибыль от нацпроекта "Производительность труда"
Прибыль Кубани от нацпроекта "Производительность труда" составила 47,8 миллиарда рублей