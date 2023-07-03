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На Кубани оценили прибыль от нацпроекта "Производительность труда" - РИА Новости, 03.07.2023
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Краснодарский край
 
18:00 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/kuban-1881983437.html
На Кубани оценили прибыль от нацпроекта "Производительность труда"
На Кубани оценили прибыль от нацпроекта "Производительность труда" - РИА Новости, 03.07.2023
На Кубани оценили прибыль от нацпроекта "Производительность труда"
Экономический эффект от участия Краснодарского края в нацпроекте "Производительность труда" за три года составил порядка 47,8 миллиарда рублей, сообщил... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T18:00
2023-07-03T18:00
краснодарский край
краснодарский край
игорь галась
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КРАСНОДАР, 3 июл - РИА Новости. Экономический эффект от участия Краснодарского края в нацпроекте "Производительность труда" за три года составил порядка 47,8 миллиарда рублей, сообщил вице-губернатор региона Игорь Галась. "Экономика края вопреки давлению, наоборот, укрепилась. Мы идем с опережением, используя все возможности. Для решения вопроса с дефицитом на рынке труда применяем инструменты переподготовки кадров. Производительность труда повышает одноименный нацпроект. Технологии освоили уже 270 предприятий, увеличив выработку почти на 40%. Суммарный экономический эффект от полученных изменений за три года составил порядка 47,8 миллиарда рублей", – передаёт пресс-служба краевой администрации слова Галася. Кубань присоединилась к национальному проекту "Производительность труда" в 2018 году как один из пилотных регионов. На данный момент бережливые технологии в рамках нацпроекта внедряют более 260 кубанских предприятий. Для них предусмотрены различные виды господдержки, включая льготные займы, субсидии и бесплатные образовательные программы.
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краснодарский край, игорь галась
Краснодарский край, Краснодарский край, Игорь Галась
На Кубани оценили прибыль от нацпроекта "Производительность труда"

Прибыль Кубани от нацпроекта "Производительность труда" составила 47,8 миллиарда рублей

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГорода России. Краснодар
Города России. Краснодар - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 3 июл - РИА Новости. Экономический эффект от участия Краснодарского края в нацпроекте "Производительность труда" за три года составил порядка 47,8 миллиарда рублей, сообщил вице-губернатор региона Игорь Галась.
«
"Экономика края вопреки давлению, наоборот, укрепилась. Мы идем с опережением, используя все возможности. Для решения вопроса с дефицитом на рынке труда применяем инструменты переподготовки кадров. Производительность труда повышает одноименный нацпроект. Технологии освоили уже 270 предприятий, увеличив выработку почти на 40%. Суммарный экономический эффект от полученных изменений за три года составил порядка 47,8 миллиарда рублей", – передаёт пресс-служба краевой администрации слова Галася.
Кубань присоединилась к национальному проекту "Производительность труда" в 2018 году как один из пилотных регионов. На данный момент бережливые технологии в рамках нацпроекта внедряют более 260 кубанских предприятий. Для них предусмотрены различные виды господдержки, включая льготные займы, субсидии и бесплатные образовательные программы.
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Валовый региональный продукт на Кубани за год вырос на три процента
Вчера, 16:35
 
Краснодарский крайКраснодарский крайИгорь Галась
 
 
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