https://ria.ru/20230703/krym-1881954009.html

Эксперты рассказали, как сократить автомобильную пробку у Крымского моста

Эксперты рассказали, как сократить автомобильную пробку у Крымского моста - РИА Новости, 03.07.2023

Эксперты рассказали, как сократить автомобильную пробку у Крымского моста

Сократить очередь машин на подъезде к Крымскому мосту помогут улучшение инфраструктуры, в том числе открытие всех пунктов досмотра, увеличение количества точек... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T16:19

2023-07-03T16:19

2023-07-03T17:22

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Сократить очередь машин на подъезде к Крымскому мосту помогут улучшение инфраструктуры, в том числе открытие всех пунктов досмотра, увеличение количества точек питания, туалетов, и подключение к работе волонтеров, которые бы помогали туристам с выгрузкой и загрузкой вещей, считают опрошенные РИА Новости эксперты туристический отрасли. В понедельник утром краевой оперштаб сообщал, что пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района Краснодарского края уже составляет около 13 километров. "Вчера вечером проезжал эту пробку. На выезд из Крыма наблюдается некоторое скопление, но работают очень быстро. Организовано все качественно. Но там и поток меньше. А вот на въезде в Крым затор около 11 километров, замерял специально. Это пять-шесть часов ожидания и представьте, если это на жаре плюс 30", — рассказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков. Он сообщил, что планирует написать письмо на имя премьера РФ Михаила Мишустина с просьбой повлиять на ситуацию и предложить несколько вариантов для сокращения очередей. "Первое — привлечь волонтеров, чтобы они помогали кому-то перенести, выгрузить быстрее вещи, потому что досмотр машины проходят порой по 20 минут. Второе — выпустить отдельные стандарты по времени прохода, чтобы на машину уделяли, допустим, не более трех минут", — добавил Волков. "Третье — улучшить сервис. Так как встречают все-таки путешественников и гостей долгожданных, соответственно, нужно привлечь индустрию гостеприимства, чтобы она помогала. Плюс не хватает туалетов, точек питания, комнаты "матери и ребенка", — продолжил он. "Помимо этого нужны рекомендации для автомобилистов по прохождению досмотровых пунктов, которые союз уже готовит. Нужно прописать, например, если у человека больше четырех сумок, то нужно проходить через рентген, если меньше - проходить через досмотровый пункт. Так как туристы не в курсе, как это работает, куда идти и что нужно делать при прохождении контрольных мероприятий. На досмотре творится хаос. Надо организовать работу правильно и четко, как в аэропортах и переправе, потому как сейчас системы нет", — указал президент ОСИГ.В свою очередь вице-президент по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин предположил, что заторы связаны с тем, что власти не ожидали такого интенсивного турпотока. "Власти, видимо, думали исходя из низкого июньского турпотока и решили, что проблемы не будет. Но загрузка отелей Крыма в июле ожидается в два раза выше, чем в июне", — сказал он РИА Новости. "Плюс туристы сообщают, что не все 80 точек досмотра, о которых говорят власти, работают. А поток будет только увеличиваться. Поэтому важно довести до 100 процентов имеющиеся коридоры. И, по возможности, организовать помощь туристам на выгрузке-загрузке, чтобы они быстрее уезжали. Волонтеров, например, поставить. Ну, и, главное, там есть участок, где нет ни еды, ни питья. Надо этот вопрос решить", — добавил Ромашкин. Вице-президент АТОР отметил, что туристы, несмотря на многочасовые пробки, от отдыха не отказываются. На это оказывает влияние и тот факт, что решение аннулировать забронированный отель понесет финансовые потери. Альтернативным маршрутом для того, чтобы попасть в Крым, является железнодорожный транспорт. Однако, по данным вице-президента АТОР, на ближайшие даты билетов практически нет. "Есть билеты на конец июля, но это либо верхние полки купе, либо боковые полки плацкарта. В августе ситуация с билетами немного лучше", — добавил он.

https://ria.ru/20230703/most-1881922040.html

https://ria.ru/20230703/most-1881922040.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, туристы, михаил мишустин, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, сергей ромашкин